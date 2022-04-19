السيارة الأكثر أمانا في العالم.. مواصفات فولفو إس 90 "ذات المفتاح الأحمر"

تعد سيارة فولفو إس 90 (Volvo S90) السيارة الأكثر أمانا في العالم ضمن فئة سيدان، لما تتميز به الشركة السويدية من تعدد وسائل الأمان في سياراتها، التي تشمل مفتاحا خاصا أحمر اللون له خصائص محددة.

وتنافس فولفو إس 90 سيارات أودي "إيه8" (A8)، والفئة السابعة من "بي إم دبليو" (BMW)، ومرسيدس "إس" (S)، أي أنها تواجه منافسةً شرسةً من ناحية الفخامة، إلا أن فولفو أثبتت عبر أجيال علو كعبها في مواصفات الأمان والحماية.

نستعرض في ما يلي مواصفات فولفو إس 90 طراز 2021، التي انطلق جيلها عام 2016:

مواصفات سريعة لفولفو إس 90:

فئة السيارة: سيدان.

سيدان. عدد الأحصنة: 320 حصانا.

320 حصانا. عدد الأسطوانات: 4 أسطوانات.

4 أسطوانات. ناقل الحركة: أتوماتيكي من 8 سرعات.

أتوماتيكي من 8 سرعات. الكراسي وداخلية السيارة: مقاعد جلد مع تعديل كهربائي.

مقاعد جلد مع تعديل كهربائي. الشاشة: مقاس 12.3 بوصة.

مقاس 12.3 بوصة. فتحة السقف: متوفرة بالإضافة إلى بانوراما.

محركات فولفو إس 90

تأتي فولفو إس 90 بعدة محركات تعمل بالبنزين والديزل؛ حيث يأتي المحرك الأول الخاص بطراز "تي 5" (T5) ذو 4 أسطوانات بسعة 2000 سي سي مع التيربو، ويولد قوة 254 حصانا وعزم دوران 350 نيوتن متر، ومزود بناقل حركة من 8 سرعات، مع دفع أمامي.

ويأتي المحرك الثاني الخاص بطراز "تي 6″ (T6) مؤلفا من 4 أسطوانات متتالية بسعة 2000 سي سي، ومزود بتيربو و"سوبر تشارجر" (Supercharger)، ويولد قوة 320 حصانا، وعزم دوران 400 نيوتن متر، ومزود بناقل حركة من 8 سرعات، مع دفع أمامي.

أما المحرك الثالث -الذي وصف بمحرك القمة الخاص بطراز تي 8 (T8)- فهو عبارة عن محركين هجين؛ الأول بسعة 2000 سي سي مزود بتيربو مع "سوبر تشارجر"، ويولد قوة 320 حصانا، وعزم دوران 400 نيوتن متر، بالإضافة إلى محرك كهربائي لتولد السيارة قوة 407 أحصنة بالمحركين، مع ناقل حركة من 8 سرعات، مع دفع أمامي.

أما المحركات التي تعمل بالديزل، فقد جاء المحرك الأول الخاص بطراز "دي 3" (D3) بسعة 2000 سي سي مزود بالتيربو المزدوج، ويولد قوة 150 حصانا، وعزم دوران 320 نيوتن متر، ومزود بناقل حركة من 6 سرعات، مع دفع أمامي.

في حين جاء المحرك الثاني الخاص بطراز "دي 4" (D4) بسعة 2000 سي سي، ومزود بتيربو مزدوج، ويولد قوة 190 حصانا، وعزم دوران 400 نيوتن متر، ومزود بناقل حركة من 8 سرعات، مع دفع أمامي.

أما المحرك الثالث الخاص بطراز "دي 5" (D5) بسعة 2000 سي سي مزود بتيربو مزدوج، ويولد قوة 235 حصانا، وعزم دوران 480 نيوتن متر، مزود بناقل حركة من 8 سرعات، مع دفع أمامي.

ويأخذ على فولفو أن سيارتها ذات وزن كبير بسبب معايير الحماية والأمان لديها، مما قد يؤثر على سرعة السيارة وتحميل المحرك جهدا أكبر.

فولفو إس 90 من الداخل

تتميز فولفو إس 90 من الداخل بالعديد من المواصفات، لكن الشركة السويدية أولت الحماية الجزء الأكبر في مواصفاتها، وتأتي مزودة بشاشة معلومات كبيرة الحجم بقياس 9 بوصات، ونظام ملاحة متطور، يوفر خاصية الاطلاع المباشر على وضعية الطرق، ونظام المكابح الأوتوماتيكي للطوارئ، ونظام الكشف عن المشاة والحيوانات.

