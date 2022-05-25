تعد "مرسيدس سي" (Mercedes C) 2022 إحدى أفخم سيارات السيدان الصغيرة للصانع الألماني، لكن ما يميز الموديل الجديد من السيارة أنه جاء نسخة مصغرة عن "الشقيقة الكبرى" الفاخرة مرسيدس "إس-كلاس" (S-CLASS).

وتأتي مرسيدس سي 2022 بعدة فئات بحسب الصانع الألماني، وهي: "سي 180″ (C180)، و"سي 200″ (C200)، و"سي 250″ (C250)، و"سي 300″ (C300)، و"سي 300″ (C300) رباعية الدفع، و"سي 350 إي" (C350E)، و"سي 400″ (C400) رباعية الدفع، و"سي 43 إيه إم جي" (C43AMG) رباعية الدفع، و"سي 450″ (C450)، و"سي 63 إيه إم جي" (C63AMG)، و"سي 63 إس" (C63S).

لكن السيارة تملك محركين أساسيين: الأول بسعة 1500 سي سي، والثاني بسعة 2000 سي سي، جميعها بـ4 أسطوانات.

وجاء الجيل الجديد من مرسيدس سي -الذي طرح في 2022- بتصميم مميز، حيث يتميز بمصابيح "إل إي دي" (LED) أمامية عالية الأداء، كما تأتي المصابيح الخلفية بطراز رياضي جذاب.

مرسيدس سي 200

تأتي مرسيدس "سي كلاس 200" بمحرك ذي 4 أسطوانات بسعة 1500 سي سي مزود بتيربو، يولد قوة 204 أحصنة، وبعزم دوران 300 نيوتن/ متر، مع ناقل حركة من 9 سرعات، وذات دفع خلفي.

مواصفات سريعة لمرسيدس 2022 سي 200

فئة السيارة: سيدان

سيدان عدد الأحصنة: 204

204 عدد الأسطوانات: 4

4 ناقل الحركة: أتوماتيكي 9 سرعات

أتوماتيكي 9 سرعات الكراسي وداخلية السيارة: جلد

جلد الشاشة: مقاس 12.3 بوصة

مقاس 12.3 بوصة فتحة السقف: متوفرة مع بانوراما

متوفرة مع بانوراما التسارع: من 0-100 كيلومتر/ساعة خلال 7.3 ثوان

مرسيدس سي 200 من الداخل

تتمتع الفئة الجديدة من مرسيدس سي 2022 بالعديد من المزايا الداخلية، إذ تأتي السيارة بشاشة معلومات مقاس 12.3 بوصة، بالإضافة إلى شاشة ترفيه بمقاس 11.9 بوصة تدعم نظامي تشغيل "آبل كار بلاي" (Apple Car Play)، و"أندرويد أوتو" (Android Auto)، ومزودة بنظام تحكم صوتي يتم تفعيله من خلال كلمة "هاي مرسيدس".

كما تأتي مزودة بنظام ملاحة وشاشة عرض وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، كما تمتلك مرسيدس سي أحدث نسخة من نظام المعلومات والترفيه من الصانع الألماني المعروف "إم بي يو إكس" (MBUX)، وتأتي السيارة بمقاعد جلدية، وفتحات تهوية مستديرة، ومزودة بنظام إضاءة محيطي بـ64 لونا، وبالإمكان تحديث النظام الترفيهي للسيارة عبر الإنترنت حيث تظهر رسالة على شاشة المعلومات والترفيه تفيد بوجود تحديث.

وتتميز مرسيدس سي 2022 بحزمة من ميزات السلامة ومساعدة السائق، مثل نظام تثبيت السرعة التكيفي الذي يستخدم بيانات الملاحة لضبط سرعة السيارة بحسب الطرقات، بالإضافة إلى نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ مع الكشف عن المشاة، كما تحتوي السيارة على نظام التعرف على إشارات المرور واللافتات الموجودة على الطرق والجسور.

مرسيدس سي 300

تأتي "مرسيدس سي 300" (Mercedes C 300) بمحرك من 4 أسطوانات فقط بسعة ألفي سي سي مزود بتيربو، ويولد قوة 258 حصانا، وبعزم دوران 400 نيوتن/ متر، مع ناقل حركة 9 سرعات، وبدفع خلفي.

مواصفات سريعة لمرسيدس سي 300

فئة السيارة: سيدان

سيدان عدد الأحصنة: 258

258 عدد الأسطوانات: 4

4 ناقل الحركة: أتوماتيكي 9 سرعات

أتوماتيكي 9 سرعات الكراسي وداخلية السيارة: جلد

جلد الشاشة: مقاس 12.3 بوصة

مقاس 12.3 بوصة فتحة السقف: متوفرة مع بانوراما

متوفرة مع بانوراما التسارع: من 0-100 كيلومتر/ساعة خلال 5.9 ثوان

مرسيدس سي 300 من الداخل

تأتي مرسيدس سي 300 بشاشة معلومات حجم 12.3 بوصة، بالإضافة إلى شاشة حجم 11.9 بوصة لنظام الترفيه والمعلومات تعمل بنظام "إم بي يو إكس" المحدث مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع، كما تدعم نظام "آبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو"، بالإضافة إلى ميزات الدخول بدون مفتاح، وفتحة سقف، وإطارات حجم 18 بوصة، وإضاءة "إل إي دي" في كل مكان، وإضاءة داخلية محيطية بـ64 لونا يمكن تغييرها من خلال الأنظمة الصوتية.

