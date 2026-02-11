كشفت شركة تويوتا اليابانية عن طرازها الكهربائي الجديد "بي زد 4 إكس تورينغ" (bZ4X Touring)، الذي تصفه الشركة بأنه أقوى سيارة كهربائية تنتجها حتى الآن، في خطوة تعكس تصعيد المنافسة في سوق السيارات الكهربائية العالمية، وخاصة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV).

وتنتمي السيارة الجديدة إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية، بطول يبلغ نحو 4.83 أمتار، مع صندوق أمتعة بسعة تقارب 670 لترا، ما يجعلها موجهة للعائلات ومحبي الرحلات الطويلة وأنماط الحياة النشطة.

قوة غير مسبوقة

على صعيد منظومة الدفع، توفر تويوتا خيارين رئيسيين: نسخة بمحرك كهربائي واحد بقوة 165 كيلووات (224 حصانا) مع نظام دفع أمامي، ونسخة بمحركين كهربائيين بقوة إجمالية تبلغ 280 كيلووات (380 حصانا) مع نظام دفع رباعي، لتصبح بذلك أقوى سيارة كهربائية أنتجتها تويوتا حتى الآن.

ويعكس هذا التطور محاولة الشركة سد الفجوة التقنية مع المنافسين الرئيسيين مثل تسلا وهيونداي وفولكسفاغن في قطاع السيارات الكهربائية عالية الأداء.

مدى طويل وتحسينات للشحن

وتعمل السيارة ببطارية ليثيوم-أيون بسعة 74.7 كيلووات ساعة، توفر مدى قيادة يصل إلى 591 كيلومترا لنسخة الدفع الأمامي، وبين 479 و528 كيلومترا لنسخة الدفع الرباعي، وفق تقديرات الشركة ومعايير القيادة الأوروبية.

كما زُودت السيارة بنظام تهيئة مسبقة للبطارية ومضخة حرارية لتحسين الأداء في الأجواء الباردة، إضافة إلى نظام ملاحة ذكي يحدد نقاط الشحن المثلى تلقائيا، وهي تقنيات تهدف إلى معالجة أحد أبرز تحديات السيارات الكهربائية المرتبطة بكفاءة الشحن والطقس البارد.

قدرات جر وقيادة على الطرق الوعرة

وتتيح نسخة الدفع الرباعي قدرة سحب تصل إلى 1500 كيلوغرام، مع وضعين مخصصين للقيادة على الطرق الوعرة، بينما يعمل نظام (Grip-Control) على ضبط السرعة تلقائيا وفق ظروف الطريق، ما يعزز الطابع العملي للسيارة خارج المدن.

تصميم عضلي وتجهيزات متقدمة

وتتميز السيارة بتصميم خارجي مفتول العضلات مع لمسات سوداء على أقواس العجلات والسقف، وتتوفر بلون برونزي لامع تحت اسم بريليانت برونز (Brilliant Bronze).

وتشمل التجهيزات القياسية مصابيح ماتريكس إل إي دي (Matrix LED)، وشاشة لمس قياس 14 بوصة، ونظام ملاحة تويوتا سمارت كونكت (Toyota Smart Connect)، وكاميرا خلفية وإضاءة محيطية، وتدفئة المقاعد الأمامية وعجلة القيادة، ونظام دخول وتشغيل ذكي، وعجلات سبائك خفيفة قياس 18 بوصة، إضافة إلى منظومة أنظمة السلامة تويوتا سيفتي سينس (Toyota Safety Sense).

استراتيجية كهربائية أوسع

ويأتي إطلاق بي زد 4 إكس تورينغ (bZ4X Touring) ضمن خطة تويوتا لتوسيع محفظة سياراتها الكهربائية، حيث تعمل الشركة على تطوير طرازات كهربائية جديدة مثل سي إتش آر (C-HR) الكهربائية وطرازات (SUV) أكبر، في إطار استراتيجيتها للتحول نحو الحياد الكربوني ومنافسة الشركات الرائدة في قطاع السيارات الكهربائية.

ويمثل الطراز الجديد محاولة لتعزيز حضور تويوتا في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية، التي تعد من أسرع القطاعات نموا في سوق السيارات العالمية، وسط منافسة شرسة من شركات مثل تسلا وبي واي دي (BYD) وفولكسفاغن.