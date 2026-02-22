أعلنت شركة نيسان عن استدعاء نحو 642 ألف سيارة من طراز نيسان روغ موديلات 2023 إلى 2025 في الولايات المتحدة، بسبب مشكلتين منفصلتين تتعلقان بالمحرك سعة 1.5 لتر ثلاثي الأسطوانات بتقنية الضغط المتغيّر (VC-Turbo).

ووفق إشعارات صادرة عن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA)، يشمل الاستدعاء الأول 323,917 مركبة، على خلفية مخاوف من ارتفاع حرارة زيت المحرك، ما قد يؤدي إلى تدهور خصائص التزييت وتلف المحامل الداخلية.

خطر تلف المحرك

بحسب الوثائق، قد تتسبب درجات الحرارة المرتفعة للزيت – في ظروف معينة – في فقدان قدرته على تشحيم الأجزاء الداخلية بشكل كافٍ، وهو ما قد يؤدي إلى تآكل المحامل أو تعطلها. وفي أسوأ السيناريوهات، قد يتعرض المحرك للفشل أثناء القيادة، مع احتمال حدوث أضرار جسيمة.

وأفادت الشركة بأنها سجلت مئات الحالات ضمن فترة الضمان، دون الإبلاغ عن حوادث إصابة مرتبطة بالمشكلة حتى الآن.

وسيعمل الوكلاء على إعادة برمجة وحدة التحكم الإلكترونية بالمحرك (ECM)، وفحص المركبة بحثا عن رموز أعطال، وقد يشمل الإجراء تفقد حوض الزيت لرصد أي برادة معدنية تشير إلى تلف داخلي. وإذا ثبت الضرر، سيُستبدل المحرك مجانا.

خلل في جسم الخانق الإلكتروني

أما الاستدعاء الثاني فيشمل طرازات 2024 و2025 من "روغ"، ويرتبط بخلل محتمل في مجموعة الترس داخل وحدة الخانق الإلكتروني (Electronic Throttle Chamber).

وأوضحت الشركة أن اختبارا تشخيصيا روتينيا يُجرى قبل تشغيل المحرك قد يدفع صفيحة الخانق إلى نقطة الإغلاق بقوة زائدة نتيجة برمجة معينة في وحدة التحكم، ما قد يسبب إجهادا في الترس ويؤدي إلى كسره. وإذا حدث ذلك، قد يفشل المحرك في التشغيل أو يتعذر تعشيق السرعات بعد إعادة التشغيل.

وسيقوم الفنيون بإعادة برمجة وحدة التحكم وفحص جسم الخانق، مع استبدال القطع المتضررة عند الحاجة من دون أي تكلفة على المالكين.

إخطار المالكين

أشارت نيسان إلى أنها أبلغت الوكلاء بالإجراءات اللازمة، على أن تبدأ بإرسال إشعارات رسمية إلى المالكين اعتبارا من 27 مارس/آذار عام 2026. ويمكن للمتضررين التواصل مع خدمة عملاء الشركة أو مراجعة أقرب وكيل معتمد لإجراء الإصلاحات مجانا.

إعلان

يُذكر أن بعض المركبات التي خضعت لاستدعاء سابق قد تحتاج إلى الإجراء الجديد ضمن الحملة الموسعة الأخيرة.