مع مطلع عام 2026، تجاوز العالم مرحلة التساؤل "هل ننتقل إلى الكهرباء؟"، بل "متى سنقوم بذلك؟"، فقد غادر قطاع النقل الكهربائي محطة "التجارب التقنية" ليستقر كركيزة أساسية في حياتنا اليومية، بفضل الكفاءة الاستثنائية في استهلاك الطاقة.

ولم تعد السيارات الكهربائية مجرد بديل تقني، فقد وصلت إلى نقطة نضج من الصعب تجاهلها، وبينما تهدر المحركات التقليدية معظم وقودها كحرارة مفقودة، تحول المحركات الكهربائية قرابة ثلثي الطاقة المخزنة في البطارية إلى حركة فعلية، متفوقة بوضوح على نظيراتها ذات الاحتراق الداخلي.

لا ينعكس هذا التفوق على الأداء فحسب، بل يمتد إلى الجانب الاقتصادي، حيث يجد السائقون أنفسهم بمعزل عن تقلبات أسعار الوقود، ويستفيدون من تعرفات الكهرباء الذكية للشحن المنزلي، وإمكانية تحقيق دخل إضافي عبر تقنية في 2 جي (V2G) التي تتيح بيع الفائض من الطاقة إلى الشبكة العامة، فضلا عن الخدمات المجانية التي تقدمها مراكز التسوق وأماكن العمل.

مزايا وتحديات

وبعيدا عن الجدوى الاقتصادية، تمنح هذه المركبات كوكبنا فرصة لالتقاط الأنفاس بانعدام انبعاثاتها المباشرة، مما يساهم في تطهير هواء المدن من ملوثات العادم التقليدية.

كما تضفي هذه التكنولوجيا رفاهية غير مسبوقة على تجربة المستخدم، فالشحن المنزلي ينهي عهد الانتظار في محطات الوقود، وتصبح المساحات الداخلية أكثر رحابة لغياب المحرك الضخم، بينما تضمن بساطة التصميم الميكانيكي -المعتمد على عدد محدود من القطع المتحركة- تقليص نفقات الصيانة وتجنب الأعطال المعقدة.

ومع ذلك، لا يزال قطاع السيارات الكهربائية يواجه تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف التأمين والإصلاح في حالات الحوادث الجسيمة بسبب دمج البطاريات في هيكل السيارة، إضافة إلى الضغط المستمر على سلاسل توريد المواد الخام لضمان استدامة الإنتاج.

ولا تخلو التجربة من تحديات تحتاج إلى تخطيط، فلا يزال "قلق المدى" يرافق بعض السائقين رغم وصول سعة البطاريات الحديثة إلى مسافات تتجاوز 400 ميل، حيث تتأثر كفاءة الرحلة بظروف الطقس وتوافر محطات الشحن، خاصة في المناطق الريفية.

ورغم أن الشواحن فائقة السرعة قلصت زمن الانتظار إلى نحو 20 دقيقة، إلا أنها لا تزال تستغرق وقتا أطول مقارنة بالتزود التقليدي بالوقود. كما تبرز التكلفة المرتفعة لإصلاح البطاريات خارج فترة الضمان كعقبة مالية، إلى جانب التحديات البيئية المتعلقة باستخراج المواد الخام وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية بشكل مستدام.

وإليكم إيجابيات السيارات الكهربائية وسلبياتها وفقا لموقع أوتو تريدر (autotrader) والذي يعد من كبرى المنصات الرقمية في المملكة المتحدة لبيع وشراء السيارات.

أبرز المزايا:

1. كفاءة عالية في استهلاك الطاقة

تتميز السيارات الكهربائية بكفاءة طاقة أعلى بنسبة تصل إلى الثلث مقارنة بالسيارات التقليدية. فهي تستمد الكهرباء من الشبكة وتخزنها في البطارية، ليحولها المحرك الكهربائي إلى طاقة حركية بكفاءة تصل إلى نحو ثلثي الطاقة المدخلة، متفوقة بذلك على محركات الاحتراق الداخلي التي تهدر معظم الطاقة كحرارة.

2. توفير المال على الوقود

لا تتأثر تكاليف تشغيل السيارات الكهربائية بتقلبات أسعار الوقود، مما يوفر على مالكيها نفقات الوقود ووقت الانتظار في المحطات. ويمكنهم أيضا الاستفادة من تعرفات الكهرباء الذكية للشحن المنزلي، خاصة في أوقات خارج الذروة، كما تتيح تقنية في 2 جي (V2G) بيع الفائض من الطاقة إلى الشبكة لتخفيف التكاليف. يُضاف إلى ذلك توفر شواحن مجانية في العديد من المتاجر وأماكن العمل.

