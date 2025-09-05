لامبورغيني ريفولتو تتحول إلى وحش بعد تعديلات "زاكو" الكربونية

أعلنت شركة "زاكو" (Zacoe) عن إجراء تعديلات تصميمية على السيارة السوبر رياضية "لامبورغيني ريفولتو" (Revuelto) لترتقي بها إلى مستوى جديد من الجرأة والإثارة.

وأوضحت الشركة التايوانية أنها توفر للسيارة الهجينة مجموعة تجهيزات البنية العريضة (Widebody) لتمنحها مظهرا أكثر مهابة، مشيرة إلى أن باقة التعديلات الجديدة تشتمل على طقم هيكل مصنوع بالكامل من ألياف الكربون، والذي يضفي على السيارة طابعا أكثر رياضية.

وتشتمل هذه الباقة أيضا على مئزر أمامي مكون من ثلاثة أجزاء، وغطاء محرك جديد ورفارف أعرض وعتبات جانبية مختلفة وامتدادات خلفية ضخمة.

بالإضافة إلى ذلك، يوجد ناشر هواء ضخم في الخلف ونهايات جديدة لمواسير العادم وجناح ضخم يضفي على السيارة طابع حلبة السباقات، كما تظهر فتحة التهوية العلوية لإمداد المحرك "في 12" (V12) الخلفي بالمزيد من الهواء.

ولم تطرأ أية تعديلات تقنية على المحرك، حيث تعتمد سيارة لامبورغيني على محرك في 12 بسعة 5.6 لترات بقوة 1000 حصان ويعاونه ثلاثة محركات كهربائية لكي تبلغ السيارة سرعة 100 كلم/س بعد 2.5 ثانية فقط، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 350 كلم/س.