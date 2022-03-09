من ماكان وباناميرا إلى 911.. مواصفات وأسعار كافة طرازات بورش

حققت شركة بورش (Porsche) الألمانية عام 2021 الرقم الأعلى في مبيعاتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 2012، بعد أن باعت أكثر من 6800 سيارة.

ويتكون أسطول سيارات بورش من سيارات 911 الرياضية، وبورش 718، وباناميرا (Panamera) فئة السيدان، وماكان (Macan) من فئة "كروس أوفر"، وكايين (Cayenne) من فئة "إس يو في" (SUV)، وتوفر بورش إمكانية تصميم السيارة من قبل العميل لاختيار تفاصيل المحرك والمزايا الداخلية للسيارة بحسب رغبة العميل، بدون السماح بالمساس بإجراءات السلامة الأساسية للسيارة.

في ما يلي نستعرض مواصفات الطرازات المختلفة من سيارة بورش، مع الحديث عن أبرز مواصفاتها وأسعارها في السعودية ومصر.

طرازات سيارة بورش المختلفة

سيارة بورش 911

شكلت سيارة بورش 911 تحفة عالمية، حيث تأتي بمحرك سعة 3800 "سي سي تيربو" (CC Turbo)، يولد قوة 700 حصان، ويتميز بوضعيته المنخفضة في قسم السيارة الخلفي من أجل خفض مركز الثقل. وتعمل السيارة بنظام دفع خلفي مع ناقل حركة بـ7 سرعات.

وتتسع السيارة لشخصين فقط في المقصورة الداخلية، ويستطيع السائق التحكم بتعشيق التروس عبر القابضين خلف المقود الرياضي، وتعتمد بورش نظام "بي سي إم" (PCM) لإدارة الاتصالات كوحدة رئيسية للتحكم بوظائف الصوت والملاحة والاتصالات.

كما تأتي بورش 911 بشاشة قياس 7 بوصات، تسمح بالتحكم بمعظم الوظائف بسهولة. مع 8 مكبرات صوت ذات جودة عالية، كما تسمح بالاعتماد على الهاتف الجوال، للتواصل الصوتي والتحكم شفهياً بالعديد من الخيارات.

ويتيح "تطبيق بورش للدقة على الحلبات" (Porsche Track Precision) تسجيل بيانات القيادة المفصلة على الهاتف الذكي وعرضها وتحليلها، بالإضافة إلى إتاحتها من خلال رسوم بيانية، تساعد السائق على تحسين أداء قيادته.

وتبدأ أسعار بورش 911 من 454 ألف ريال سعودي، ما يعادل 121 ألف دولار أميركي، و1.9 مليون جنيه مصري.

سيارة بورش 718

تأتي سيارة بورش 718 بأكثر من فئة تختلف من بلد لآخر، لكنها بمحركين أساسيين الأول مع تيربو سعة ألفي سي سي يولد قوة 300 حصان وعزم دوران 380 نيوتن متر، في حين يأتي المحرك الثاني بسعة 2500 سي سي ويولد قوة 350 حصانا وعزم دوران 420 نيوتن متر.

وتحتوي السيارة الرياضية على مقعدين فقط مع ميزة التبريد والتسخين، وشاشة 7 بوصات تدعم نظام "آبل كار بلاي"، وتحكم تلقائي في المناخ، ومرايا التعتيم التلقائي مع مستشعر المطر، نظام صوتي مع 6 سماعات وميزة التحكم بالاتصالات، وحاجز خلفي لصد الرياح بين المقاعد، وميزة الدخول بدون مفتاح.

ويتوفر في بعض فئات بورش 718 سقف قماشي قابل للفتح أو الإغلاق خلال 9 ثوان، وحتى سرعة 70 كم.

وتبدأ أسعار بورش 718 من 210 آلاف ريال سعودي، ما يعادل 56 ألف دولار أميركي، و879 ألف جنيه مصري.

