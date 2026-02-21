أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية عن مسودة تعديل لمعايير سلامة عجلات القيادة في السيارات، في خطوة قد تنهي عمليا استخدام المقود المفتوح أو الشبيه بمقود الطائرات في السوق الصينية بدءا من 1 يناير/كانون الثاني 2027.

ويأتي القرار ضمن مراجعة شاملة لقواعد السلامة، مع تصاعد الابتكارات في تصميم السيارات الكهربائية والذكية.

اختبارات تصادم أكثر صرامة

وتتضمن المسودة تحديثا لمعيار السلامة الوطني الخاص بعجلة القيادة، بحيث تُفرض اختبارات تصادم على كامل محيط المقود الدائري من عدة نقاط، بدلًا من الاكتفاء بمناطق محددة كما كان سابقًا.

وبحسب القواعد الحالية، يجب ألا تتجاوز القوة المنتقلة إلى السائق خلال التصادم نحو 11110 نيوتن، لكن التعديل الجديد يلزم جميع التصاميم بالالتزام باختبارات أكثر شمولا، وهو ما يصعب تحقيقه في المقود المفتوح الذي يفتقر إلى الجزء العلوي الدائري.

مخاوف تتعلق بالسلامة

وأشارت المسودة إلى أن تصميم المقود المفتوح قد يؤثر في أداء الوسائد الهوائية، إذ لا يسمح بانتشار دائري كامل للوسادة، ما قد يعرّض رأس السائق لخطر الاصطدام بعمود التوجيه أو لوحة القيادة أثناء الحوادث.

كما حذرت من احتمال تعلق الملابس أو الإكسسوارات في بروزات المقود، خاصة في مناطق تثبيت الإبهام، ما قد يزيد مخاطر الإصابة.

تصميم مثير للجدل

كانت شركة تسلا من أوائل الشركات التي روّجت بقوة لمقود يوك (Yoke) في طرازي "موديل إس" و"موديل إكس"، معتبرة أنه يعزز الرؤية الأمامية ويواكب مستقبل القيادة شبه الذاتية.

لكن التصميم واجه انتقادات واسعة من خبراء السلامة وبعض السائقين، خاصة عند المناورات الحادة والقيادة داخل المدن، ولاحقا تبنت شركات أخرى الفكرة جزئيا.

تأثير عالمي محتمل

رغم عدم وجود خطط مماثلة في أوروبا أو الولايات المتحدة، فإن القرار الصيني قد يؤثر في صناعة السيارات عالميا، لأن الشركات تعتمد منصات موحدة للإنتاج.

إعلان

وقد تضطر بعض الشركات إلى التخلي عن المقود المفتوح لتوحيد المواصفات، أو حصره في أسواق محددة.

متى يبدأ التطبيق؟

من المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني 2027 للطرازات الجديدة، مع منح السيارات الحالية فترة انتقالية لتوفيق أوضاعها.

وإذا تم اعتماد الصياغة النهائية دون تغييرات كبيرة، فقد يشكل القرار نهاية رسمية لمقود يوك في أكبر سوق سيارات في العالم، في إشارة إلى أن السلامة تتقدم على الجرأة التصميمية.