هاميلتون سعيد بتحقيق حلم "فيراري" رغم البداية الصعبة في فورمولا-1

أكد السائق البريطاني لويس هاميلتون أنه لا يزال يعيش حلمه بالتسابق لمصلحة فريق فيراري، المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، رغم البداية الصعبة له في موسمه الأول مع الفريق، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وبعد انتقاله من مرسيدس إلى فيراري، لم ينجح بطل العالم 7 مرات في الصعود للمنصة مع فريقه الجديد، ويحتل المركز السادس حاليا في ترتيب السائقين وذلك قبل سباق الجائزة الكبرى في إيطاليا.

وقال هاميلتون في مؤتمر صحفي ردا على سؤال إذا ما كان الموسم الحالي هو الأصعب في مسيرته: "لا أتذكر كل موسم في مسيرتي، لذلك لا أريد مقارنة الوقت الحالي بالماضي. أتذكر أن عام 2009 كان عظيما بالنسبة لي و2010 و2011 و2012 و2022 و2023، لذلك هناك الكثير من المواسم".

وأضاف "لكنني أعيش حلمي من خلال التسابق باسم فيراري، وكان لدي العام الماضي بأكمله من أجل أن أكون مستعدا لذلك. كان هناك الكثير من الوقت للتكيف وقد بذلوا قصارى جهدهم (فيراري) من أجل استيعابي في الفريق".

وقدم فريق فيراري أداء كارثيا في سباق الجائزة الكبرى في هولندا الأسبوع الماضي، إذ لم يصل كل من هاميلتون وزميله شارل لوكلير إلى خط النهاية، بحسب الألمانية.

وانحرف هاميلتون عن مسار حلبة "زاندفورت" وسقطت إحدى العجلات الخلفية للسيارة ليصطدم بالحاجز، في حين اصطدم لوكلير بسيارة الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق فريق مرسيدس.

وقال هاميلتون: "أعتقد بصدق أنه كلما زادت صعوبة السباق كنت أفضل، وهذا العام كان صعبا لكنه يجهزك لتصبح أفضل وأقوى".

وفي سباق مونزا في إيطاليا موطن فريق فيراري، سيتواجد هاميلتون في السباق وهو متأخر بـ5 مراكز في خط الانطلاق، وهي عقوبة فرضت عليه لعدم قيامه برفع الراية الصفراء في طريقه لخط الانطلاق.

وأضاف هاميلتون: "خصم النقاط من الرصيد أمر صعب للغاية لكنني سأتعلم منه. سيكون العمل شاقا هذا الأسبوع لأن التصفيات قوية والتأخر بـ5 مراكز ليس أمرا جيدا على الإطلاق قبل أول سباق لي في مونزا مع فيراري، وذلك يحفزني للقتال ويجعلني متحمسا".