بورش باناميرا (Panamera)

تأتي بورش باناميرا بعدة محركات؛ الأول بسعة 3 آلاف سي سي يولد قوة 330 حصانا، والثاني بسعة 2900 سي سي يولد قوة 440 حصانا، والثالث "هجين" (E-Hybrid) بسعة 2900 سي سي يولد قوة 462 حصانا، مع محرك كهربائي بقدرة 14.1 كيلووات في الساعة، وجميع المحركات المختلفة مزودة بناقل حركة من 8 سرعات.

تتوفر باناميرا بخيارين للمقاعد الداخلية (4 أو 5 مقاعد) مع شاشة مقاس 12 بوصة، و14 مكبر صوت، إلى جانب أبرز الميزات التكنولوجية المتوفرة، مع مكيف هواء أوتوماتيكي في 4 مناطق، بالإضافة إلى شاشتين مقاس 10 بوصات مثبتتين خلف المقاعد الأمامية.

كما تأتي السيارة الرياضية مزودة بكاميرا للرؤية الخلفية، ومستشعرات ركن أمامية وخلفية، ودخول إلى السيارة بدون مفتاح، مع تشغيل السيارة بضغطة زر، ومظلات شمسية للمقاعد الخلفية، وإغلاق الأبواب كهربائيا ضمن الإضافات الاختيارية، ونظام تثبيت السرعة التكيفي مع التحذير من التصادم، والمساعدة في البقاء على المسار.

وتبدأ أسعار بورش باناميرا من 480 ألف ريال سعودي، ما يعادل 128 ألف دولار أميركي، و2 مليون جنيه مصري.

سيارة بورش ماكان (Macan)

تأتي بورش ماكان بـ3 أنواع من المحركات؛ إذ يأتي الأول بسعة ألفي سي سي يولد قوة 261 حصانا، وعزم دوران 400 نيوتن متر، في حين يأتي المحرك الثاني بسعة 2900 سي سي مع تيربو، يولد قوة 380 حصانا وعزم دوران 520 نيوتن متر.

أما المحرك الثالث لبورش ماكان، فيأتي بسعة 2900 سي سي، يولد قوة 440 حصانا وعزم دوران 550 نيوتن متر.

وتأتي المقصورة الداخلية بتصميم رائع وفريد، حيث تأتي مع سطح يعمل باللمس بدلاً من المفاتيح وأزرار التحكم العادية، وتم تزويدها بشاشة لمس قياس 10.9 بوصات، مع نظام ملاحة ونظام إدارة الاتصالات من بورش "بي سي إم" مع إمكانية وصل الهواتف الذكية.

كما تتميز ماكان بمقاعد جلدية، وعجلة قيادة وذراع تغيير التروس مكسوة بالجلد، وسقف بانورامي، ونظام التحذير عند الخروج من المسار، مع ميزة تثبيت السرعة، وكاميرات أمامية وخلفية، ونظام تكييف أوتوماتيكي ثلاثي المناطق، مع لوحة عدادات رقمية قياس 4.8 بوصات، ونظام صوتي مع 8 مكبرات صوات.

وقد أطلقت سيارة بورش ماكان عام 2014 واحتلت المرتبة الثانية من حيث المبيعات في تاريخ الشركة الألمانية، إذ تم بيع أكثر من 600 ألف سيارة منذ إطلاقها حتى الآن.

وتبدأ أسعار بورش ماكان من 248 ألف ريال سعودي، ما يعادل 93 ألف دولار أميركي، و1.4 مليون جنيه مصري.

سيارة بورش كايين (Cayenne)

تعتبر سيارة بورش كايين أكبر سيارة تصنّعها الشركة التي تتخذ من مدينة شتوتغارت مقرا لها وأولى مركباتها ذات الدفع الرباعي، وتأتي بـ6 محركات مختلفة؛ فسعة المحرك الأول 3 آلاف سي سي تيربو، يولد قوة 340 حصانا وعزم دوران 450 نيوتن متر مع ناقل حركة من 8 سرعات.