ميزات إضافية

وبالإضافة إلى المعلومات المذكورة سابقا فإن مفهوم الأمان في سيارة مرسيدس سي 2022 يعتمد على الهيكل المصمم بذكاء، مع مقصورة الركاب فائقة المتانة والتي تعمل في تناسق مع أحزمة الأمان وأنظمة الوسائد الهوائية، بالإضافة إلى أنظمة الحماية من التصادم الأمامي والخلفي.

كما تحتوي مرسيدس سي 2022 على نظام المنطقة الافتراضية الممتصة للصدمات والتي تحيط بالسيارة من جميع الجهات، وتعمل منظومة امتصاص الصدمات الجانبية على تحريك السائق أو الراكب الأمامي بعيدا عن الخطر حتى قبل التصادم، وذلك بمجرد أن يرصد النظام إمكانية حدوث تصادم جانبي وشيك.

وفي حال وقوع حادث يتم تنشيط أنظمة شد أحزمة الأمان والوسائد الهوائية لحماية الركاب، كما تم بناء هيكل السيارة لضمان حماية جيدة للركاب، خاصة في حال وقوع حادث.

أسعار مرسيدس سي 2022

يؤخذ على مرسيدس سي ارتفاع أسعارها، بالإضافة إلى تفاوت هذه الأسعار بحسب النسخة، حيث تبدأ مرسيدس سي بـ215 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 57 ألف دولار، و1.04 مليون جنيه مصري.

أما مرسيدس سي 300 فتأتي بـ274 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 73 ألف دولار، و1.3 مليون جنيه مصري.

موديل قديم من مرسيدس سي

جاءت مرسيدس سي 2021 بـ3 خيارات من المحركات: الأول بسعة 1600 سي سي ويولد قوة 156 حصانا، وبعزم دوران 250 نيوتن/ متر، والثاني بسعة 200 سي سي ويولد قوة 184 حصانا، وبعزم دوران 300 نيوتن/ متر، فيما جاء الخيار الثالث بـ6 أسطوانات بسعة 200 سي سي ومزود بتيربو ويولد قوة 211 حصانا، وبعزم دوران 350 نيوتن/ متر.

مرسيدس سي 2021 من الداخل

كما تأتي مرسيدس سي 2021 مزودة بنظام معلومات يتكون من شاشة مقاس 10.5 بوصات تدعم "آبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو"، ومجموعة العدادات الرقمية مقاس 12.3 بوصة، ونقطة اتصال "واي فاي" (Wi-Fi) وبلوتوث، إضافة إلى منفذي "يو إس بي" (USB) وراديو عالي الدقة، ومزودة بـ18 مكبر صوت.

كما تحتوي على راديو الأقمار الصناعية، ونظام ملاحة، ووحدة تحكم بلوحة لمس، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، مع لوحة قيادة ناعمة مغطاة بجلد وخشب يعطي لمسة أناقة للمقصورة، بالإضافة إلى إضاءة محيطية مكونة من 64 لونا، وفتحة سقف بانورامية، وتحكم أوتوماتيكي في المناخ ثنائي المنطقة.

ميزات السلامة والأمان في مرسيدس سي 2021

مساعدة التوجيه أثناء المراوغة.

التعرف على إشارات المرور.

تحذير المغادرة من المسار.

شاشة عرض على الزجاج الأمامي.

تحذير الاصطدام الأمامي.

كشف المشاة مع الكبح التلقائي في حالات الطوارئ.

ركن السيارة الأوتوماتيكي.

نظام المساعدة على الركن الموازي.

نظام تثبيت السرعة التكيفي.

مراقبة نعاس السائق.

أسعار مرسيدس سي كلاس 2021

تبدأ أسعار مرسيدس سي 2021 طراز "سي 200" بـ170 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 45 ألف دولار، و833 ألف جنيه مصري، أما الفئة "سي 300" فتبدأ بـ184 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 49 ألف دولار، و907 آلاف جنيه مصري.

أجيال مرسيدس سي كلاس

قدمت الشركة الألمانية في البداية السيارة بطراز حمل اسم "مرسيدس 190" والرمز "دبليو 201" (W201) عام 1982، قبل أن يتم تدشين مرسيدس "سي كلاس" في العام 1993 كأصغر فئة من مرسيدس، قبل أن يتم طرح الفئة "إيه" (A) عام 1997، واستمر الجيل الأول من الفئة "سي" حتى العام 2000.

وظهر الجيل الثاني في يوليو/تموز 2000 واستمر حتى العام 2006، ليبدأ بعده الجيل الثالث من السيارة الألمانية عام 2007، والذي استمر حتى العام 2013.

وبدأ الجيل الرابع من سيارة مرسيدس "سي" عام 2014 واستمر حتى العام 2021، وقد شهد هذا الجيل ثورة تكنولوجية في السيارة الألمانية، بالإضافة إلى حصوله على هيكل قوي مصنوع من الألمنيوم.