تسلا تلغي "المساعد الآلي" وتدفع العملاء نحو الاشتراك الشهري

أعلنت شركة تسلا وقف توفير نظام المساعدة الآلية الأساسي في سياراتها الجديدة المباعة في الولايات المتحدة وكندا، في خطوة تهدف إلى تشجيع العملاء على الاشتراك في النسخة المتقدمة من تقنيات القيادة المساعدة، مقابل رسوم شهرية.

وكانت الشركة قد أوضحت في وقت سابق أنها ستتوقف، اعتبارا من منتصف فبراير/شباط المقبل، عن بيع نظام القيادة المتقدمة كخيار شراء لمرة واحدة، لتجعله متاحا فقط عبر اشتراك شهري.

ما الذي تغير في السيارات الجديدة؟

بحسب موقع الشركة، فإن السيارات الجديدة ستأتي الآن مزودة فقط بنظام يحافظ على سرعة ثابتة ويتابع حركة المرور أمام السيارة، مع الحفاظ على مسافة آمنة.

في المقابل، أزيلت ميزة كانت تساعد السيارة على البقاء في منتصف المسار وتجاوز المنحنيات تلقائيا، ولم تعد جزءا من التجهيزات الأساسية.

ويأتي هذا القرار بعد ضغوط من الجهات التنظيمية في ولاية كاليفورنيا، التي منحت الشركة مهلة لتعديل أسلوب تسويق أنظمة القيادة المساعدة، محذرة من تعليق رخصة بيع السيارات مؤقتا إذا استمر استخدام تسميات قد توحي بأن المركبات قادرة على القيادة الذاتية الكاملة.

وترى الجهات المنظمة أن هذه التسميات قد تضلل المستهلكين، في حين تؤكد تسلا أن أنظمتها لا تعمل دون إشراف السائق.

ماذا تقول تسلا؟

قال الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، إن تكلفة الاشتراك الشهري سترتفع مع مرور الوقت، كلما تحسنت قدرات النظام، مشيرا إلى أن هذا النموذج سيصبح مصدرا مهما للإيرادات في المستقبل.

من جهته، كشف المدير المالي للشركة أن نحو 12% فقط من عملاء تسلا اشتروا نظام القيادة المتقدمة حتى الآن، وهو ما يفسر توجه الشركة إلى الاعتماد على الاشتراكات بدل البيع المباشر.

كما توقعت تسلا الحصول على موافقات رسمية لتشغيل النظام المتقدم في أوروبا والصين خلال الفترة المقبلة.