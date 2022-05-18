تعد سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 الجديدة والتي تحمل اسم "لاند كروزر إل سي 300" (Land Cruiser LC 300) باكورة أحدث جيل من السيارة اليابانية الأقوى في عالم الدفع الرباعي.، حيث جاءت بتغيرات جوهرية في الشكل والمحرك.

ويتمتع الطراز الجديد من لاند كروزر بشكل مختلف كليا عن الشكل السابق لاند كروزر "إل سي 200" (LC 200) والذي طرح في الأسواق في العام 2008، واستمر حتى العام 2021 كأطول أجيال لاند كروزر.

لاند كروزر 2022 جي إكس آر (Land Cruiser GX-R)

تأتي تويوتا "لاند كروزر جي إكس آر" (Land Cruiser GX-R) بنوعين من المحرك؛ الأول بسعة 4 آلاف سي سي يولد قوة 271 حصانا، وبعزم دوران 358 نيوتن مترا، مع ناقل حركة من 6 سرعات. فيما يأتي المحرك الثاني بسعة 3500 سي سي مزود بتيربو مزدوج، يولد قوة 409 أحصنة، وبعزم دوران 650 نيوتن مترا، مع ناقل حركة من 10 سرعات.

مواصفات سريعة للاند كروزر 2022 جي إكس آر

فئة السيارة: "إس يو في" (SUV).

"إس يو في" (SUV). عدد الأحصنة: 271 أو 409 أحصنة.

271 أو 409 أحصنة. عدد الأسطوانات: 6 أسطوانات.

6 أسطوانات. ناقل الحركة: أتوماتيكي 6 أو 10 سرعات.

أتوماتيكي 6 أو 10 سرعات. الكراسي وداخلية السيارة: قماش أو جلد.

قماش أو جلد. الشاشة: مقاس 9 أو 12.3 بوصة.

مقاس 9 أو 12.3 بوصة. فتحة السقف: متوفرة.

متوفرة. التسارع: من 0-100 كيلومتر/ساعة 10.8 ثوان.

وتأتي لاند كروزر جي إكس" (Land Cruiser GX) بمحرك 4 آلاف سي سي مع إطارات بحجم 17 بوصة، وكشافات أمامية بعدستين، وشبك أمامي كبير مغلق في النسخة ذات المحرك 400 سي سي، وشاشة بحجم 9 بوصات تدعم "آبل كاربلاي وأندرويد أوتو"، وشحن لاسلكي للجوال، 4 حساسات أمامية وخلفية، ودخول ذكي إلى السيارة.

فيما تأتي "لاند كروزر جي إكس آر" (Land Cruiser GX-R) بخيارين للمحرك مع اختلاف في التفاصيل الداخلية؛ إذ تتمتع الفئة الأولى بمحرك 4 آلاف سي سي مع نظام الفرامل "إيه بي إس" (ABS) المانع للانغلاق، والتحكم بالتسارع للانزلاقات، فتحة سقف، وعجلات ألمنيوم مقاس 18 بوصة، مع كاميرا تغطي 360 درجة من السيارة.

ويتميّز الجيل الجديد بكاميرا تستخدم للمرة الأولى في سيارات لاند كروزر والتي توضح الطريق أثناء القيادة في المناطق الوعرة، إلى جانب مقود ذي ضبط أوتوماتيكي، ومكيف مركزي في كافة الفئات، وشاشة بحجم 9 بوصات كحد أدنى، وشاحن لاسلكي للهاتف الجوّال.

وتأتي الفئة الثانية بمحرك 3500 سي سي مزود بتيربو مزدوج، مع إطارات بحجم 18 بوصة، و5 وضعيات للقيادة، مع كاميرات 360 درجة حول السيارة.

لاند كروزر 2022 في إكس (Land Cruiser VX)

تعرف "لاند كروزر في إكس" بأنها الفئة الأعلى من السيارة اليابانية وفيها العديد من المواصفات المتقدمة، التي لا تتوفر في الفئات السابقة، وتأتي بمحرك سعة 3500 سي سي مزود بتيربو مزدوج، يولد قوة 409 أحصنة، وبعزم دوران 650 نيوتن مترا، مع ناقل حركة من 10 سرعات.

