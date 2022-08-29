هناك أنواع وطرز عديدة من السيارات التي تم صنعها عبر التاريخ، ولكن القليل منها بقي يلمع مثل الذهب، ليزداد سعرها يوما بعد يوم حتى أصبح مجالا للتنافس والاستثمار لدى أثرياء ومشاهير العالم المولعين باقتناء السيارات النادرة والباهظة الثمن. تعد هذه الآلات النادرة والمرغوبة للغاية من أكثر القطع الاستثمارية المربحة في العالم، فثمنها يزداد مع مرور الأيام. نتيجة ذلك، تهيمن السيارات الكلاسيكية والرياضية، التي قادها أشهر المتسابقين في العالم على مر الزمن، على هذه القائمة لأغلى السيارات على الإطلاق التي تم بيعها في مزادات علنية.

وحين نتحدث عن أغلى السيارات التي تم بيعها في العالم، فإن فيراري تهيمن بشكل طبيعي، مما يعزز العلامة التجارية الإيطالية كواحدة من أكثر شركات صناعة السيارات المرغوبة والمرموقة في العالم. ومع ذلك، فإن أغلى سيارة تم بيعها على الإطلاق ليست فيراري، بل سيارة تعود لشركة مرسيدس بنز.

في ما يلي، قائمة بأغلى 7 سيارات كلاسيكية تم بيعها على الإطلاق في مزاد علني، وذلك حسب ما ذكر موقع "يو إس نيوز" (US News) وموقع "أوتو إكسبرس" (Auto Express) ومنصات إخبارية أخرى:

1- مرسيدس بنز 300 إس إل آر كوبيه 1955: 143 مليون دولار

تفوقت سيارة مرسيدس بنز على الجميع، إذ تم بيعها مقابل 143 مليون دولار في مزاد خاص لشركة "آر إم سوثبي" (RM Sotheby) في متحف شركة مرسيدس بنز في مدينة شتوتغارت الألمانية في الخامس من مايو/أيار 2022.

وحسب موقع "موتور أوثورتي" (Motor Authority)، توجد نسختان فقط من هذه السيارة "مرسيدس بنز 300 إس إلى آر كوبيه 1955" (1955 Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupes) التي يبلغ عمرها 67 عاما، حيث ستبقى النسخة الثانية منها في متحف الشركة، وقد تمت تسميتها على اسم كبير مهندسي شركة مرسيدس في ذلك الوقت رودولف أولينهاوت، وتبلغ سرعتها القصوى 186 ميلا في الساعة.

ولم يتم الكشف عن اسم المشتري، الذي تم الاشتراط عليه أن يبقي السيارة متاحة للعرض العام والمناسبات الخاصة. وقالت الشركة إنه سيتم استخدام عائدات البيع لتأسيس "صندوق مرسيدس بنز" في جميع أنحاء العالم، الذي سيوفر منحا تعليمية وبحثية في مجالات العلوم البيئية للشباب في العالم.

2- فيراري 250 جي تي أو 1963: 70 مليون دولار

ابتاعها رجل الأعمال الأميركي ديفيد ماكنيل بهذا المبلغ عام 2018، حسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" (CNN)، وتم صنع هذه السيارة الرائعة عام 1963 لتكون سيارة سباق، وفازت بالفعل بسباق "تور دي فرانس" (Tour de France) عام 1964 الذي يعد أحد أشهر سباقات السيارات في العالم، وهي واحدة من بين 36 سيارة من نوعها في العالم، وتبلغ سرعتها 162 ميلا في الساعة، وتصل إلى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 6.1 ثانية.

لن تصمد هذه الأرقام بالطبع أمام السيارات الخارقة في العصر الحديث، ولكنها كانت السيارة الأسرع في العالم في ستينيات القرن الماضي، وما زالت واحدة من أغلى السيارات في العالم على الإطلاق.

يُطلق البعض على هذه السيارة الجميلة اسم "بيكاسو عالم السيارات"، وآخرون يصفونها بـ"الكأس المقدسة لفيراري"، ومن بين المالكين الحاليين لهذا الطراز من السيارات مصمم الأزياء الأميركي رالف لورين، وجون إيه شيرلي الرئيس السابق ومدير العمليات لشركة مايكروسوفت.

3- فيراري 250 جي تي أو 1962: 48.4 مليون دولار

ليس من المستغرب أن تحل اثنتان من سيارات "فيراري 250 جي تي أو" في قمة هذه القائمة؛ فقد صُنع عدد قليل جدا منها، لدرجة أنها تعتبر الخيار المفضل لجامعي السيارات الفخمة والنادرة في العالم، وقليلا جدا ما يتم عرضها في مزاد علني أو تعرض للبيع.

وقد اشتراها الدكتور غريغوري ويتن، رئيس مجلس إدارة شركة "نيوميركس سوفت وير" (Numerix Software) في مزاد "سوثبي" السنوي بمدينة مونتيري بولاية كاليفورنيا الأميركية عام 2018، حسبما ذكر موقع "بيزنس إنسايدر" (Business Insider).

وهذه السيارة الرياضية هي واحدة من 4 سيارات فقط من نوعها، وقادها عام 1962 سائق سيارات السباق الإيطالي الشهير حينها، إدواردو جابرادي، لتفوز بـ6 انتصارات متتالية في تلك السنة محققة البطولة الإيطالية لسباقات السيارات.

