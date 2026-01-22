سيارة رياضية جديدة من تويوتا بمحرك في المنتصف

أعلنت شركة تويوتا اليابانية أنها تعمل على تطوير سيارة رياضية جديدة بمحرك في منتصف الهيكل، في خطوة لافتة تعكس توجه الشركة نحو تعزيز حضورها في عالم السيارات الرياضية عالية الأداء.

وجاء الإعلان على لسان مسؤولي غازو ريسينغ (Gazoo Racing)، ذراع تويوتا المتخصصة في السيارات الرياضية، الذين أكدوا أن المشروع لا يزال في مراحله الأولى، وأن السيارة الجديدة قد تحتاج إلى 4 أو 5 سنوات قبل طرحها في الأسواق.

وأوضح المسؤولون أن السيارة المرتقبة تهدف إلى تقديم تجربة قيادة مختلفة، تجمع بين الأداء العالي ومتعة التحكم، مع الحفاظ على هوية تويوتا المعروفة بالاعتمادية والتقنيات المتطورة.

وبحسب المعلومات المتاحة، ستعتمد السيارة الجديدة على محرك بنزين توربو سعة 2.0 لتر مكون من 4 أسطوانات، وهو محرك تطوره تويوتا حاليًا ضمن برامجها الرياضية.

وقد جرى اختبار هذا المحرك في نموذج تجريبي يحمل اسم جي آر ياريس إم كونسبت (GR Yaris M Concept)، حيث وضع المحرك خلف السائق مباشرة، في تصميم يستخدم عادة في السيارات الرياضية المتقدمة.

وتشير التقديرات إلى أن المحرك قادر على توليد قوة تتجاوز 400 حصان، مع إمكانية تطوير نسخ أقوى مخصصة للسباقات. كما تخضع السيارة لاختبارات فعلية على حلبات السباق في اليابان، ضمن بطولات محلية، بهدف تحسين الأداء وضمان الجاهزية قبل الانتقال إلى مرحلة الإنتاج.

ولم تكشف تويوتا حتى الآن عن اسم السيارة الجديدة، لكن متابعين يرجحون أن تكون هذه الخطوة تمهيدًا لعودة طراز إم آر 2 (MR2) الشهير، الذي أوقف إنتاجه قبل سنوات، وكان يعرف بتصميمه الرياضي ومحركه الوسطي.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه تويوتا إلى الموازنة بين التوجه نحو السيارات الكهربائية، والحفاظ على السيارات الرياضية التقليدية التي تعتمد على محركات الاحتراق الداخلي، استجابة لاهتمام شريحة واسعة من عشاق القيادة.