مواصفات سريعة للاند كروز 2022 في إكس

فئة السيارة: "إس يو في".

"إس يو في". عدد الأحصنة: 409 أحصنة.

409 أحصنة. عدد الأسطوانات: 6 أسطوانات.

6 أسطوانات. ناقل الحركة: أتوماتيكي من 10 سرعات.

أتوماتيكي من 10 سرعات. الكراسي وداخلية السيارة: مقاعد جلد مع تعديل كهربائي.

مقاعد جلد مع تعديل كهربائي. الشاشة: مقاس 12.3 بوصة.

مقاس 12.3 بوصة. فتحة السقف: متوفرة.

متوفرة. التسارع: من 0-100 كيلومتر/ساعة 6.7 ثوانٍ.

تأتي الفئة "في إكس آر" (VX-R) مع المحرك الأقوى من لاند كروزر المزود بالتيربو، وتمتلك السيارة كشافات أمامية من 3 عدسات، بالإضافة لشبك أمامي كبير يسمح بدخول الهواء من أجل تبريد التيربو، كما تتمتع بالعديد من الأنظمة المتعلقة بالأمان في السيارة والتي لا تتوفر في الفئات السابقة، بالإضافة إلى النظام الترفيهي الأعلى من تويوتا.

كما تأتي السيارة بحجم الإطارات الأعلى في هذه الفئة 20 بوصة، بالإضافة إلى نظام ملاحة، وشاشات على المقاعد الخلفية، بالإضافة إلى العديد من أنظمة الأمان والتي تستخدم للمرة الأولى في تويوتا لاند كروزر.

كما زودت المقصورة بكاميرا ذات خاصية رؤية بـ 360 درجة، ونظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي، وتتوفر السيارة أيضا مع باب خلفي واحد يعمل كهربائيا بعكس الموديل السابق الذي كان يعمل يدويا وببابين، إضافة إلى نظام تعريف ببصمة الأصبع، وقد لا يتوفر في الشرق الأوسط وفق أحد وكلاء تويوتا في المنطقة، ونظام تنقية للهواء، ومقود يتم تعديله كهربائيا.

كما تأتي "لاند كروزر في إكس آر" بكامل المواصفات التي طرحتها تويوتا في مختلف فئات هذه السيارة وهي تتمتع بقارئ سرعة على الزجاج الأمامي للسيارة، ونظام لقراءة الطريق لتحديد الوضع المناسب له، مع أنظمة تعليق متطورة.

مميزات إضافية

وأكدت تويوتا أنها حدثت تقنيات السلامة في لاند كروزر الجديدة لتوفر قيادة آمنة في ظل الظروف الصعبة المختلفة، من خلال نظام الزحف، ونظام القيادة وفق التضاريس المتعددة، كما تم تطوير نظام تجنب الاصطدام بحيث أصبح الآن قادرا على اكتشاف المشاة وراكبي الدراجات ليلا ونهارا.

ويتوفر في تويوتا لاند كروزر 2022 العديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق والتي تشتمل على:

نظام الدخول الذكي على جميع الأبواب.

زر تشغيل وإيقاف المحرك، مع نظام إيقاف وتشغيل المحرك الأوتوماتيكي لتوفير الوقود.

خاصية تشغيل المحرك عن بعد.

نظام "تويوتا للأمان" (TSS).

"نظام "تتبع المسار" (LTA)

نظام "الضوء العالي التكيفي" (AHS).

نظام "تنبيه حركة المرور الخلفية" (RCTA).

نظام "التحذير للنقاط العمياء" (BSM).

4 كاميرات مع نظام الرؤية المحيطية.

مرايا الرؤية الخلفية الخارجية والداخلية ذاتية التعتيم.

حساسات أمامية وخلفية.

نظام تسهيل الانعطاف.

نظام الزحف.

نظام اختيار التضاريس المتعددة.

تعليق متغير تكيفي.

نظام التحكم في توازن السيارة، مع نظام السيطرة على الانزلاق.

فرامل مانعة للانغلاق، مع موزع قوة الفرامل الكهربائي.

نظام المساعدة على صعود/نزول المرتفعات.

نظام التحكم بتمايل المقطورة.