3. انعدام الانبعاثات المباشرة

لا تصدر السيارات الكهربائية أي انبعاثات مباشرة أثناء القيادة، على عكس مركبات الاحتراق الداخلي التي تطلق انبعاثات عادم وتبخر وقود.

ومع تحول شبكات الكهرباء إلى مصادر متجددة، تتناقص البصمة الكربونية لهذه السيارات باستمرار، مدعومة بتطور برامج إعادة تدوير البطاريات.

4. راحة وسهولة الشحن المنزلي

يُغني الشاحن المنزلي عن زيارة محطات الوقود، حيث يمكن شحن السيارة في أي وقت من المنزل أو المكتب. كما تتيح التحكم بالسيارة عن بعد (مثل التسخين المسبق في الشتاء) وتوفر مساحات داخلية أكثر اتساعا لغياب المحرك التقليدي. ويمكن للشواحن ثنائية الاتجاه استخدام طاقة السيارة في تغذية المنزل عند الحاجة.

5. حاجة أقل للصيانة

بفضل بساطة تصميمها الميكانيكي الذي يعتمد على عدد قليل من القطع المتحركة (أقل من 20 جزءا في المحرك)، تقل احتمالية الأعطال وتنخفض تكاليف الصيانة الدورية مقارنة بالسيارات التقليدية ذات المحركات المعقدة.

6. أداء عال وتسارع فوري

تتميز السيارات الكهربائية باستجابة سريعة وعزم دوران فوري عند الانطلاق، مما يمنحها تسارعا ينافس أسرع السيارات الخارقة. كما أن خفة وزنها النسبية تحسن من أدائها وانسيابية قيادتها.

7. سهولة القيادة

تأتي معظم السيارات الكهربائية بناقل حركة أحادي السرعة، مما يلغي الحاجة إلى تغيير النسب يدويا أو تلقائيا بشكل متكرر، ويجعل القيادة أكثر سلاسة وبساطة.

أبرز العيوب:

1. الاعتماد على سعة البطارية والمدى

رغم تخطي مدى العديد من السيارات الكهربائية حاجز 400 ميل للشحنة الواحدة، لا يزال "قلق المدى" قائما بسبب تأثر المسافة المقطوعة بعوامل مثل الطقس، وعمر البطارية، وأسلوب القيادة، ومدى توافر محطات الشحن على الطرق الطويلة والمناطق النائية.

2. نقص البنية التحتية للشحن في بعض المناطق

مع التوسع المستمر في شبكات الشحن عاما بعد عام، لا تزال بعض المناطق – خاصة الريفية والمناطق ذات البنية القديمة – تعاني من نقص في المحطات العامة، مما يتطلب تخطيطا مسبقا للرحلات الطويلة.

3. وقت الشحن أطول من التزود بالوقود

حتى مع أجهزة الشحن السريع (التي قد تستغرق 15-20 دقيقة للوصول إلى 80% من الشحن)، يبقى شحن السيارة الكهربائية أطول وقتا من تعبئة خزان البنزين أو الديزل، مما يفرض على السائق تنظيم وقته بشكل مختلف.

4. تكلفة إصلاح أو استبدال البطارية مرتفعة

تُعد البطارية من أعلى مكونات السيارة الكهربائية تكلفة، وإذا تعطلت خارج فترة الضمان (التي تغطي عادة عدة سنوات)، فقد تكون مصاريف الإصلاح أو الاستبدال باهظة.

5. تأثيرات بيئية غير مباشرة

رغم انعدام الانبعاثات المباشرة، تساهم عملية تصنيع السيارات الكهربائية – خاصة البطاريات – في انبعاثات كربونية واستهلاك مواد خام بطريقة غير مستدامة في بعض الأحيان.

كما أن الاعتماد على شبكة طاقة تعمل بالوقود الأحفوري يزيد من البصمة الكربونية غير المباشرة، ولا تزال عمليات إعادة التدوير الكاملة للبطاريات قيد التطوير.

6. خيارات محدودة في السوق مقارنة بالسيارات التقليدية

مع توسع سوق السيارات الكهربائية، لا يزال تنوع الطرازات والميزات المتاحة أقل مقارنة بسيارات البنزين والديزل، مما قد يحد من خيارات المشترين.

7. تراجع الحوافز والمنح الحكومية

مع نضوج القطاع وانتشار السيارات الكهربائية، بدأت الحكومات في تخفيض أو إلغاء بعض المنح والخصومات التي كانت تقدم كحوافز للشراء، مما قد يؤثر على القرار الشرائي لبعض الفئات.

8. تغير تجربة القيادة

يشعر بعض محبي القيادة أن الوزن الزائد للبطارية وغياب تفاعل ناقل الحركة المتعدد يقلل من الإثارة الكلاسيكية للقيادة، رغم أن التسارع الفائق والأداء الانسيابي يضعهما في مصاف السيارات عالية الأداء.