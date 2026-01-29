المدى والتكنولوجيا والرفاهية.. إليك أفضل 5 سيارات كهربائية

تشهد السيارات الكهربائية انتشارًا سريعًا في الأسواق العالمية، مع تزايد عدد الطرازات التي تجمع بين الأداء، المدى الكهربائي، والتكنولوجيا المتقدمة، وتنوع الخيارات من السيارات اليومية إلى الفاخرة.

في هذا التقرير نقدم لكم أبرز السيارات الكهربائية التي أثبتت جدارتها بحسب اختبارات القيادة وتقييم الخبراء.

سكودا إلروك ELROQ

حسب الخبراء تعتبر سكودا إلروك ELROQ أفضل سيارة كهربائية يمكنك شراؤها، تتميز بتعدد استخداماتها وعمليتها وقيمتها مقابل سعرها.

وتُقدّم هذه السيارة ميزات متعددة للكفاءة والراحة. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ العديد من فئاتها مؤهلة للحصول على تصنيف الفئة الثانية من نظام مراقبة الانبعاثات الكهربائية (ECG)، ما يعني إمكانية توفير ما يصل -بحسب خبراء- إلى 2053 دولار.

هونداي أيونيك IONIQ

تعد 2025 Hyundai IONIQ 6 من أفضل السيارات الكهربائية المتاحة حاليًا، وقد حازت على أعلى تقييمات من خبراء السيارات بفضل توازنها بين التصميم، المدى، والراحة.

ويُظهر تصنيف موقع Kelley Blue Book أنها تتربع على قمة القائمة في فئة السيارات الكهربائية بتقييم ممتاز يصل إلى 4.6 من 5 نجوم، مع مدى يصل إلى أكثر من 340 ميلًا تقريبًا.

كيا EV3

تُعدّ كيا EV3 واحدة من أكثر السيارات الكهربائية تكاملاً للسائق العادي؛ حتى أننا منحناها لقب أفضل سيارة كهربائية لعام 2025 في جوائز أوتوكار. وتعتبر خيار عملي يومي ممتاز فهي متوازنة ومناسبة للاستخدام اليومي، وتُعد من الخيارات التي تجمع بين المدى الجيد والتكلفة المناسبة.

منحتها مجلة Autocar لقب واحدة من أفضل السيارات الكهربائية لعام 2025 بفضل بطارية واسعة تغطي نحو 375 ميلًا وتوفير قيمة ممتازة مقابل السعر.

إعلان

تتفوق بطاريتها الكبيرة بسعة 81.4 كيلوواط/ساعة على منافسيها، مما يُتيح لها قطع مسافة 375 ميلاً، ولكن العامل الحاسم هو سعرها الذي يبدأ من 32,215 جنيهًا إسترلينيًا فقط.

تسلا موديل S

لا تزال سيارة تسلا موديل 3 ذات أهمية بالغة لعلامة السيارات الكهربائية الأمريكية فهي تتميز بقوة الأداء والقيمة المستدامة.

تُعتبر Tesla Model S من أكثر السيارات الكهربائية شهرة عالميًا، وتحقق توازنًا رائعًا بين المدى الطويل، السلامة، وقيمة إعادة البيع.

بورش تايكان توربو GT

سيارة رياضيّة ذات شحن سريع لمن يبحث عن أعلى أداء كهربائي، وتُعد Porsche Taycan Turbo GT واحدة من الموديلات القيادية في فئتها.

تُوفر السيارة تحكمًا دقيقًا وثابتًا في هيكلها، مع توازن مثالي في استجابة قوى الانعطاف، حيث تتزايد وتتناقص بسلاسة وانسيابية. كما أنها تتميز بسرعتها الفائقة على الخطوط المستقيمة.

في فئة Turbo S كاملة المواصفات، تُحقق السيارة تسارعًا من 0 إلى 100 كم/ساعة في 2.4 ثانية.

السيارات الكهربائية لا توفر فقط قيادة صامتة وانبعاثات أقل، بل تأتي أيضًا بتكنولوجيا متقدمة وأنظمة أمان عالية.

فضلاً عن ذلك، تستثمر الشركات الكبرى في توسيع الشبكات السريعة للشحن وتطوير البطاريات لزيادة المدى والمسافة التي يمكن قطعها في الشحنة الواحدة.