وسائد هوائية: أمامية + الركبة + جانبية (للصف الأول والثاني) + ستائرية.

نظام حماية ضد السرقة لمنع تشغيل المحرك + إنذار.

نظام "مراقبة ضغط الإطارات" (TPMS).

حقيبة السلامة.

أسعار لاند كروزر 2022

وتبدأ أسعار لاند كروزر جي إكس بـ 225 ألف ريال سعودي، ما يعادل 60 ألف دولار أميركي، و1.1 مليون جنيه مصري.

في حين تبدأ أسعار لاند كروزر جي إكس آر بمحرك 4 آلاف سي سي بـ 255 ألف ريال سعودي، ما يعادل 68 ألف دولار أميركي، و1.2 مليون جنيه مصري.

أما أسعار لاند كروزر جي إكس آر بمحرك 3500 سي سي فتبدأ بـ 307 ألف ريال سعودي، ما يعادل 82 ألف دولار أميركي، و1.5 مليون جنيه مصري.

وتبدأ أسعار لاند كروزر في إكس بـ 362 ألف ريال سعودي، ما يعادل 96 ألف دولار أميركي، و1.7 مليون جنيه مصري.

فيما تأتي أسعار لاند كروزر في إكس بـ 404 آلاف ريال سعودي، ما يعادل 107 آلاف دولار أميركي، و1.9 مليون جنيه مصري.

لاند كروزر 2022 جي آر سبورت (Land Cruiser GR Sport)

مواصفات سريعة للاند كروزر 2022 جي آر سبورت

فئة السيارة: "إس يو في".

"إس يو في". عدد الأحصنة: 409 أحصنة.

409 أحصنة. عدد الأسطوانات: 6 أسطوانات.

6 أسطوانات. ناقل الحركة: أتوماتيكي من 10 سرعات.

أتوماتيكي من 10 سرعات. الكراسي وداخلية السيارة: مقاعد جلد مع تعديل كهربائي.

مقاعد جلد مع تعديل كهربائي. الشاشة: مقاس 11 بوصة.

مقاس 11 بوصة. فتحة السقف: متوفرة.

متوفرة. التسارع: من 0-100 كيلومتر/ساعة 6.7 ثوان.

التصميم الخارجي

حافظت تويوتا في لاند كروزر ذات الطابع الرياضي على حجم هيكل السيارة ذات الطراز العادي، إلا أن الاختلاف ظهر في مقدمة السيارة التي حظيت بشبك أمامي كبير باللون الأسود.

بالإضافة إلى حجم الجنوط التي أتت بحجم 18 بوصة مكحلة باللون الأسود، وهي بحجم أقل من الطرازات الأخرى، كما تم تثبيت شعار "جي آر" (GR) بعدة أماكن مختلفة من السيارة لتأكيد اللمسة الرياضية.

التصميم الداخلي

حظيت لاند كروزر جي آر سبورت بمقصورة داخلية رائعة، حيث تأتي بـ7 مقاعد مكسوة بالجلد، بالإضافة إلى لمسات خشبية في الأبواب، كما تم تزويد المقصورة بإنارة ترحيبية تظهر على الأرض عند فتح الأبواب.

كما تأتي السيارة بشاشة معلومات وترفيه بقياس 7 بوصات، تشتمل على نظام الملاحة وأنظمة التواصل والترفيه وأنظمة الاتصال مع الهواتف الذكية، مزودة بنظام كاميرات أمامية وخلفية وجانبية لتغطية السيارة بنسبة 360 درجة.

بالإضافة إلى شاشة أخرى للمقعد الخلفي مقاس 11 بوصة مع تقنية البلوتوث لسماعات الرأس، أما المقاعد فهي جلدية بالكامل ومزودة بخواص رفاهية، مثل التحريك الكهربائي وخاصية ذاكرة المقاعد، ولم تقتصر لمسات الرفاهية على المقاعد فقط؛ فالكونسول الوسطي يشتمل على إضافات رائعة، مثل الثلاجة وقواعد للشحن الهواتف.

المحرك

واستكمالا للشكل زودت تويوتا لاند كروزر جي آر سبورت بمحرك سعة 3500 سي سي مزود بتيربو ثنائي، يولد قوة 409 أحصنة وعزم دوران 650 نيوتن مترا، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات.

