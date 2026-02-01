في فصل الشتاء ومع تراجع درجات الحرارة، يشدد خبراء السلامة المرورية على أهمية فحص الإطارات الشتوية بعناية قبل تركيبها، لما لذلك من دور حاسم في الحفاظ على تماسك السيارة وسلامة الركاب على الطرق الزلقة.

وأوضحت الهيئة الألمانية للفحص الفني أن الخطوة الأولى تبدأ بالفحص البصري للإطار، إذ ينبغي التأكد من خلوه من أي تشققات أو انتفاخات أو تآكل غير متساوٍ.

وتعد هذه العلامات مؤشر خطر يستوجب استبدال الإطار فورا، لأن الضرر قد لا يقتصر عليه وحده، بل قد يمتد إلى مكونات أخرى في نظام التعليق، ما يستدعي استشارة مختصين عند وجود أي شك.

عمق المداس

يعد عاملا حاسما، وبحسب المعايير القانونية، يجب ألا يقل عمق مداس الإطار عن 1.6 مليمتر، غير أن الخبراء الألمان يوصون بعمق لا يقل عن 4 مليمترات لضمان أفضل تماسك ممكن، خاصة على الطرق المبللة أو المغطاة بالجليد.

ويمكن قياس عمق المداس باستخدام أدوات بسيطة مثل الفرجار اليدوي، أو عبر أجهزة رقمية أكثر دقة وسهولة في الاستعمال.

عمر الإطارلا يقل أهمية ومع مرور الوقت يفقد المطاط مرونته تدريجيا حتى وإن بدا الإطار بحالة جيدة ظاهريا. ولهذا، ينصح باستبدال الإطارات بعد 6 سنوات من الاستخدام، على ألا يتجاوز عمرها الأقصى 8 إلى 10 سنوات.

ويمكن التعرف على تاريخ إنتاج الإطار من خلال رمز مكون من 4 أرقام في نهاية رقم دي أو تي (DOT) المطبوع على جانبه، حيث تشير الأرقام الأولى إلى أسبوع الإنتاج، والأخيرة إلى السنة، فمثلا الرمز "1224" يعني أن الإطار صنع في الأسبوع 12 من عام 2024.

ويؤكد الخبراء أن فحص الإطارات قبل الشتاء ليس إجراء شكليا، بل خطوة أساسية لتقليل مخاطر الحوادث وضمان قيادة أكثر أمانا في الظروف الجوية القاسية.