كما توفر السيارة نظام القيادة شبه المستقلة، ونظام إضاءة "ليد" ونظام تكييف مزدوج المناطق، ويظهر الاستعمال المكثف للمعادن الأنيقة، بالإضافة إلى ظهور واضح للألواح الخشبية.

المفتاح الأحمر

وتمتلك فولفو إس 90 مفتاحين للسيارة؛ الأول خاص باستخدام مالك السيارة، والثاني يحمل اللون الأحمر، وبإمكان مالك فولفو إس 90 وضع حد أعلى للسرعة لمستخدم هذا المفتاح لا يمكنه تجاوزها، ويجب التقدم لوكيل فولفو من أجل الحصول على هذا المفتاح.

كما تتوفر السيارة بنظام التحكم في المرتفعات والمنخفضات، ونظام ملاحة وأوامر صوتية، كما تدعم السيارة نظام تشغيل "آبل كار بلاي" و"أندرويد أوتو"، مع بلوتوث ووصلة "إيه يو إكس" (AUX) ومنفذ "يو إس بي" (USB)، وتحكم من خلال عجلة القيادة، مع 10 سماعات عالية الجودة.

مميزات أخرى

مكيف مزدوج المناطق للتحكم ومنقي الهواء.

القيادة شبه الذاتية مع دعم التوجيه حتى سرعة 130 كيلومترا.

نظام تثبيت السرعة التكيفي.

نظام منع اصطدام السيارة مع السرعات أقل من 50 كيلومترا.

نظام دعم تخفيف التصادم.

نظام المساعدة في الحفاظ على المسار.

نظام مكابح مانع الانغلاق مع توزيع إلكتروني.

وسادة هوائية للسائق للراكب الأمامي وستائر جانبية بطول جانبي السيارة.

نظام حماية الرقبة في الحوادث.

أسعار فولفو إس 90

وتأتي أسعار فولفو إس 90 حسب فئات المحركات:

وتبدأ أسعار فولفو إس 90 مومينتوم بمحرك طراز تي 5 بـ220 ألف ريال سعودي، ما يعادل 58.6 ألف دولار أميركي، و1.07 مليون جنيه مصري.

في حين تأتي أسعار فولفو إس 90 آر ديزاين بمحرك طراز تي 6 بـ270 ألف ريال سعودي، ما يعادل 72 ألف دولار أميركي، و1.3 مليون جنيه مصري.

وجاءت أسعار فولفو إس 90 إنكربشن بمحرك تي 8 بـ280 ألف ريال سعودي، ما يعادل 74.6 ألف دولار أميركي، و1.37 مليون جنيه مصري.

الأسعار الظاهرة لمحركات البنزين، وتختلف هذه الأسعار من بلد لآخر حسب الوكيل والمواصفات المعتمدة في البلد.

براءات اختراع فولفو

وتتميز سيارات فولفو بالأمان العالي، حيث تعد السيارة الأكثر أمانا في العالم، وحصلت الشركة السويدية على العديد من براءات الاختراع، إذ حصلت على الأولى عام 1959 لإنتاجها حزام الأمان في السيارات بشكله الحالي، وفي عام 1972 أنتجت الشركة أول كرسي أطفال يتجه إلى الخلف، وفي عام 1978 طورت فولفو الفكرة لتكون الكراسي الخلفية المخصصة للأطفال مع ارتفاع بسيط في المقعد ليكون حزام الأمان على صدر الطفل، وهو ما يوفر حماية أكثر.

وفي عام 1991 طورت فولفو الزجاج الأمامي للسيارة ليكون أكثر امتصاصا للصدمات، خاصة تجاه السائق، وفي عام 1998 قدمت الشركة السويدية نظام الوسائد الهوائية الجانبية، وفي 2002 طورت فولفو مساعدات للسيارات من طراز "إس يو في" (SUV) لمنع انقلاب السيارة، أما عام 2003 فقد طورت الشركة نظام النقاط العمياء على المرايات الجانبية للحد من الحوادث.

وفي عام 2014 زودت فولفو كراسي السيارات بنظام امتصاص للحوادث لحماية ظهر السائق والركاب في السيارة.