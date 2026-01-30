أفادت تقارير صحفية بأن شركة هيونداي ستوقف إنتاج سيارة بيك-أب سانتا كروز (Santa Cruz) قبل الموعد المتوقع، وهي خطوة تأتي بعد أداء ضعيف في السوق ومنافسة شديدة من منافسين أقوى.

وكان من المقرر أن يستمر إنتاج سانتا كروز حتى منتصف عام 2027، لكن الشركة قررت تقديم موعد نهاية الإنتاج، إذ تواجه السيارة مبيعات منخفضة ومخزونا كبيرا لدى الوكلاء.

وفي عام 2025، بيع ما يقرب من 25500 وحدة فقط من سانتا كروز في الولايات المتحدة، مقارنة بأكثر من 155000 وحدة من المنافس الرئيسي، فورد مافيريك (Maverick)، مما أدى إلى تراكم نحو خمسة أشهر من المخزون غير المباع لدى الوكلاء.

وتعزى هذه النتائج إلى أن سانتا كروز، التي تبنى على قاعدة هيكل سيارة كروس-أوفر توسان (Tucson) الممتد، لم تلاقِ الإقبال نفسه الذي حظي به منافسون أقوى في فئتها.

شاحنة أكبر

ورغم توديع سانتا كروز، تؤكد هيونداي أنها بقيت ملتزمة بوجودها في سوق الشاحنات، وقد أعلنت سابقا عن تطوير شاحنة متوسطة الحجم بنظام الهيكل على الإطار (Body-on-Frame) مصممة لمنافسة طرازات مثل فورد رانجر (Ford Ranger) وتويوتا تاكوما (Toyota Tacoma) وشيفروليه كولورادو (Chevrolet Colorado).

ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج هذا الطراز الجديد في عام 2029، مع طرحه تجاريا قبل عام 2030، في محاولة لزيادة الحصة السوقية في قطاع الشاحنات الذي يشهد طلبا قويا في الولايات المتحدة.