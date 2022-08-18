تربعت "تويوتا راف فور" (Toyota Rav4) على عرش السيارات الأكثر مبيعا للعام 2021 حول العالم، حيث باعت الشركة اليابانية أكثر من 1.1 مليون سيارة.

تويوتا سجلت بيع أكثر من 10 ملايين سيارة راف فور منذ إطلاقها عام 1994، نصف هذا العدد في الولايات المتحدة وكندا فقط، حيث وصلت مبيعاتها في أميركا منذ العام 2005 لأكثر من 4.4 ملايين سيارة، كما باعت نصف مليون سيارة في كندا بنفس الفترة.

محركات راف فور 2022

وتأتي تويوتا راف فور 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 2500 سي سي ويولد قوة 204 أحصنة، وعزم دوران 243 نيوتن مترا، مع ناقل حركة من 8 سرعات ودفع رباعي، مع تسارع محرك من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 9 ثوان.

أما المحرك الثاني رباعي الأسطوانات أيضا فيأتي بسعة 2000 سي سي، ويولد 170 حصانا، وعزم دوران 203 نيوتن مترات، مع ناقل حركة مكون من 8 سرعات ودفع أمامي.

في حين يأتي المحرك الثالث مزدوج بسعة 2500 سي سي بالإضافة إلى محرك كهربائي (هايبرد)، وتولد هذه المحركات مجتمعة قوة 219 حصانا، وعزم دوران 342 نيوتن مترا.

مواصفات سريعة لتويوتا راف فور 2022:

فئة السيارة: "إس يو في" (SUV).

"إس يو في" (SUV). عدد الأحصنة: 170 أو 204 أو 219 حصانا.

170 أو 204 أو 219 حصانا. عدد الأسطوانات: 4.

4. ناقل الحركة: 8 سرعات أوتوماتيكي.

8 سرعات أوتوماتيكي. الكراسي وداخلية السيارة: مخمل أو جلد.

مخمل أو جلد. الشاشة: مقاس 7 أو 8 بوصات.

مقاس 7 أو 8 بوصات. فتحة السقف: متوفرة مع بانوراما.

متوفرة مع بانوراما. التسارع: من 0-100 كيلومتر في الساعة خلال 9 ثوان.

راف فور من الداخل

وتتمتع تويوتا راف فور بمقصورة ذات مساحة كبيرة، حيث تأتي بشاشة معلومات بمقاس 7 بوصات، كما تأتي بنظام ترفيهي بشاشة مقاس 7 أو 8 بوصات تدعم نظامي تشغيل "آبل كار بلاي" (Apple Car Play)، و"أندرويد أوتو" (Android Auto)، مع نظام صوتي من شركة "جيه بي إل" (JBL).

كما تتيح لوحة المعلومات إمكانية التحكم بالمكيف بشكل مستقل لكل من مقعد السائق ومقعد الراكب الأمامي، كما يوجد نظام الملاحة ولوحة مع شحن لاسلكي للهاتف الذكي، وتأتي راف فور مزودة بنظام "كشاف جي بي إس لينك" (Scout GPS Link) والذي يتيح للهواتف الذكية عرض الخريطة والاتجاهات على شاشة القيادة.

ويتوفر في السيارة العديد من المواصفات في النسخة ذات الفئة الأعلى مثل مقاعد جلد، وفتحة سقف بانوراما، وتشغيل عبر الزر الأوتوماتيكي، مع دعم خاصيه التشغيل عن بعد، كما تحتوي السيارة على العديد من أنظمة القيادة منها نظام المساعدة على النزول من المنحدرات.

وتأتي السيارة مزودة ببريك يدوي إلكتروني، مع نظام تعليق عند الوقوف في الإشارات، ومثبّت سرعة، مع منافذ "يو إس بي" (USB) و"إيه يو إكس" (AUX)، ومنافذ 12 فولتا للشحن.

أسعار راف فور

وتبدأ أسعار تويوتا راف فور 2022 ذات المحرك 2500 سي سي بنحو 145 ألف ريال سعودي، ما يعادل 38.5 ألف دولار أميركي، و729 ألف جنيه مصري.

