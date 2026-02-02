أطلقت تويوتا مؤخرا تشويقا رسميا لأول سيارة دفع رباعي (SUV) كبيرة بثلاثة صفوف، مما أزال كل التكهنات التي كانت تشير إلى احتمال كونها بيك أب.

ويعكس التصميم الخارجي والداخلي التركيز على الرحابة والرفاهية العائلية، ومن المتوقع أن تكون السيارة إما كهربائية بالكامل أو هجينة مع نسخة بمحرك احتراق داخلي، مع ظهورها رسميًا في فبراير/شباط 2026.

السيارة، التي ستظهر رسميًا في 10 فبراير/شباط، تتميز بـ:

مقاعد صف ثانٍ فردية (Captain’s Chairs) مع تحكم مستقل لكل مقعد.

سقف زجاجي ضخم يضيف إحساسا بالرحابة.

صف ثالث مرن مع مساحة جيدة للرجلين، ومنافذ يو إس بي (USB) للشحن.

التفاصيل الداخلية والخارجية

السيارة قد تكون نسخة إنتاجية من مفهوم بي زد لارج (bZ Large) الذي عرضته تويوتا في عام 2021، وتظهر صور براءات الاختراع لاحقًا تفاصيل التصميم بدقة.

شريط الإضاءة الخلفي في التشويق مطابق لتصميم مفهوم بي زد لارج (bZ Large)، مع مرايا جانبية تقليدية ومقابض أبواب أكبر.

الحجم المتوقع قريب من تويوتا هايلاندر الحالية، مع احتمالية كونها إما كهربائية بالكامل أو هجينة بجانب نسخة بمحرك احتراق داخلي.

الاستثمار والتوقعات المستقبلية

في فبراير/شباط 2024، أعلنت تويوتا عن استثمار 1.3 مليار دولار في مصنعها في كينتاكي لبناء سيارة دفع رباعي (SUV) كهربائية بثلاثة صفوف.

من المتوقع أن تكون هذه السيارة منافسا مباشرا لكيا إي في 9 (Kia EV9) وهيونداي آيونك 9 (Hyundai Ioniq 9)، موجهة للعائلات الكبيرة التي تبحث عن الانتقال من سيارات الاحتراق التقليدي إلى السيارات الكهربائية.

الاسم النهائي لا يزال مجهولا، مع احتمالية أن يُطلق عليها بي زد هايلاندر (bZ Highlander) أو اسم جديد كليًا.