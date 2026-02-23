هل شراء السيارة في نهاية "سنة الموديل" يوفر أموالا فعلا؟

شراء سيارة جديدة استثمار كبير بلا شك، ولذلك فإن إيجاد طرق لتوفير المال أثناء الشراء يضفي على التجربة متعة أكبر. إحدى الطرق الاستراتيجية التي غالبا ما يتم تجاهلها لتحقيق ذلك هي شراء سيارة في نهاية العام.

مع استعداد وكالات بيع السيارات لاستقبال طراز العام القادم، فإنها تقدم عادة عروضا مغرية للتخلص من جميع الطرازات القديمة. وهذا يتيح فرصة مميزة لشراء سيارة بذكاء.

رغم أن بعض نصائح شراء السيارات لا تتعدى كونها خرافات متداولة، فإن بيانات السوق تشير إلى أن الشراء في نهاية سنة الموديل قد يمنح المستهلكين وفورات ملحوظة، خاصة على الطرازات الشائعة.

فالوكالات لا تستطيع الاحتفاظ بسيارات من سنة موديل سابقة لفترة طويلة، إذ تعتمد استمراريتها على تدوير المخزون باستمرار.

ومع وصول الطرازات الأحدث إلى صالات العرض، يصبح من مصلحة التاجر التخلص من السيارات الأقدم حتى لو كانت الفروقات بينها وبين النسخة الجديدة طفيفة جدا.

لماذا تنخفض الأسعار في نهاية سنة الموديل؟

إدارة المخزون

لدى الوكلاء مساحات محدودة ورؤوس أموال مرتبطة بالمخزون، لذلك يسعون إلى إخلاء الساحات من السيارات الأقدم لإفساح المجال للطرازات الجديدة.

وكلما اقترب موعد طرح الموديل الجديد، زادت رغبة التاجر في تقديم خصومات لتحريك السيارات المتبقية.

حوافز الشركات المصنعة

غالبا ما تقدم شركات السيارات حوافز مالية للوكلاء لتسريع بيع موديلات السنة السابقة، مثل خصومات مباشرة على السعر المقترح، أو عروض تمويل بفائدة 0%، أو استرداد نقدي، أو صفقات تأجير ميسرة.

وفي بعض الحالات، قد يحصل المشتري على تقييم أفضل لسيارته المستعملة عند الاستبدال.

كم يمكن أن توفر؟

لا يوجد رقم ثابت للخصومات في نهاية سنة الموديل، إذ تختلف العروض باختلاف الشركة والطراز ومستوى التجهيز (الفئة)، فالسيارات الأعلى طلبًا قد لا تحصل على تخفيضات كبيرة، بينما قد تشهد طرازات مشابهة خصومات أعمق.

ومع ذلك، تزداد مرونة التفاوض عادة كلما اقتربت نهاية السنة، ما يمنح المشتري فرصة للحصول على مزايا إضافية مثل فرش أرضيات خاص أو حماية للطلاء دون تكلفة إضافية.

وينصح خبراء السوق بعدم الاكتفاء بالبحث في منطقة واحدة، إذ قد تتيح توسيع دائرة البحث حتى خارج الولاية أو الدولة العثور على عروض أفضل، مع الأخذ في الاعتبار تكاليف السفر أو الشحن.

ما السلبيات المحتملة؟

رغم الإغراءات السعرية، فإن الشراء في نهاية سنة الموديل لا يخلو من بعض الاعتبارات أبرزها:

قيمة إعادة البيع فبمجرد توقيع العقد وقيادة السيارة خارج المعرض، تصنف السيارة مستعملة. وعند صدور الموديل الجديد، تصبح سيارتك أقدم بسنة، ما قد يؤثر في قيمتها عند إعادة البيع، إذ يفضل كثير من المشترين أحدث سنة موديل متاحة ضمن ميزانيتهم.

فقدان بعض التقنيات الجديدة تدخل الشركات المصنعة تحديثات تقنية وتصميمية بين سنة وأخرى، وقد يفوت المشتري بعض الميزات الأحدث عند اختيار موديل أقدم. غير أن الوفر المالي قد يعوض ذلك لدى كثير من المستهلكين.

متى يكون التوقيت الأنسب لك؟

هل تبحث عن أحدث التقنيات والتصميم؟ أم أن السعر الأفضل هو العامل الحاسم؟

إذا كانت الميزانية أولوية، فإن الانتظار حتى نهاية سنة الموديل قد يكون خطوة ذكية تمنحك سيارة جديدة بسعر أقل مع ضرورة موازنة المكاسب الفورية مقابل تأثيرها المحتمل على إعادة البيع مستقبلا.