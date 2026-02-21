سيارات

الصين تعتزم حظر المقود المفتوح.. ماذا يعني ذلك لعالم السيارات؟

Photo taken on May 17, 2024, shows a unique steering system installed in a Toyota car for disabled people, especially those unable to use their legs, on display near the venue of the just-opened para athletics world championships in Kobe, western Japan. Under what Toyota calls New Steer, the vehicle's steering, braking and acceleration are all controlled from the yoke. (Photo by Kyodo News via Getty Images)
مخاطر محتملة تتعلق بالسلامة في المقود المفتوح للسيارات الشبيه بمقود الطائرات (غيتي)
Published On 21/2/2026

حفظ

أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية عن مسودة تعديل لمعايير سلامة عجلات القيادة في السيارات، في خطوة قد تنهي عمليا استخدام المقود المفتوح أو الشبيه بمقود الطائرات في السوق الصينية بدءا من 1 يناير/كانون الثاني 2027.

ويأتي القرار ضمن مراجعة شاملة لقواعد السلامة، مع تصاعد الابتكارات في تصميم السيارات الكهربائية والذكية.

اختبارات تصادم أكثر صرامة

وتتضمن المسودة تحديثا لمعيار السلامة الوطني الخاص بعجلة القيادة، بحيث تُفرض اختبارات تصادم على كامل محيط المقود الدائري من عدة نقاط، بدلًا من الاكتفاء بمناطق محددة كما كان سابقًا.

وبحسب القواعد الحالية، يجب ألا تتجاوز القوة المنتقلة إلى السائق خلال التصادم نحو 11110 نيوتن، لكن التعديل الجديد يلزم جميع التصاميم بالالتزام باختبارات أكثر شمولا، وهو ما يصعب تحقيقه في المقود المفتوح الذي يفتقر إلى الجزء العلوي الدائري.

مخاوف تتعلق بالسلامة

وأشارت المسودة إلى أن تصميم المقود المفتوح قد يؤثر في أداء الوسائد الهوائية، إذ لا يسمح بانتشار دائري كامل للوسادة، ما قد يعرّض رأس السائق لخطر الاصطدام بعمود التوجيه أو لوحة القيادة أثناء الحوادث.

كما حذرت من احتمال تعلق الملابس أو الإكسسوارات في بروزات المقود، خاصة في مناطق تثبيت الإبهام، ما قد يزيد مخاطر الإصابة.

تصميم مثير للجدل

كانت شركة تسلا من أوائل الشركات التي روّجت بقوة لمقود يوك (Yoke) في طرازي "موديل إس" و"موديل إكس"، معتبرة أنه يعزز الرؤية الأمامية ويواكب مستقبل القيادة شبه الذاتية.

لكن التصميم واجه انتقادات واسعة من خبراء السلامة وبعض السائقين، خاصة عند المناورات الحادة والقيادة داخل المدن، ولاحقا تبنت شركات أخرى الفكرة جزئيا.

BRUSSELS, BELGIUM - JANUARY 09: Tesla Model S battery-electric, four-door full-size car interior with a Yoke steering wheel on the dashboard on display at the AutoSalon press preview on January 09, 2026 in Brussels, Belgium. The 102nd Brussels Motor Show has firmly established itself on the international calendar, featuring over 60 car brands and more than 20 motorcycle brands, and visited by over 270,000 people. (Photo by Sjoerd van der Wal/Getty Images)
التصميم واجه انتقادات واسعة من خبراء السلامة وبعض السائقين، خاصة عند المناورات الحادة والقيادة داخل المدن (غيتي)

تأثير عالمي محتمل

رغم عدم وجود خطط مماثلة في أوروبا أو الولايات المتحدة، فإن القرار الصيني قد يؤثر في صناعة السيارات عالميا، لأن الشركات تعتمد منصات موحدة للإنتاج.

إعلان

وقد تضطر بعض الشركات إلى التخلي عن المقود المفتوح لتوحيد المواصفات، أو حصره في أسواق محددة.

متى يبدأ التطبيق؟

من المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني 2027 للطرازات الجديدة، مع منح السيارات الحالية فترة انتقالية لتوفيق أوضاعها.

وإذا تم اعتماد الصياغة النهائية دون تغييرات كبيرة، فقد يشكل القرار نهاية رسمية لمقود يوك في أكبر سوق سيارات في العالم، في إشارة إلى أن السلامة تتقدم على الجرأة التصميمية.

المصدر: مواقع إلكترونية

إعلان