في حين يأتي المحرك الثاني الهجين بسعة 3 آلاف سي سي مع تيربو يولد قوة 335 حصانا وعزم دوران 450 نيوتن متر، مع محرك كهربائي يولد قوة 134 حصانا وعزم دوران 400 نيوتن متر، يكونا قوة إجمالية بمقدار 455 حصانا وعزم دوران 700 نيوتن متر.

أما المحرك الثالث، فتبلغ سعته 2900 سي سي مع تيربو ثنائي يولد قوة 440 حصانا وعزم دوران 550 نيوتن متر، ويأتي المحرك الرابع بسعة 4 آلاف سي سي مع تيربو ثنائي يولد قوة 460 حصانا وعزم دوران 620 نيوتن متر.

ويأتي المحرك الخامس من بورش كايان بـ8 أسطوانات وسعة 4 آلاف سي سي مع تيربو ثنائي يولد قوة 550 حصانا وعزم دوران 770 نيوتن متر، والمحرك السادس الهجين بسعة 400 سي سي يولد قوة 550 حصانا وعزم دوران 770 نيوتن متر، مع محرك كهربائي بقوة 136 حصانا وعزم دوران 400 نيوتن متر، بقوة إجمالية 680 حصانا وعزم دوران 900 نيوتن متر.

وتتسع سيارة بورش كايين لـ5 أشخاص، وتحتوي على شاشة معلومات كبيرة، وشاشة ترفيه بمقاس 12.3 بوصة، تدعم نظام آبل كار بلاي فقط، ونظام ترفيهي للمقاعد الخلفية عبر شاشات مقاس 10 بوصات، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، كما تحتوي على 21 سماعة، وتحكم بالمكيف منفرد لكل مقعد، وسقف بانورامي، ودخول بدون مفتاح.

وتبدأ أسعار بورش كايين من 362 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 96 ألف دولار أميركي، و1.5 مليون جنيه مصري، وتتفاوت الأسعار بحسب الفئة والمحرك.

سيارات بورش الكهربائية

سيارة بورش تايكان (Taycan)

تعد سيارة بورش تايكان أول سيارة كهربائية تطلقها الشركة الألمانية، وبدأ إنتاجها عام 2019، تأتي بمحركين يولدان قوة 671 وعزم دوران 850 نيوتن متر، وتعمل بنظام دفع رباعي للعجلات، وتقطع بالشحنة الكهربائية الواحدة مسافة تتراوح بين 381 كلم إلى 450 كلم.

وتتميّز السيارة بشاشة مقاس 10 بوصات، مع 14 مكبر صوت محيطي، و21 مكبر صوت ستريو، وسقف زجاجي بانورامي، وتحكم أوتوماتيكي في المناخ رباعي المناطق، ومثبت سرعة تكيفي، وكاميرات 360 تغطي السيارة بالكامل.

وتبدأ أسعار سيارة بورش تايكان من 278 ألف ريال سعودي، ما يعادل 74 ألف دولار أميركي، و1.1 مليون جنيه مصري.

تاريخ بورش

وقد أنشئت شركة بورش عام 1931 في ألمانيا، وتختص بصناعة السيارات الرياضية الفاخرة ذات الأداء العالي. وتم إنتاج أول سيارة عام 1938 حملت اسم بورش 64.

وعانت بورش من مشاكل مادية في فترات هددت بإفلاسها، لكنها تغلبت عليها ووصلت إلى الشركة الأكبر ربحا في العالم، مما دفعها إلى التفكير في الاستحواذ الكامل على مجموعة "فولكس فاغن"، إلا أن الأزمة المالية العالمية أعاقت هذا الاستحواذ، وانتهت المعركة بين الشركتين وديا بدمجهما معا في شركة واحدة تحت مظلة فولكس فاغن.