بي إم دبليو تعيد إطلاق "ألبينا" بعلامة بصرية جديدة

كشفت شركة بي إم دبليو BMW الألمانية عن شعار جديد لعلامتها الفاخرة عالية الأداء ألبينا (ALPINA)، في خطوة تُعد جزءا من إعادة إطلاق العلامة ككيان مستقل داخل مجموعة بي إم دبليو، بعد استحواذ الشركة الألمانية على حقوق العلامة في عام 2022.

ويأتي التغيير في إطار استراتيجية لإعادة تعريف ألبينا باعتبارها علامة حصرية تركز على المزج بين الأداء العالي والفخامة الراقية، في مقابل الطابع الرياضي الصرف الذي تمثله سيارات "بي إم دبليو إم".

بين الماضي والمستقبل

ويتميز الشعار الجديد بتصميم خطي بسيط ]حمل طابعا كلاسيكيا (Retro) مستوحى من هوية ألبينا في سبعينيات القرن الماضي، في محاولة للجمع بين إرث العلامة التاريخي وتوجهات التصميم الحديثة.

وقالت بي إم دبليو إن الشعار الجديد يهدف إلى "نقل إحساس بالوضوح والثقة والهدوء"، مع الحفاظ على الشخصية الفريدة للعلامة التي ارتبطت لعقود بالسيارات المعدلة عالية الأداء والفخامة المخصصة.

علامة مستقلة

وبحسب تقارير متخصصة، فقد قررت بي إم دبليو إطلاق "بي إم دبليو ألبينا" كعلامة قائمة بذاتها إلى جانب علامات المجموعة الأخرى مثل ميني (Mini) ورولز رويس (Rolls-Royce)، في خطوة تعكس رغبة الشركة في تعزيز موقعها في سوق السيارات الفاخرة عالية الأداء.

وكانت ألبينا قد تأسست عام 1965 كشركة تعديل سيارات بي إم دبليو، قبل أن تتحول لاحقا إلى مصنع سيارات صغير الإنتاج يتميز بنماذج فاخرة ذات محركات قوية وتصميمات خاصة.

رهان على الهوية البصرية

ويرى محللون أن تحديث الهوية البصرية لألبينا يعكس الاتجاه العالمي لشركات السيارات نحو تبسيط الشعارات لتناسب المنصات الرقمية والجيل الجديد من المركبات الكهربائية والذكية، حيث أصبحت الهوية الرقمية جزءا أساسيا من استراتيجية العلامات التجارية الكبرى.