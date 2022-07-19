في فصل الصيف الحار.. كيف تحمي مكيف سيارتك للحصول على برودة عالية؟
مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يواجه البعض مشاكل في مكيف السيارة. وللحصول على أفضل تبريد، ينصح الخبراء والمهندسون باتباع بعض الخطوات التي تساعد في عمل مكيف السيارة بكفاءة عالية.
يعمل مكيف السيارة عبر "ماكينة" تشغيل خاصة تعرف باسم "كمبروسر" (Compressor) من أجل ضخ الهواء البارد داخل مقصورة السيارة حتى تبرد بالكامل، ومن ثم يعمل مقياس الحرارة "الثيرموستات" (Thermostat) على قياس درجة حرارة الهواء في السيارة.
وينصح خبراء المكيفات حول العالم بالاهتمام بالمكيفات لضمان الحصول على جودة برودة عالية، ويوصون بنصائح تقيك حرارة الصيف ولهيب شمسه داخل السيارة، نستعرض أهمها:
- لا تقم بتشغيل التكييف قبل تشغيل محرك السيارة لأن هذا قد يؤدي إلى تلفه وتضرر الأجزاء الكهربائية في السيارة مثل البطارية.
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ينصح الخبراء بعدم بدء تشغيل التكييف عند سير السيارة بسرعات عالية، ويفضل الكثير منهم عدم تشغيله بعد تجاوز السرعة 40 كيلومترا في الساعة، ويرجع سبب ذلك لاحتمالية تعرض "الكمبروسر" إلى التصلب والتوقف المفاجئ عن العمل؛ ما قد يسبب أضرارا لمحرك السيارة.
- احرص على إيقاف (ركن) السيارة في مكان بعيد عن الشمس لأن الظل يساعد في حجب أشعة الشمس، بالإضافة إلى عمل العوازل الحرارية التي تحجب كمية كبيرة من الحرارة وأشعة الشمس.
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تشغيل خاصية التكييف من الهواء داخل السيارة لأن ذلك يساعد على تقليل الجهد على "الكمبروسر"؛ فالهواء العائد من مقصورة السيارة سيكون ذا حرارة أقل من الهواء الخارجي، وأكثر نقاء، ولن يحتاج الكمبروسر إلى جهد لتصفية الهواء أو تبريده لدرجة أكبر.
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الحرص على نظافة السيارة وعدم ترك الأتربة داخلها، لأن خاصية سحب الهواء من داخل السيارة تعتمد على فتحة بالقرب من أرضية السيارة، وهو ما قد يساعد في دخول الأتربة إلى مجرى الهواء وإفساد الفلتر، الأمر الذي يؤثر في كفاءة عمل المكيف.
- احرص على فحص غاز الفريون المستخدم في التبريد، وتغيير الفلتر الخاص بالمكيف بشكل دوري خصوصا مع دخول فصل الصيف.
- نظّف خزان سائل تبريد المحرك والمعروف باسم "الراديتر" وجميع فلاتر السيارة بانتظام.
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في حال توقف "الكمبروسر" عن العمل يستحسن الاستغناء عنه بآخر جديد، لأن المستعمل قد لا يعمل بذات الكفاءة كون هذه القطعة من القطع الاستهلاكية في السيارة.
- احرص على تشغيل مكيف السيارة مرة واحدة على الأقل في فصل الشتاء.