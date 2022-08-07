جذبت "مازدا 6" (Mazda 6) 2022 العديد من عشاق سيارات السيدان حول العالم، إذ تتميز السيارة اليابانية بمظهر خارجي أنيق ومقدمة ذات شبك أمامي كبير يعكس مظهرا رياضيا قويا.

وقد شهد تصميم "مازدا 6" العديد من التعديلات في العام 2022 شمل إعادة تصميم الأضواء الأمامية وأضواء الالتفاف ومصابيح الضباب، فيما حافظت على تصميمها الرياضي من الخلف.

وجاءت السيارة بنسختين، إما سيدان أو هاتشباك، دون تغيير في المحرك.

محركات "مازدا 6" 2022

تأتي "مازدا 6" 2022 بمحرك ذي 4 أسطوانات سعة 2500 سي سي، يولد قوة 185 حصانا وعزم دوران 252 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات، تعمل بنظام دفع أمامي وتستطيع الوصول من 0 إلى 100 كلم/ساعة خلال 7.9 ثوانٍ.

كما تتوفر "مازدا 6" بمحرك جديد بسعة 2500 سي سي مزود بتيربو يولد قوة 250 حصانا وعزم دوران 420 نيوتن/متر عند استعمال الوقود عالي الأوكتان، لكن عند استخدام الوقود العادي تتراجع قوة الأحصنة إلى 227 حصانا.

مواصفات سريعة لـ"مازدا 6″

فئة السيارة: سيدان أو هاتشباك

سيدان أو هاتشباك عدد الأحصنة: 185 أو 250

185 أو 250 عدد الأسطوانات: 4

4 ناقل الحركة: أتوماتيكي 6 سرعات

أتوماتيكي 6 سرعات الكراسي وداخل السيارة: جلد أو قماش

جلد أو قماش الشاشة: مقاس 8 بوصات

مقاس 8 بوصات فتحة السقف: متوفرة

متوفرة التسارع: من 0-100 كيلومتر/ساعة خلال 7.9 أو 6.4 ثوان

"مازدا 6" من الداخل

تأتي "مازدا 6" 2022 من الداخل بمقاعد جلدية في الفئة الأعلى مع نظام تبريد وتدفئة الكراسي، و6 وسائد هوائية تتوزع (أمامية + جانبية أمامية + ستائرية)، كما تتوفر على كاميرات محيطية 360 درجة وشاشة بمقاس 8 بوصات تدعم نظامي تشغيل "آبل كار بلاي" (Apple Car Play)، و"أندرويد أوتو" (Android Auto)، مع نظام صوتي بـ4 سماعات.

بالإضافة إلى شاشة معلومات لبيانات الوقود، ونظام تثبيت السرعة، ونظام توجيه ممتص للصدمات، ومقاعد أمامية تخفف صدمة الرقبة، ونظام قطع الوقود بعد التصادم، وتذكير ربط الحزام لجميع المقاعد، مع مستشعرات اصطفاف خلفية.

أسعار "مازدا 6"

تبدأ أسعار "مازدا 6" 2022 ذات المحرك 2500 سي سي بـ85 ألف ريال سعودي (22.6 ألف دولار)، و424 ألف جنيه مصري، فيما تأتي أسعار السيارة ذات المحرك 2500 سي سي تيربو بـ117 ألف ريال سعودي (31 ألف دولار)، و581 ألف جنيه مصري.

أجيال "مازدا 6"

انطلق الجيل الأول من "مازدا 6" عام 2002، وتكوّن خط إنتاجها من سيدان رباعية الأبواب وهاتشباك خماسية الأبواب، وتم تسويقها في أميركا الشمالية تحت اسم "سبورت سيدان"، واستمر حتى العام 2007.

أما الجيل الثاني من "مازدا 6" فتم إطلاقه عام 2008، وكانت التغييرات الكبرى في داخل السيارة، حيث أصبحت ذات طابع رياضي بفضل المقود الكهربائي المحدث، كما تمتعت نسخة الهاتشباك بمساحة أكبر.

وتم إطلاق الجيل الثالث عام 2013، وحصل هذا الجيل على تحديثات كبيرة في الشكل والمحرك، حيث أدخل محرك رباعي الأسطوانات سعة 2000 سي سي يولد قوة 145 حصانا، وآخر تيربو يولد قوة 165 حصانا، وفي عام 2015 حصلت "مازدا 6" على تحديثات منتصف العمر بتغيير الشبك الأمامي مع إضافة لمسة رياضية.

وظهر الجيل الرابع في العام 2018، ويتمتع بتصميم مبهر وأصبح بشكل عام جيلا ثوريا في تاريخ السيارة اليابانية.