جنرال موتورز تستدعي آلاف الشاحنات والسيارات الرياضية

أعلنت شركة جنرال موتورز الأمريكية استدعاء آلاف الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي الشهيرة بسبب خلل قد يؤدي إلى انغلاق العجلات الخلفية أثناء القيادة، مما يزيد خطر وقوع حوادث سير.

ما المشكلة التقنية؟

يرتبط الخلل بصمام التحكم داخل ناقل الحركة الأوتوماتيكي، حيث يمكن أن يتعرض للتآكل مع مرور الوقت، مما يؤدي إلى فقدان الضغط الهيدروليكي. في حالات نادرة، قد يؤدي ذلك إلى توقف العجلات الخلفية مؤقتا أثناء خفض السرعة، مما قد يسبب فقدان السيطرة على السيارة.

السيارات المتأثرة بالاستدعاء

يشمل الاستدعاء عددا من السيارات الكبيرة المزودة بناقل حركة أوتوماتيكي، مثل:

شاحنات شيفروليه سيلفرادو

سيارات جي إم سي سييرا

سيارات شيفروليه تاهو وسوبربان

جي إم سي يوكون

كاديلاك إسكاليد

وتركز المشكلة على السيارات المزودة بناقل حركة أوتوماتيكي حديث، خاصة طرازات البنزين الكبيرة والفاخرة.

كيف ستعالج جنرال موتورز المشكلة؟

ستقوم الشركة بتحديث برنامج وحدة التحكم في ناقل الحركة ليكتشف أي تآكل في الصمام قبل حدوث العطل، وسيتم تقييد السرعة إذا لزم الأمر لتجنب انغلاق العجلات.

ستوفر الشركة الإصلاحات مجانا لدى الوكلاء المعتمدين، وستبلغ مالكي السيارات المتأثرة عبر البريد أو الوكيل.

لماذا هذا الخلل خطير؟

انغلاق العجلات الخلفية أثناء القيادة قد يؤدي إلى:

فقدان السيطرة على السيارة

انحراف المركبة عن الطريق

زيادة خطر الاصطدام بالسيارات الأخرى

ولهذا السبب يُصنف الخلل ضمن المشكلات الحرجة التي تستدعي الاستدعاء الفوري.

ويسلط الاستدعاء الأخير الضوء على التحديات التقنية في أنظمة ناقل الحركة الحديثة، ويمثل إجراء وقائيا لحماية السائقين والركاب.

ورغم انخفاض احتمالية حدوث العطل، فإن خطورته جعلت جنرال موتورز تتخذ هذا الإجراء فورا.