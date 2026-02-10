تجميع مباشر ومفصل لسيارة جيب يثير اهتمام عشاق السيارات

حظي مقطع فيديو جديد منشور على منصة يوتيوب بعنوان "إكس برو ريدج 200 جيب أسيمبلي" (X PRO Ridge 200 Jeep Assembly) بمتابعة واسعة من جمهور محبي السيارات والمحتوى التقني، إذ تظهر فيه تفاصيل عملية تجميع مركبة من طارز إكس برو ريدج 200 جيب خطوة بخطوة من مراحل تركيب الهيكل وحتى جاهزيته للعمل، ما جذب اهتمام الهواة والميكانيكيين على حد سواء.

وتعد X-Pro Ridge 200 Jeep في الواقع عربة "جو كارت" (Go-Kart) بدفع رباعي صغيرة مصممة للطرقات غير المعبدة أو الاستخدامات الترفيهية، وليست سيارة دفع رباعي كبيرة مثل سيارات جيب التقليدية.

تأتي هذه المركبة بمحرك بنظام سي في تي (CVT) أوتوماتيكي بسعة نحو 174.5 سي سي، يوفر أداء سلسا وسرعة تصل إلى نحو 37 ميلًا في الساعة، إضافة إلى ميزات مثل الزجاج الأمامي والسقف الناعم وأنظمة الفرامل القرصية بأربع عجلات.

وتتميز هذه المركبة بإمكانية الاستخدام في المناطق الريفية أو الترفيهية، مع تصميم مخصص للبالغين أو الشباب المهتمين بتجميع المركبات الصغيرة والتعرف على مكوناتها الداخلية. كما تشمل تجهيزات عملية مثل المقاعد الجلدية وأحزمة الأمان وإضاءة كاملة (مصابيح أمامية وخلفية ومؤشرات حركة).

وعلى الرغم من أن الفيديو لا يصدر عن الشركة المصنعة رسميا، فإن انتشار هذا النوع من المحتوى يعكس ازدياد الطلب على الفيديوهات التعليمية والتقنية، بحيث كسب الفيديو ملايين المشاهدات منذ نشره.