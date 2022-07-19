مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يواجه البعض مشاكل في مكيف السيارة. وللحصول على أفضل تبريد، ينصح الخبراء والمهندسون باتباع بعض الخطوات التي تساعد في عمل مكيف السيارة بكفاءة عالية.

يعمل مكيف السيارة عبر "ماكينة" تشغيل خاصة تعرف باسم "كمبروسر" (Compressor) من أجل ضخ الهواء البارد داخل مقصورة السيارة حتى تبرد بالكامل، ومن ثم يعمل مقياس الحرارة "الثيرموستات" (Thermostat) على قياس درجة حرارة الهواء في السيارة.

وينصح خبراء المكيفات حول العالم بالاهتمام بالمكيفات لضمان الحصول على جودة برودة عالية، ويوصون بنصائح تقيك حرارة الصيف ولهيب شمسه داخل السيارة، نستعرض أهمها: