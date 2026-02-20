بعد أكثر من عقدين من الحضور القوي في سوق سيارات الكروس أوفر، تستعد شركة تويوتا لإطلاق نسخة كهربائية بالكامل من سيارتها الشهيرة تويوتا هايلاندر، ضمن خطة أوسع لتوسيع حضورها في سوق المركبات الكهربائية.

وكانت مبيعات هايلاندر قد بلغت ذروتها عام 2021 بأكثر من 264 ألف سيارة في الولايات المتحدة، قبل أن تتراجع تدريجيا مع توجه شريحة من المشترين إلى الطراز الأكبر تويوتا غراند هايلاندر.

وبحسب بيانات مبيعات تويوتا في أميركا الشمالية، لم تتجاوز مبيعات هايلاندر التقليدية 56 ألف وحدة خلال عام 2025، ما دفع الشركة لإعادة تموضع الطراز بالكامل.

من البنزين والهجين إلى الكهرباء

منذ إطلاقها عام 2000، شكّلت هايلاندر خيارا مفضلا للعائلات بفضل اعتمادها هيكلا أحاديا مشتركا مع تويوتا كامري، ما منحها قيادة أكثر راحة مقارنة بسيارات الدفع الرباعي المبنية على هياكل الشاحنات.

كما عزز إطلاق النسخة الهجينة مكانتها، خاصة أنها جاءت بعد نجاح تويوتا بريوس، أول سيارة هجينة واسعة الانتشار من تويوتا. لكن الشركة قررت في جيل عام 2027 إيقاف نسخ البنزين والهجين، والتحول الكامل إلى نظام كهربائي يعمل بالبطاريات.

مواصفات تقنية بارزة

تعتمد هايلاندر الكهربائية الجديدة على منصة تي إن جي إيه-كيه (TNGA-K) المطورة، مع خيارين للدفع:

دفع أمامي بقوة تقارب 221 حصانا

دفع رباعي بمحركين بقوة تصل إلى نحو 338 حصانا

وستتوفر ببطاريتين:

77 كيلوواط/ساعة

95.8 كيلوواط/ساعة بمدى يصل إلى نحو 515 كيلومترا (وفق تقديرات أولية)

كما ستدعم معيار الشحن (إن إيه سي إس) المستخدم في شبكة شحن تسلا في أميركا الشمالية، إضافة إلى ميزة تزويد الأجهزة بالطاقة من المركبة التي تسمح بتشغيل أجهزة كهربائية خارجية من بطارية السيارة.

تجهيزات داخلية وتقنيات حديثة

تأتي السيارة بشاشة مركزية قياس 14.3 بوصة، ولوحة عدادات رقمية 12.3 بوصة، إلى جانب أزرار فعلية لبعض الوظائف الأساسية مثل نظام المناخ والصوت، استجابة لمطالب تتعلق بسهولة الاستخدام والسلامة.

إعلان

كما تتضمن تجهيزات مثل الشحن اللاسلكي المزدوج، ومنافذ يو إس بي (USB) متعددة، وإضاءة محيطية بـ64 لونا.

توسع كهربائي متسارع

وتنضم هايلاندر الكهربائية إلى تشكيلة كروس أوفر كهربائية متنامية لدى تويوتا، تشمل تويوتا بي زد 4 إكس وتويوتا سي-إتش آر، في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز حضورها في سوق السيارات الكهربائية، الذي تقوده شركات مثل تسلا في الولايات المتحدة والصين.

ومن المقرر إنتاج الطراز الجديد في مصنع تويوتا بولاية كنتاكي الأميركية، مع بطاريات مصنعة محليا، على أن يُطرح في الأسواق أواخر عام 2026 أو مطلع عام 2027.