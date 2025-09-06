السيارات العادية والكهربائية.. أيها أفضل من حيث التكاليف؟

لم تعد المقارنة بين السيارات المزودة بمحركات احتراق داخلي والموديلات الكهربائية تقتصر على مسألة حماية البيئة والمناخ أو مستويات الراحة فحسب، لكنها أصبحت مسألة تكاليف في المقام الأول أيضا.

وذكر تقرير لوكالة الأنباء الألمانية أنه على الرغم من أن تكاليف السيارات المزودة بمحركات احتراق داخلي والموديلات الكهربائية لا تزال بعيدة عن بعضها البعض، فإن تكاليف الشراء وحدها لا يمكن الاعتماد عليها لتحديد أيهما أفضل في النهاية.

الفترة الكاملة

وأوضح ماركوس تزاخر، رئيس تحرير مجلة السيارات "إلكترو أوتومبيل" الألمانية، قائلا "إذا رغب المرء في معرفة السيارة الأرخص حقا، يجب عليه مراعاة الفترة الكاملة بدءا من الشراء وحتى إعادة البيع، وفي بعض الأحيان قد يتم التوصل إلى نتائج مفاجئة".

وأضاف الخبير الألماني أن أهم العوامل في هذه المعادلة، إلى جانب تكلفة الشراء، يتمثل في تكاليف الطاقة ونفقات الصيانة والخدمة والإصلاحات، بالإضافة إلى فقدان القيمة في نهاية فترة استعمال السيارة.

وتعتبر مقارنة الأسعار عند الشراء هي الطريقة الأسهل، والتي تجعل أصحاب السيارات الكهربائية متفائلين، وأكد تزاخر أن "هناك تقاربا واضحا بين أسعار السيارات المزودة بمحركات احتراق داخلي والموديلات الكهربائية"، ومع ذلك لا يجب الاكتفاء بالنظر إلى قوائم الأسعار فقط، بل يجب أيضا مراعاة حركات الخصومات ودعم الشركات المنتجة للسيارات.

ومن الناحية النظرية لا يزال الفرق كبيرا بين السيارات المزودة بمحركات احتراق داخلي والموديلات الكهربائية، فعلى سبيل المثال تبدأ تكلفة سيارة رينو (R5) الكهربائية من 27 ألف و900 يورو (32500 دولار)، بينما تتوفر السيارة رينو (Clio) الأكبر حجما بتكلفة تبدأ من 19 ألفا و350 يورو حوالي (23000 دولار).

وبالنسبة لسيارة فيات غراندي باندا (Grande Panda) يوجد فرق سعر 6000 يورو بين الموديلات المزودة ببطارية والموديلات المزودة بخزان بنزين، ويبلغ فرق السعر في سيارة بي إم دبليو X2 حولي 2000 يورو بالنسبة للموديلات المماثلة، ويصل الفرق بين الموديلات الأساسية لسيارة أودي إفانت (A6 Avant) حوالي 6000 يورو، ويبلغ الفرق ما بين مرسيدس الفئة S والموديل EQS حوالي 2200 يورو.

تكاليف التشغيل

وقد تكون تكلفة الشراء هي أكبر النفقات، لكنها تظل بندا واحدا ضمن عدة بنود أخرى، وفي مرحلة ما لا يتم التفكير بها على الأقل من الناحية الذهنية، أما تكاليف التشغيل فهي أمر يلاحظه المرء طوال فترة امتلاكه السيارة.

إعلان

وربما لاحظ الكثير من الأشخاص مدى التفاوت في تكاليف الوقود والشحن الكهربائي للسيارات، خاصة خلال فصل الصيف، فالكهرباء ليست أرخص من البنزين بأي حال من الأحوال.

ولا يمكن الجدال بوجود مزايا ضريبية للسيارات الكهربائية، علاوة على أن صيانة الموديلات الكهربائية أرخص من السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي، لكن عند تعرض أي جزء من أجزاء السيارة الكهربائية للتلف، فإن عمليات الإصلاح ستكون مكلفة للغاية، نظرا لحاجة هذه السيارات لأدوات خاصة وعمال مدربين تدريبا خاصا وأوقات تجميع طويلة وقطع غيار باهظة الثمن، سواء كان ذلك للبطارية أو نظام الدفع، وهو ما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإصلاح بنسبة 50% وفقا لتقديرات منظمة الفحص الفني الألمانية ديكرا (Dekra).

إعادة البيع

وأشار تزاخر إلى أن أي ميزة محتملة في التكلفة تتبخر عند إعادة بيع السيارة الكهربائية، موضحا ذلك بقوله "لا تزال السيارات الكهربائية تفقد جزءا كبيرا من قيمتها أكثر من السيارات المزودة بمحركات احتراق داخلي".

ووفقا لتحليل حديث أجرته شركة الاستشارات الإستراتيجية "بيريلز" في ميونخ، فإن متوسط القيمة المتبقية للسيارات الكهربائية المستعملة بعد 3 سنوات تكون أقل بمعدل 6400 يورو، مقارنة بالموديلات المماثلة، التي تعمل بالبنزين، وكلما زاد سعر السيارة، اتسع الفارق.