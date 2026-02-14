جيل جديد من هوندا (HR-V) بتصميم أكثر فخامة ومحركات هجينة متطورة

في خطوة تعكس استراتيجية هوندا لتعزيز حضورها في سوق السيارات الكهربائية والهجينة، ظهرت صور لأول مرة للجيل القادم من سيارة هوندا إتش آر-في العالمية، قبل إطلاقها المتوقع في عام 2027، مع تصميم أكثر فخامة وتوجه واضح نحو المحركات الهجينة.

ووفق موقع كارسكووبس (Carscoops) المتخصص في أخبار السيارات، فإن الصور التُقطت في اليابان، وتظهر نسخة عالمية من إتش آر-في المعروفة هناك باسم فيزل (Vezel)، وهي مختلفة عن الطراز الأكبر الذي يباع في أميركا الشمالية تحت الاسم نفسه.

تصميم أكثر جرأة

تشير الصور إلى تغييرات كبيرة في التصميم الخارجي، حيث استبدلت هوندا الخطوط الدائرية الحالية بأسطح أكثر حدة وزوايا واضحة، مع مصابيح خلفية مربعة وأكثر عمودية، ما يمنح السيارة مظهرا أكثر قوة وصلابة.

كما يظهر هيكل السيارة أكثر عضلية مع أقواس عجلات بارزة وجوانب أكثر سلاسة، إضافة إلى انحناء طفيف في الجزء الخلفي يشبه تصميم سيارات رينج روفر الفاخرة، في محاولة لرفع الطابع الفخم للسيارة المدمجة.

ومن التفاصيل اللافتة أيضًا احتمال وجود ماسحة زجاج خلفية مخفية داخل باب الصندوق الخلفي، ما يعكس تركيزا على التصميم النظيف والابتكار الهندسي.

محركات هجينة بدلا من كهرباء كاملة

ورغم توجه الصناعة نحو السيارات الكهربائية بالكامل، تشير التقارير إلى أن الجيل الجديد من إتش آر-في لن يكون كهربائيا بالكامل، حيث يظهر وجود أنبوب عادم واضح في الصور التجسسية، ما يؤكد استمرار محركات الاحتراق مع دعم هجين.

ومن المتوقع أن تعتمد هوندا على أحدث أنظمة الدفع الهجينة ثنائية المحركات (Dual-Motor Hybrid)، والتي توفر كفاءة أفضل واستهلاك وقود أقل، مع تجربة قيادة تحاكي ناقل الحركة التقليدي.

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية هوندا لتعزيز السيارات الهجينة كمرحلة انتقالية قبل التحول الكامل إلى الكهرباء خلال العقد المقبل.

استراتيجية عالمية لتعزيز الهجين

تشير تقارير أخرى من مواقع السيارات مثل أوتوكار (Autocar) وموتور1 (Motor1) إلى أن هوندا تخطط لتوسيع محفظة السيارات الهجينة في الأسواق العالمية، خاصة في فئات الكروس أوفر (Crossover) المدمجة التي تشهد الطلب الأكبر، مع تطوير تقنيات جديدة للبطاريات وأنظمة الدفع لتقليل الوزن والتكلفة.

كما أعلنت هوندا سابقًا أنها تستهدف تحقيق حياد كربوني بحلول عام 2050، مع التركيز على السيارات الكهربائية والهجينة في المرحلة الانتقالية.

سيارة مدمجة بطموح فاخر

ويرى خبراء الصناعة أن الجيل الجديد من إتش آر-في يمثل محاولة من هوندا لنقل السيارة من فئة السيارات الاقتصادية البسيطة إلى فئة أكثر فخامة، لمنافسة سيارات مثل تويوتا سي-إتش آر (C-HR) ونيسان قاشقاي (Qashqai) وشيفروليه تراكس (Trax)، مع التركيز على التصميم والتكنولوجيا.

ويُتوقع أن تتضمن النسخة الجديدة مزايا رقمية متقدمة، مثل أنظمة قيادة شبه ذاتية، وشاشات رقمية أكبر، واتصال دائم بالإنترنت، في إطار المنافسة المتزايدة في سوق سيارات إس يو في (SUV) المدمجة.

يمثل الجيل الجديد من هوندا إتش آر-في خطوة مهمة في استراتيجية الشركة اليابانية لمواجهة المنافسة الصينية والأوروبية في سوق السيارات الهجينة، مع تصميم أكثر فخامة وتقنيات متطورة تهدف إلى جذب جيل جديد من المشترين الباحثين عن سيارات اقتصادية بطابع فاخر.

ومن المتوقع أن تكشف هوندا عن تفاصيل إضافية خلال العامين المقبلين قبل الإطلاق الرسمي، وسط سباق عالمي لإعادة تعريف سيارات الكروس أوفر المدمجة في عصر التحول الكهربائي.