وتحتوي السيارة على محرك 12 أسطوانة -بشكل V12- بسعة 3.0 لترات، ويشير الرقم 250 إلى حجم الأسطوانة الواحدة البالغ 0.25 لتر، ليتمكن هذا المحرك من إنتاج قوة تصل إلى 300 حصان، مما كان يعتبر أمرا خياليا في فترة الستينيات من القرن الماضي.

4- فيراري 250 جي تي أو 1962 بيرلينيتا: 38.1 مليون دولار

عندما بيعت سيارة "فيراري 250 جي تي أو بيرلينيتا 1962" حمراء اللون في مزاد العام 2014 مقابل 38.1 مليون دولار، كانت في ذلك الوقت أغلى سيارة تم طرحها وبيعها في مزاد علني على الإطلاق، وذلك بعد أن اشتراها أحد الهواة بمبلغ 38 مليونا و115 ألف دولار في مزاد أدارته دار بونهام للمزادات في مدينة كارميل بولاية كاليفورنيا الأميركية.

وكان يقودها في ستينيات القرن الماضي سائق سيارات الفورمولا 1، الفرنسي جو شليسر، الذي شارك بها في سباق "تور دو فرانس" عام 1962 بمعية السائق وبطل التزلج هنري أوريليه، وفي السباق الثاني الذي شارك فيه الثنائي، تسبب أوريليه في حادث أودى بحياته وأدى إلى أضرار بالغة بالفيراري.

ثم أمضت هذه السيارة 49 عاما بحوزة جامع السيارات الإيطالي الشهير فابريزيو فيولاتي، مؤسس متحف مارانيلو روسو في سان مارينو (إيطاليا)، وهو المتحف الذي يضم أكبر مجموعة من سيارات فيراري 250 في العالم.

5- 1957 فيراري 335 سبورت سكاليتي: 35.7 مليون دولار

بيعت هذه السيارة المميزة التي أنتجت عام 1957 في مزاد علني في باريس عام 2016 بمبلغ وصل إلى 35.7 مليون دولار، وكانت تنافست في العديد من السباقات العالمية، وفازت عام 1958 بسباق الجائزة الكوبية الكبرى في هافانا.

وحسب موقع " يوس إس نيوز" (US News)، فقد تم تجهيز السيارة في الأصل بمحرك "في 12" (V12) تيبو 140 سعة 3.8 لترات بقدرة 340 حصانًا، ولكن تم تعديلها استعدادا لسباق "لو مان" (Le Mans) للتحمل بفرنسا، حيث قامت فيراري بترقية المحرك إلى "في 12" تيبو 141 بقدرة 400 حصان، وقادها السائق مايك هوثورن حيث أكمل اللفة 30 ​​بسرعة 126 ميلاً في الساعة، وهي المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها أداء لفة أسرع من 124 ميلا في الساعة.

وقاد السيارة بعد ذلك نخبة من أشهر متسابقي السيارات البريطانيين آنذاك ومنهم السائق الأسطوري ستيرلنغ موس، ولكن تم إيقاف السيارة عن العمل نهاية عام 1958 بعد أن تعرضت لحادث كبير. لم يُصنع من هذه السيارة سوى 4 نسخ فقط.

6- 1954 مرسيدس بنز دبليو 196 آر: 29.6 مليون دولار

كان يقود سيارة سباق الفورمولا 1 ذات المقعد الواحد السائق الشهير خوان مانويل فانجيو، وحطمت الأرقام القياسية عندما بيعت بمبلغ 29.6 مليون دولار عام 2013. ومن المثير للاهتمام أنه تم بيع السيارة في حالتها الأصلية فكأنها خرجت للتو من السباق، ولذلك لا تزال تحمل علامات ماضيها العريق في الحلبات.

وهي واحدة من 14 سيارة فقط من نوعها تم صنعها، وفازت بسباق الجائزة الكبرى الألماني والسويسري لعام 1954. ويوجد منها اليوم 10 سيارات فقط، وتاريخ هذا الطراز بالذات يجعله مميزا للغاية.

7- 1956 فيراري 290 إم إم: 28 مليون دولار

بيعت هذه التحفة الفنية في مزاد علني بمدينة نيويورك الأميركية بمبلغ 28 مليون دولار عام 2015، وقالت شركة سوثبي للمزادات حينها إنها أغلى سيارة تم بيعها في عام 2015، وأغلى سيارة تم بيعها على الإطلاق في مدينة نيويورك حسب ما ذكر موقع "أوتو إكسبرس" (Auto Express) وقتها.

وصُممت السيارة لتنافس في بطولة العالم للسيارات الرياضية، وتمتلك محركا من طراز "في 12" (V12) بقوة 230 حصانا، وهي من تصميم الإيطالي الشهير سيرجيو سكاجليتي، وقادها المتسابق الرياضي الأسطوري خوان مانويل فانجيو، وشاركت في العديد من السباقات لعل أشهرها سباق "ميل ميليا" (Mille Miglia) عام 1956، وكان هذا السباق حينها الجولة الثالثة من بطولة العالم للسيارات الرياضية حيث بدأ فانجيو السباق خلف 365 سيارة أخرى، ومع ذلك حل في المركز الرابع خلف 3 سيارات فيراري أخرى.