أخطاء شائعة عند شحن سيارتك الكهربائية.. تعرف عليها

شحن السيارات الكهربائية يبدو بسيطا، لكن كثيرا من مالكيها يرتكبون أخطاء قد تؤثر في عمر البطارية وأدائها.

في هذا التقرير، نوضح أبرز الأخطاء الشائعة ونقدم نصائح عملية لشحن أفضل وأكثر أمانا.

أخطاء شائعة عند شحن السيارات الكهربائية

الشحن الكامل دائما حتى 100%: يعتقد كثير من السائقين أن ملء البطارية بالكامل مفيد، لكن الخبراء ينصحون عادة بعدم شحن البطارية فوق 80% إلا عند الحاجة لمسافات طويلة، لأن الشحن الكامل بشكل متكرر قد يقلل عمر البطارية.

التفريغ الكامل قبل الشحن: ترك البطارية تصل إلى الصفر قبل إعادة الشحن يجهد البطارية ويؤثر في أدائها على المدى الطويل، من الأفضل شحن السيارة عندما تصل نسبة البطارية إلى 20-30%.

استخدام الشحن السريع باستمرار: رغم أن الشحن السريع مفيد في الطوارئ، إلا أن الاعتماد عليه يوميا يزيد حرارة البطارية، مما قد يؤدي إلى تدهور الأداء مع مرور الوقت.

نصائح لشحن جيد: