كيف تتصرف عند اشتعال سيارتك؟ دليلك للنجاة من أخطر السيناريوهات

لا يعد نشوب حريق داخل السيارة مجرد "عطل طارئ"، بل لحظة قد تقلب رحلة عادية إلى مشهد محفوف بالمخاطر. وفي عالم ينتقل فيه الناس يوميا بين العمل والمنزل والأسفار الطويلة، تبدو معرفة كيفية التصرّف في مثل هذه اللحظات جزءا من ثقافة السلامة الشخصية. وهنا تبرز الحاجة إلى فهم الأسباب الحقيقية وراء احتراق المركبات، وكيف يمكن لقائد السيارة أن يحمي نفسه والآخرين بخطوات محسوبة وفعّالة.

لماذا تشتعل السيارات؟

توضح الهيئة الألمانية للفحص الفني أن الحريق في السيارات غالبا ما ينشأ من أعطال يمكن تجنبها لو خضعت المركبة لقدر كافٍ من الصيانة.

أهم الأسباب:

قفلة كهربائية في النظام، أو تلف الطبقة العازلة للكابلات.

تسريب في مواسير الوقود، أو ارتفاع شديد في درجة حرارة حيز المحرك.

تآكل المكابح أو تلف المحامل، ما يؤدي إلى احتكاك يولّد حرارة خطرة.

ضغط هواء منخفض في الإطارات؛ وهو سبب شائع لارتفاع الحرارة وقد يؤدي إلى الاشتعال.

تراكم بقايا الزيت أو الوقود على أجزاء من المحرك أو ناقل الحركة، وهي مواد قابلة للاشتعال حتى عند شرارة صغيرة.

ورغم أن بعض الأسباب تبدو "بسيطة"، فإنها، وفقا لإحصاءات شركات التأمين، تقف وراء غالبية الحرائق التي يتم الإبلاغ عنها. الوقاية هنا تبدأ من شيء أساسي: الصيانة المنتظمة والنظافة الدقيقة لحجرة المحرك.

ما الذي ينبغي فعله عند اشتعال السيارة؟

في اللحظات الأولى، كل قرار قد يُحدث فرقا. هذه هي الخطوات الصحيحة كما يوصي الخبراء:

وقف السيارة فورا وبطريقة آمنة: اسحب مركبتك نحو أقصى اليمين أو إلى كتف الطريق على الطرق السريعة، ثم أوقف المحرك، وارفع مكبح اليد، وشغّل أضواء التحذير. الخطوة هنا ليست تقنية فقط، بل هي خط دفاع أولي ضد تمدد النيران أو اقتراب المركبات الأخرى.

اسحب مركبتك نحو أقصى اليمين أو إلى كتف الطريق على الطرق السريعة، ثم أوقف المحرك، وارفع مكبح اليد، وشغّل أضواء التحذير. الخطوة هنا ليست تقنية فقط، بل هي خط دفاع أولي ضد تمدد النيران أو اقتراب المركبات الأخرى. غادر السيارة بسرعة وبحذر: ارتدِ سترة عاكسة، وافتح الباب المبتعد عن حركة المرور، ثم ابتعد فورا عن السيارة. يُفضّل الوقوف على بُعد 50 مترا على الأقل، وباتجاه عكس الريح لتجنّب الدخان. ويؤكد هيرمان دينكلر من الهيئة الألمانية للفحص أن الوقوف بين حركة المرور وموقع الحريق قد يعرض الشخص لإصابات خطرة من ارتطام الحطام أو عند وصول مركبات الطوارئ التي تقترب عادة من الخلف بسرعة.

ارتدِ سترة عاكسة، وافتح الباب المبتعد عن حركة المرور، ثم ابتعد فورا عن السيارة. يُفضّل الوقوف على بُعد 50 مترا على الأقل، وباتجاه عكس الريح لتجنّب الدخان. ويؤكد هيرمان دينكلر من الهيئة الألمانية للفحص أن الوقوف بين حركة المرور وموقع الحريق قد يعرض الشخص لإصابات خطرة من ارتطام الحطام أو عند وصول مركبات الطوارئ التي تقترب عادة من الخلف بسرعة. طلب المساعدة فورا: اتصل بالإطفاء واذكر بوضوح إن كانت السيارة تعمل بمحرك احتراق داخلي أو كهربائي، لأن إخماد حرائق بطاريات الليثيوم يتطلب إجراءات مختلفة تماما.

اتصل بالإطفاء واذكر بوضوح إن كانت السيارة تعمل بمحرك احتراق داخلي أو كهربائي، لأن إخماد حرائق بطاريات الليثيوم يتطلب إجراءات مختلفة تماما. تقديم المساعدة عند وجود مصابين: فقط إن كانت البيئة آمنة. تجنب الاقتراب من السيارة إن كانت النيران مشتعلة قرب خزان الوقود.

فقط إن كانت البيئة آمنة. تجنب الاقتراب من السيارة إن كانت النيران مشتعلة قرب خزان الوقود. استخدام مطفأة الحريق: وجود مطفأة على متن السيارة أمر بالغ الأهمية، لكنها لا تغني مطلقا عن رجال الإطفاء. يمكنها فقط إخماد "بداية" الحريق قبل تمدده. أما إن كان الحريق كبيرا، فالاقتراب منه مخاطرة غير مبررة.

وجود مطفأة على متن السيارة أمر بالغ الأهمية، لكنها لا تغني مطلقا عن رجال الإطفاء. يمكنها فقط إخماد "بداية" الحريق قبل تمدده. أما إن كان الحريق كبيرا، فالاقتراب منه مخاطرة غير مبررة. لا تعُد إلى السيارة مهما بدا الوضع آمنا: قد تشتعل النيران من جديد في أي لحظة. قاعدة ثابتة يؤكد عليها الخبراء: السيارة المحترقة منطقة خطرة حتى إعلان الإطفاء انتهاء التهديد.

ماذا عن حرائق مرآب سيارات؟

الحرائق في مرائب السيارات تحت الأرض أكثر تعقيدا، نظرا لانتشار الدخان بسرعة وشدة في الأماكن المغلقة.

هنا تصبح الخطوات أكثر حساسية:

فعّل إنذار الحريق فورا.

غادر المكان بسرعة وعلى القدمين.

لا تستخدم المصعد على الإطلاق؛ يوضح دينكلر أن المصعد يعمل كمدخنة، فيمتلئ بالدخان في ثوانٍ وقد يتوقف بين الطوابق.

البقاء قريبا من الأرض أثناء المغادرة يقلل من استنشاق الدخان السام، الذي يعد أخطر من النار نفسها في الأماكن المغلقة.

أخيرا، لا بد من الإشارة إلى أن حريق السيارة ليس قدرا محتوما، فمعظم أسبابه قابلة للتجنّب.

الصيانة المنتظمة، مراقبة الأصوات والروائح غير المعتادة، تنظيف السيارة دوريا، وفحص الإطارات والكوابل… كلها إجراءات بسيطة لكنها تُبقيك وأحبّتك في أمان. وفي المقابل، معرفة كيفية التصرّف بثقة وهدوء في لحظات الخطر يمكن أن تنقذ الأرواح.