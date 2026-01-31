خطوات سهلة لاستعادة بريق المقاعد الجلدية لسيارتك

مع مرور الوقت، تظهر تشققات وآثار استخدام على مقاعد السيارة الجلدية، خصوصا في المقصورات الفاخرة ذات الألوان الفاتحة، ما يفقد السيارة لمستها الأنيقة. لكن هناك حلول عملية يمكن لأي سائق تطبيقها لإعادة الحياة إلى فرش جلده.

ووفقا لمجلة السيارات الألمانية "أوتو تسايتونغ" (Auto Zeitung)، فإن لاصق الجلد أصبح أداة أساسية لإصلاح التشققات الصغيرة، حيث يكفي تنظيف المنطقة جيدا، ووضع طبقة رقيقة من اللاصق، وتركها لتهويتها بضع دقائق قبل الضغط على الجانبين لضمان الالتصاق.

اختيار اللاصق المناسب

نجاح العملية لا يعتمد فقط على طريقة التطبيق، بل على اختيار لاصق مرن ينسجم مع طبيعة الجلد. فمثلا، استخدام لاصق فائق السرعة (Super Glue) قد يعطي نتائج عكسية، لأنه يتصلب سريعا ويخالف مرونة الجلد، ما قد يؤدي إلى تشقق لاحق.

وينصح خبراء السيارات عند اختيار اللاصق مراعاة عدة معايير:

مطابقة اللون مع الجلد لتجنب أي آثار واضحة للإصلاح.

خلوه من المذيبات والزيوت لتجنب البقع أو تغير اللون.

الاختبار المسبق على جزء غير ظاهر للتأكد من ملاءمته قبل الاستخدام الكامل.

الجلد السائل للتشققات الكبيرة: إذا كانت التشققات واسعة، يمكن اللجوء إلى الجلد السائل، وهو مادة مرنة تملأ بها الفجوات لتعطي مظهرا متجانسا مع الجلد المحيط.

يجب اختيار اللون بعناية لضمان نتيجة طبيعية وناعمة.

خطوات استعادة بريق المقاعد

مجلة السيارات "أوتو بيلد" (Auto Bild) أكدت أن إعادة بريق الجلد الصناعي تشمل خطوات بسيطة لكنها فعالة:

التنظيف بالرغوة: باستخدام منظف رغوي خاص بالجلد لتجنب تآكله أو فقدانه للون الطبيعي.

باستخدام منظف رغوي خاص بالجلد لتجنب تآكله أو فقدانه للون الطبيعي. إزالة الشحوم القديمة: تنظيف المنطقة باستخدام مزيل الشحوم قبل تطبيق أي منتجات أخرى.

تنظيف المنطقة باستخدام مزيل الشحوم قبل تطبيق أي منتجات أخرى. الصنفرة الخفيفة: لتنعيم الأسطح الخشنة مع حماية الجلد بوسادة مبطنة.

لتنعيم الأسطح الخشنة مع حماية الجلد بوسادة مبطنة. تطبيق منعش الجلد: اختيار منتج مطابق تماما للون الجلد.

اختيار منتج مطابق تماما للون الجلد. الترطيب النهائي: لمنح المقاعد لمعانا ناعما وحماية إضافية للجلد.

بهذه الخطوات، يمكن لأي مالك سيارة أن يحافظ على فخامة مقاعده الجلدية ويطيل عمرها الافتراضي، مع الحفاظ على لمسة الأناقة الفاخرة داخل المقصورة.