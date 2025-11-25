كيف تفحص سيارة كهربائية مستعملة قبل شرائها؟ ما أهم القطع؟

عندما يقرر السائق شراء سيارة مستعملة تعمل بالبنزين أو الديزل، فإن تقييم الحالة يعتمد عادة على المؤشرات التقليدية: قراءة عداد الكيلومترات، فحص أي تسريب للزيت، التأكد من سلامة سير التوقيت، والاستماع لأصوات المحرك. أما في السيارات الكهربائية، فالصورة مختلفة تماما، فلا وجود لصوت الصمامات ولا لمشكلات القابض، بل تتحول البطارية إلى العنصر الأهم -والأغلى- في عملية التقييم.

البطارية أولا.. ما أهمية "حالة البطارية"؟

تكمن المشكلة الأساسية في أن سلامة بطارية السيارة الكهربائية لا يمكن تحديدها بالنظر أو بالاستماع، إذ تظل كتلة مغلقة لا تكشف عن حالتها الحقيقية. ومن هنا تأتي أهمية ما يُعرف بفحص حالة البطارية (State of Health-SoH)، وهو المؤشر الأهم لتقييم هذا المكوّن الذي يمثل الجزء الأكبر من قيمة السيارة.

ويقول خبير السيارات الكهربائية في نادي السيارات الألماني ماتياس فوغت إن "فحص حالة البطارية يشير إلى الحالة الفعلية للبطارية كنسبة مئوية. فإذا كانت 100% فهذا يعني أنها قادرة على تخزين الطاقة كما كانت يوم خروج السيارة من المصنع".

ومع انخفاض قيمة حالة البطارية، يتراجع مدى السير الممكن بشحنة واحدة، مما ينعكس مباشرة على القيمة السوقية للسيارة.

كيف تُقاس حالة البطارية؟

يعتمد تقييم فحص حالة البطارية على معيارين رئيسيين:

سعة البطارية: أي كمية الطاقة القابلة للتخزين.

أي كمية الطاقة القابلة للتخزين. المقاومة الداخلية: وهي التي تشير إلى مقدار فقدان الطاقة داخل الخلايا.

لكن المشكلة، وفقا لفوغت، أن شركات السيارات لا تعتمد معيارا موحدا لاحتساب الحالة، مما يجعل المقارنات بين الطرازات والشركات صعبة، ويصعّب على المشتري النهائي فهم القيمة الحقيقية لبطارية السيارة المستعملة.

3 طرق لقياس حالة البطارية

حاليا تُستخدم 3 طرق أساسية لقياس حالة البطارية:

تحليل الطاقة (Energy Analysis): يتم شحن البطارية بالكامل ثم قيادة السيارة حتى تكاد تفرغ شحنتها، ليجري احتساب مقدار الطاقة المتاحة فعليا. وتعتمد شركات متخصصة على خوارزميات معقدة للحصول على القيمة الدقيقة.

يتم شحن البطارية بالكامل ثم قيادة السيارة حتى تكاد تفرغ شحنتها، ليجري احتساب مقدار الطاقة المتاحة فعليا. وتعتمد شركات متخصصة على خوارزميات معقدة للحصول على القيمة الدقيقة. قياس المقاومة الداخلية: تُجرى العملية عبر تسارع قصير للسيارة. ارتفاع المقاومة يعني فقدانا أكبر للجهد وارتفاعا في درجة الحرارة، مما يشير إلى تراجع السعة.

تُجرى العملية عبر تسارع قصير للسيارة. ارتفاع المقاومة يعني فقدانا أكبر للجهد وارتفاعا في درجة الحرارة، مما يشير إلى تراجع السعة. الاستقراء عبر نظام إدارة البطارية (BMS): توفر بعض الشركات قراءة مباشرة لحالة البطارية عبر النظام الداخلي للسيارة، لكن فوغت يرى أنها الطريقة الأقل موثوقية لأنها تعتمد على تقديرات النظام وليس على قياسات فعلية.

أين يمكن إجراء الفحص؟

تتوفر اختبارات فحص حالة البطارية في ورش الإصلاح، وهيئات الفحص، ونوادي السيارات. وتختلف التكلفة حسب نوع الاختبار، فإما اختبارات سريعة تُجرى والسيارة متوقفة، أو اختبارات متقدمة قد تستغرق عدة ساعات أو أيام، وتُجرى أثناء تشغيل السيارة.

وتعتمد هيئة الفحص الألمانية بشكل أساسي على قياس المقاومة الداخلية. ويقول ميشيل تزياتزيوس من الهيئة "نُجري الفحص عبر تحميل البطارية أثناء تسارع لمسافة 100 متر تقريبا، ثم نقارن البيانات مع قواعد بيانات سحابية خاصة بكل طراز".

كما تطوّر هيئة الفحص طريقة ثانية تعتمد على شحن البطارية لفترة وجيزة.

أما شركة "آفيلو" النمساوية، المتخصصة في تشخيص البطاريات، فتعتمد على تحليل الطاقة بشكل أساسي، مع أخذ المقاومة الداخلية في الاعتبار للتعويض عن تأثيرات الحرارة والبرودة وأسلوب القيادة. وتوفر الشركة اختبارين، أحدهما سريع خلال 3 دقائق، واختبار آخر مميز أكثر دقة على مستوى الخلية.

كيف تتقادم البطاريات؟

بحسب باتريك شابوس من "آفيلو"، فإن أبرز ما يُسرع تقادم البطارية هو:

الشحن السريع المتكرر.

التسارع الشديد عندما تكون البطارية باردة أو فوق حرارة التشغيل.

ويؤكد شابوس أن اختبارات الفحص تقدم "إشارات مبكرة" لحالة البطارية، وتساعد مالك السيارة على تجنب تكاليف إصلاح عالية، خصوصا إذا كانت المشكلة في خلية واحدة يمكن موازنتها بدل استبدال البطارية كاملة.

ما هي القيم المقبولة؟

يوضح تزياتزيوس أن القيم المقبولة لحالة البطارية هي:

%80 إلى 100%: حالة ممتازة.

حالة ممتازة. %75: لا تزال جيدة، مع تراجع نسبي في مدى السير، لكنها تبقى مناسبة تماما للاستخدام في المدن.

أما خبير السيارات الكهربائية فوغت، فيضيف أن "اختبار الحالة يصبح مهما جدا في السيارات الكهربائية التي تجاوزت 7 أو 8 سنوات، لأن الضمان يكون قد انتهى لدى معظم الشركات".

كما يفيد هذا الفحص كلا من المشتري لتجنب بطارية تالفة، والبائع للحصول على سعر عادل، والمالك طويل الأجل للكشف المبكر عن أي مشكلات.

هل تراجع حالة البطارية مقلق؟

ليس بالضرورة. فتراجع حالة البطارية لا يعني نهاية عمر السيارة، لكنه مؤشر يجب أخذه بجدية. وإذا حدث انخفاض مفاجئ في مدى السير، فإن اختبار الحالة قد يكشف السبب ويوضح إن كانت المشكلة قابلة للإصلاح.

يختم شابوس "حتى خلية واحدة ضعيفة قد تؤثر على البطارية بالكامل. لذلك يساعد التحليل التفصيلي على تحديد العطل بدقة وتفادي استبدال البطارية كاملة دون داع".