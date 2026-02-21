قد لا يكون الصدأ واضحا للعين عند فحص سيارة مستعملة، لكنه قد يتحول إلى مشكلة مكلفة بل وخطيرة إذا امتد إلى الهيكل السفلي ومكونات أساسية في المركبة.

ويؤكد خبراء صيانة السيارات أن تخصيص دقائق قليلة لفحص الأماكن الصحيحة قد يوفر على المشتري آلاف الدولارات لاحقا.

ما هو الصدأ ولماذا يشكل خطرا؟

الصدأ هو تآكل يصيب المعادن نتيجة تفاعلها مع الأكسجين والرطوبة. ووفق الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة، فإن أي ضرر يصيب هيكل السيارة أو أنظمة التعليق قد يؤثر مباشرة في معايير السلامة على الطريق.

الصدأ السطحي البسيط قد يكون تجميليا فقط، لكن التآكل العميق يمكن أن يتسبب في:

ضعف عوارض الهيكل الحاملة

تلف نظام التعليق والمكابح

تسريع تلف نظام العادم

تقليل قدرة السيارة على امتصاص الصدمات في الحوادث

وتشير تقارير صادرة عن جمعية السيارات الأميركية (AAA) إلى أن إصلاح الأضرار الهيكلية الناتجة عن التآكل قد يكلف آلاف الدولارات، وفي بعض الحالات يجعل السيارة غير مجدية اقتصاديا للإصلاح.

من الأكثر عرضة للصدأ؟

أي سيارة يمكن أن تتعرض للصدأ، لكن الخطر يزداد إذا كانت قد استُخدمت في:

مناطق رطبة أو ساحلية

مناطق ثلجية يستخدم فيها ملح الطرق شتاء

بيئات تشهد تغيرات حرارية حادة

ويؤكد خبراء منصة تقارير المستهلك (Consumer Reports) أن ملح الطرق يعد من أبرز أسباب تسارع التآكل في السيارات، خاصة في المناطق الباردة.

أين يجب أن تبحث؟

أولا: أسفل السيارة

يبدأ الصدأ غالبا من الجزء السفلي حيث تتراكم الرطوبة والأوساخ. يُفضل رفع السيارة لدى ميكانيكي لفحص:

عوارض الهيكل

أسفل الأبواب

أقواس العجلات

أجزاء نظام التعليق

أنابيب العادم أي أجزاء معدنية مكشوفة

ثانيا: الأماكن المخفية

صندوق الأمتعة (تحت السجاد)

الحواف الداخلية للأبواب

زوايا الزجاج الأمامي والخلفي

ثالثا: الطلاء

قد تشير فقاعات الطلاء أو تقشره إلى صدأ متكون تحت السطح، ما يستدعي فحصا أعمق للهيكل.

ماذا لو وجدت صدأ؟

الصدأ السطحي الخفيف يمكن معالجته بالصنفرة ومواد الحماية إذا اكتُشف مبكرا. أما الصدأ الهيكلي المنتشر خاصة في العوارض الأساسية فقد يكون مؤشرا إلى مخاطر تتعلق بالسلامة، وقد لا تكون تكلفة الإصلاح مبررة مقارنة بسعر السيارة.