4 نصائح لحماية سيارتك من ضباب الزجاج والعفن

في فصل الشتاء، يواجه كثير من سائقي السيارات مشكلات متكررة داخل المقصورة، أبرزها تكثف بخار الماء على الزجاج، وظهور الصقيع، ورائحة العفن المزعجة، نتيجة تراكم الرطوبة التي تتسرب من الملابس والأحذية وحتى البيئة المحيطة.

وبحسب نادي السيارات الألماني (ADAC)، هناك عدة طرق فعالة وسهلة لتقليل الرطوبة والحفاظ على مقصورة السيارة جافة ونظيفة هي:

1- تهوية السيارة بشكل صحيح لتقليل الرطوبة بسرعة

ينصح الخبراء بفتح جميع أبواب السيارة لفترة قصيرة، شرط أن يكون الهواء الخارجي أكثر جفافا من الهواء داخل السيارة. لكن هذه الطريقة تصبح غير فعالة عند وجود المطر أو الضباب الكثيف.

2- تشغيل التدفئة ومكيف الهواء معا

تشغيل التدفئة ومكيف الهواء في وقت واحد يعد أحد أكثر الحلول فعالية، حيث يقوم كمبريسور (Compressor) المكيف بسحب الرطوبة وطردها خارج المقصورة.

يمكن اختيار وضع إزالة الصقيع في السيارات المزودة بالتحكم الأوتوماتيكي بالمكيف، حيث يتم تلقائيا تشغيل أقصى تدفق هواء دافئ موجه نحو الزجاج الأمامي.

3- مواجهة الرطوبة من الملابس والحصائر

غالبا ما تتسرب الرطوبة إلى الملابس والأحذية وحصير الأقدام القماشي، ما يؤدي إلى تبخر الماء على الزجاج لاحقا، ويمكنك مواجهة ذلك عبر:

استخدم حصير أقدام مطاطي لا يمتص الرطوبة ويسهل تنظيفه.

أخرج فورا الحصائر والأغراض الرطبة من السيارة لتجنب الرائحة الكريهة والعفن.

تأكد من إزالة الثلوج والأوحال من الملابس والأحذية قبل الدخول للسيارة.

ضع الأغراض المبللة، مثل القبعات والسترات، في صندوق الأمتعة لتجنب انتشار الرطوبة.

4- فحص مواضع التسريبات بانتظام

قد تفقد عناصر الإحكام حول الأبواب والنوافذ فعاليتها مع مرور الوقت، ما يؤدي إلى تراكم الماء داخل مواد العزل وظهور العفن، لذلك ينصح بالتالي:

إعلان

استخدم قلم العناية بعناصر الإحكام للوقاية من التسريب، وإذا ظهرت أي مشكلة، توجه فورا إلى ورشة فنية متخصصة.

أزل بانتظام الأوراق والأوساخ من النطاق بين غطاء المحرك والزجاج الأمامي ومن فتحات تصريف المياه، لتجنب انسداد النظام وتسرب الماء إلى المقصورة.

باتباع هذه النصائح، يمكن لأي سائق أن يحافظ على مقصورة السيارة جافة وخالية من الضباب والعفن خلال الشتاء، مع حماية الزجاج الأمامي وضمان رحلة آمنة ومريحة حتى في أبرد الأيام.