كما تبدأ أسعار راف فور 2022 ذات "المحرك ألفي سي سي" بنحو 103 آلاف ريال سعودي، ما يعادل 27.4 ألف دولار أميركي، و519 ألف جنيه مصري.

في حين تأتي أسعار راف فور 2022 ذات المحرك الهجين بنحو 121 ألف ريال سعودي، ما يعادل 32 ألف دولار أميركي، و606 آلاف جنيه مصري.

راف فور أدفينشر

وقدمت تويوتا نسخة خاصة من راف فور عرفت باسم " تويوتا راف فور أدفينشر" (Toyota Rav4 Adventure) مخصصة للطرق الوعرة، وتتميز هذه النسخة بظهور بشبك أمامي أسود، مع جنوط مقاس 19 بوصة بلون رمادي غامق، كما تأتي السيارة بتطعيمات باللون الأسود تميزها عن غيرها.

وتأتي بمحرك سعة 2500 سي سي ذات دفع كلي يولد قوة 203 أحصنة، وعزم دوران 243 نيوتن مترا مع ناقل حركة من 8 سرعات، وتصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.1 ثوان.

مواصفات سريعة لتويوتا راف فور أدفينشر 2022:

فئة السيارة: "إس يو في" (SUV).

"إس يو في" (SUV). عدد الأحصنة: 203.

203. عدد الأسطوانات: 4.

4. ناقل الحركة: 8 سرعات أوتوماتيكي.

8 سرعات أوتوماتيكي. الكراسي وداخلية السيارة: جلد.

جلد. الشاشة: مقاس 8 بوصات.

مقاس 8 بوصات. فتحة السقف: متوفرة مع بانوراما.

متوفرة مع بانوراما. التسارع: من 0-100 كيلومتر في الساعة خلال 8.1 ثوان.

راف فور أدفينشر من الداخل

تأتي السيارة من الداخل باللون الأسود مع بعض التطعيمات على المقاعد الجلد باللون البرتقالي، وتحتوي السيارة على شاشة معلومات بمقاس 7 بوصات، وشاشة ترفيه بمقاس 8 بوصات، مزودة بفتحة سقف بانورامية.

كما يتوفر في السيارة بريك يدوي إلكتروني، مع نظام تعليق عند الوقوف في الإشارات، ومثبّت سرعة، مع منافذ "يو إس بي" و"إيه يو إكس"، ومنافذ 12 فولتا، مع 3 أنظمة قيادة قابلة للتغيير.

أسعار راف فور أدفينشر

تبلغ قيمة "تويوتا راف فور أدفينشر" نحو 137 ألف ريال سعودي، ما يعادل 36.5 ألف دولار أميركي، و692 ألف جنيه مصري.

أجيال راف فور

ظهر الجيل الأول من "تويوتا راف فور" عام 1994، وقد تم تقديمه في اليابان وأوروبا عام 1994 وبالولايات المتحدة عام 1996 تلبية للرغبات التي تتطلب مزايا "إس يو في" من حيث المساحة الداخلية واقتصادها في استهلاك الوقود، واستمر هذا الجيل حتى عام 2000.

أما الجيل الثاني فظهر في العام 2001 وقد شهدت فيه راف فور تغيرات جذرية، حيث قدّمت بـ3 خيارات للمحرك 1800 سي سي، وألفين سي سي، و2400 سي سي، وقدمت بخيارين للحجم ذات بابين أو 4 أبواب، واستمر هذا الجيل حتى العام 2005.

وكان الجيل الثالث الذي انطلق العام 2006 قد شهد تغيرا كبيرا من حيث المحرك، حيث جاءت راف فور للمرة الأولى بمحرك 6 أسطوانات، كم حصلت السيارة على حجم أكبر من الجيل السابق، واستمر هذا الجيل حتى العام 2011.

أما الجيل الرابع الذي قدم عام 2012 فقد شهد تغيرا جذريا في راف فور من حيث الشكل الخارجي، بالإضافة إلى أول نسخة بمحرك هجين بنزين وكهرباء، واستمر حتى العام 2018.

وقد جاء الجيل الخامس من راف فور في العام 2019 بشكل جديد وتصميم يوصف بالجريء وجاء بمحرك هجين أيضا، بالإضافة إلى نسخة "أدفنتشر" المخصصة للطرق الوعرة.