الأمان

جاءت لاند كروزر جي آر سبورت بمستوى أمان عال، حيث تعمل هذه الأنظمة وفق أعلى مقدار من التكنولوجيا والتقدم، مثل: الوسائد الهوائية المنتشرة في جميع أنحاء المركبة بما في ذلك وسائد مخصصة لركبة السائق، ونظام ما قبل الاصطدام والذي يقوم بتنبيه السائق والتقليل من سرعة السيارة، وشد حزام الأمان وزيادة سرعة الاستجابة للمكابح.

مثبت السرعة التكيفي ويقوم بتثبيت سرعة المركبة وفقا للمسافة التي تفصل بينها وبين الجسم الذي أمامها وفي حال اقتربت السيارة من الجسم، يبدأ النظام بتثبيط سرعة المركبة تجنبا لأي تصادم محتمل.

نظام كشف النقطة العمياء: يعمل هذا النظام على حماية السيارة من خطر المركبات في النقاط العمياء التي لا تظهر في المرآة.

نظام التعليق الديناميكي: يعد هذا النظام الأول من نوعه في العالم، حيث يعمل على زيادة ثبات السيارة على الطرق الوعرة، من خلال التحكم بالأجزاء التابعة لنظام التعليق إلكترونيا؛ بحيث يتم التحكم بكل عجلة على حدة.

نظام مراقبة التضاريس: والذي يعتمد على الكاميرات المتعددة بالسيارة لتوفر رؤية بزاوية 360 درجة، كما توفر رؤية فورية أسفل السيارة ومحيطها مباشرة وموضع العجلات، لاختيار وضع القيادة الأنسب بناء على حالة الطريق.

نظام الشعاع العالي: وهو نظام يقوم باستشعار أضواء السيارات المقابلة للسائق ويقوم بناء على ذلك بخفض حدة الضوء من العالي إلى المنخفض بشكل آلي لمنح السائق رؤية أوضح عند القيادة ليلا.

نظام الزحف: تكمن أهمية هذا النظام التحكم بالزحف عند القيادة على الطرق الوعرة والأسطح الخشنة والزلقة، فهو يتحكم آليا بدواسة البنزين والمكابح، مانحا السائق حرية أكبر للتركيز على توجيه المركبة بالشكل الصحيح والخروج من التغريز وتجاوز مختلف التضاريس.

أسعار لاند كروزر 2022 جي آر سبورت

تأتي أسعار لاند كروزر جي آر سبورت 2022 بنحو 398 ألف ريال سعودي، ما يعادل 106 آلاف دولار أميركي، و1.9 ملايين جنيه مصري.

الجدير بالذكر أن لاند كروزر تعد السيارة الأكثر مبيعا من شركة تويوتا العالمية، حيث تشير التقارير إلى بيع أكثر من 10 ملايين سيارة من هذا الطراز منذ إطلاقها، وقد بيع ما يقارب من 65% في منطقة الشرق الأوسط، لما تمتلكه من قوة ومتانة وسهولة القيادة على الطرق الوعرة.

أجيال تويوتا لاند كروزر

بدأ ظهور تويوتا لاند كروزر بشكلها الحالي منذ العام 1967 فيما كانت تعرف بلاند كروزر "إل سي 50" (LC50)، واستمر هذا الطراز حتى العام 1979.

فيما جاء الجيل الذي يليه في العام 1980 والذي حمل اسم لاند كروزر "إل سي 60" (LC60)، واستمر حتى العام 1988، لتبدأ بعدها لاند كروزر "إل سي 80" (LC80) من العام 1989 وحتى العام 1997.

كما حمل الجيل الذي بدأ في العام 1998 اسم لاند كروزر "إل سي 100" (LC100)، واستمر حتى العام 2006، وجاء بعده جيل لاند كروزر الأطول والذي حمل اسم "إل سي 200" (LC200)، واستمر حتى العام 2021، لكنه خضع لتغيرات في الشكل منذ العام 2016، وجاءت بمحرك 5700 سي سي كأول مرة في تاريخ لاند كروزر، لتبدأ لاند كروزر رحلة جديدة مع الجيل الجديد "إل سي 300" (LC300).