السيارات الكهربائية.. هذه المكونات تحتاج إلى الصيانة

تختلف السيارات الكهربائية عن السيارات المزودة بمحرك احتراق داخلي في أوجه عدة، ومنها المكونات التي تتعرض للأعطال ويلزم صيانتها أو استبدالها.

ومن المكونات، التي تتعطل في السيارات الكهربائية بشكل متكرر:

مجموعة التعليق

فجموعة التعليق عادة ما تظهر مشاكل بعد فترة من الاستخدام في مجموعة التعليق وتعليق العجلات، حتى قبل الوصول إلى 80 ألف كيلومتر. ويرجع هذا إلى الوزن الزائد بسبب البطارية، والتي تشكل حملا إضافيا على مجموعة التعليق، على سبيل المثال يصل وزن البطارية في مرسيدس EQC إلى 650 كيلوغراما.

المكابح

في العادة تحتاج السيارة الكهربائية إلى استبدال أجزاء المكابح من فترة لأخرى، وقد يرجع السبب في ذلك إلى الحمل، الذي يسببه نظام استرداد طاقة الكبح.

بطارية الدفع

تعد بطارية الدفع واحدة من أهم المكونات وأكثرها تكلفة في السيارات الكهربائية. ويتعين استبدال البطارية في بعض الأحيان بعد قطع مسافات كبيرة أو بعد عدد محدد من دورات الشحن السريع.

ويشير الخبراء إلى أنه قد يتطلب الأمر استبدال وحدة التحكم أو إلكترونيات نظام إدارة البطارية.

الإطارات

تعاني الإطارات في السيارات الكهربائية من التآكل بسرعة أكبر مقارنة بمحركات الاحتراق الداخلي، وذلك بسبب التسارع الأعلى.

الأضرار الناجمة عن الحوادث

يشكل الضرر الناتج عن الحوادث تكلفة إضافية إذا تعرض نظام الجهد العالي للسيارة الكهربائية للتلف، على سبيل المثال البطارية وأسلاكها.

جدير بالذكر أن حاجة المكونات إلى الصيانة أو الاستبدال تختلف من شركة لأخرى، كما أن بطارية بدء الدوران تبقى هي السبب الأكثر شيوعا في تعطل السيارات سواء الكهربائية أو المزودة بمحركات البنزين أو الديزل.