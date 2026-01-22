أطلقت شركة إم جي موتور أحدث طرازاتها تحت اسم "راكان" (RAKAN) خلال فعاليات معرض السيارات المقام في الكويت، وذلك ضمن موسم المعارض الذي يستمر حتى 24 يناير/كانون الثاني الجاري.

وتعد "راكان" أول سيارة من إم جي تحمل اسما عربيا رسميا، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو تعزيز حضورها في الأسواق الخليجية، والاقتراب أكثر من ذوق واهتمامات المستهلكين في المنطقة.

وتنتمي "راكان" إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، وتتميز بتصميم عصري قوي وحضور لافت على الطريق، مع عجلات قياس 20 بوصة، ما يجعلها مناسبة للاستخدام داخل المدن وعلى الطرق الصحراوية.

وكلمة راكان (أو ركان) تعني في اللغة العربية الوقار، الثبات، الرزانة، والهدوء، وهو مشتق من الفعل "رَكَنَ" الذي يعني مال إليه وسكن وثق به، ويُشير إلى القوة والاعتمادية.

المواصفات

تعتمد السيارة على محرك بنزين توربو سعة 2.0 لتر بـ 4 أسطوانات، يولد قوة تصل إلى 250 حصانا، وعزم دوران يبلغ 410 نيوتن متر.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات من شركة زد إف (ZF)، مع نظام دفع رباعي متطور يضم دبل ثقيل وقفلا تفاضليا لتحسين الأداء في التضاريس الصعبة.

وتتسع "راكان" لـ 7 ركاب، وتوفر مقصورة داخلية واسعة ومجهزة بمقاعد جلدية مع تحكم كهربائي، تشمل خصائص التدفئة والتبريد والتدليك.

كما تضم السيارة شاشة لمس كبيرة تدعم أنظمة الربط الذكي للهواتف، إلى جانب نظام صوتي متطور وسقف بانورامي يعزز الإحساس بالراحة.

ويأتي إطلاق هذا الطراز ضمن استراتيجية إم جي لتوسيع انتشارها في دول الخليج، في ظل المنافسة المتزايدة في فئة سيارات (SUV) المتوسطة، حيث تراهن الشركة على الجمع بين الاسم العربي، والمواصفات القوية، والسعر التنافسي لجذب شريحة واسعة من العملاء.