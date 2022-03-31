"ملك الـSUV".. تعرّف على الجيل الخامس من سيارة رنج روفر

تعدّ "رنج روفر" (Range Rover) 2022 باكورة الجيل الخامس من إصدارات الصانع البريطاني الشهير مع 125 اختراع تتوفر للمرة لأولى في عالم صناعة السيارات.

وتوصف "رنج روفر" بأنها "سيارة الملوك الرباعية الدفع"، إذ تتميّز بطراز رياضي وتتمتع برفاهية عالية، من إنتاج "لاند روفر" التابعة لمجموعة "جاغوار لاند روفر".

فئات رنج روفر 2022

سيارة "رنج روفر إس في" (Range Rover SV)

مواصفات سريعة لرنج روفر إس في

فئة السيارة: إس يو في (Suv).

إس يو في (Suv). عدد الأحصنة: 530 حصانا.

530 حصانا. عدد الأسطوانات: 8 أسطوانات.

8 أسطوانات. ناقل الحركة: أتوماتيكي من 8 سرعات.

أتوماتيكي من 8 سرعات. الكراسي وداخلية السيارة: جلد وكسوة من الخشب الأصلي.

جلد وكسوة من الخشب الأصلي. الشاشة: أمامية بمقاس 8 بوصات، وخلفيتان بمقاس 11.4 بوصة.

أمامية بمقاس 8 بوصات، وخلفيتان بمقاس 11.4 بوصة. فتحة السقف: متوفرة بالإضافة إلى بانوراما.

وتأتي سيارة "رنج روفر إس في" (Range Rover SV) 2022 المخصصة لكبار الشخصيات بمحرّك بنزين ذي 8 أسطوانات بسعة 4400 "سي سي تيربو"، يولد قوة 530 حصانا، وعزم دوران قدره 750 نيوتن متر، مع ناقل حركة من 8 سرعات.

كما تأتي السيارة بتصميم مختلف من الخارج، خصوصًا الجهة الخلفية للسيارة خلافًا لغريمتها اليابانية "لكزس" حيث كان الاختلاف من الجهة الأمامية لها، مزودة بإطارات بمقاس 23 بوصة.

وتأتي "رنج روفر إس في" 2022 من الداخل بـ4 مقاعد فقط حيث تتمتع بتصميم داخلي رحب، كما تأتي الكراسي الخلفية منفصلة عن بعضها بعضا لما توفره من رفاهية عالية، ففيها ثلاجة أوتوماتيكية، وطاولة قابلة للطي كتلك الطاولات التي نراها في الطائرات، مع شاشة بمقاس 8 بوصات للتحكم بالتكييف، والمقاعد والوظائف الأخرى المتعلقة بالمقصورة الخلفية.

كما تتوفر في السيارة شاشات خلفية مقاسها 11.4 بوصة مع نظارات تحمل شعار "SV"، وتتمتع المقاعد بالعديد من الخصائص التي توفر رفاهية عالية، وتأتي مقاعد السيارة بخاصية التدليك، كما أن مقود السيارة يمكن تدفئته في هذه الفئة، مع نظام تنقية هواء في الفئات ذات المواصفات العالية.

وتحتوي هذه الفئة على نظام "Meridian" الصوتي مع 34 مكبر صوت وميزة العرض على الزجاج الأمامي لعداد السرعة، وشاشتي ترفيه بقياس 11.4 إنشا للمقاعد الخلفية.

وتبدأ أسعار رنج روفر إس في 2022 بـ619 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 165 ألف دولار أميركي، و3 ملايين جنيه مصري.

سيارة رنج روفر إس إي 2022

تأتي سيارة "رنج روفر إس إي 2022" (Range Rover SE 2022) بفئات عدة من المحركات: الأول محرك بنزين بسعة 3 آلاف "سي سي"، ويولد قوة 360 حصانا، وعزم دوران قدره 500 نيوتن متر. كما تتوفر رنج روفر بـ3 محركات ديزل يأتي الأول منها بسعة 3 آلاف "سي سي" يولد قوة 249 حصانا، وعزم دوران 600 نيوتن متر.

أما الخيار الثاني من محركات الديزل في رنج روفر 2022 فيأتي بسعة 3 آلاف سي سي، ويولد قوة 300 حصان، وعزم دوران 650 نيوتن متر، في حين يأتي المحرك الثالث بسعة 3 آلاف سي سي، ويولد قوة 350 حصان، وعزم دوران قدره 700 نيوتن متر.

ويأتي هيكل "رنج روفر" من دون أي بروز ولا يتضمن زوايا حادة أو منتفخة أما مقابض الأبواب فأخفيت داخل الهيكل لتخفيف الإزعاج الناتج عن الهواء وجعل السيارة أكثر انسيابية، ويحتوي 80% من الألمنيوم.

أما التصميم الخلفي لرنج روفر 2022 فقد جاء بأضواء بتصميم طولي تتصل فيما بينها عبر خط عريض أفقي باللون الأسود يتضمن أنوار الإشارة المخفية ويحمل اسم رنج روفر.

مواصفات رنج روفر الداخلية

وتأتي رنج روفر 2022 للمرة الأولى بـ3 صفوف من الكراسي في النسخة العادية تتسع لـ7 أشخاص، وتتمتع المقاعد الأمامية بخواص التعديل الكهربائي حتى 24 وضعية، وتدعم المقاعد الأمامية والخلفية التسخين، وتأتي بكسوة من الجلد الفاخر.

كما تأتي رنج روفر 2022 بشاشتين في الخلف حجم الواحدة 11.3 بوصة، ويوجد في المقدمة شاشة وسطية بحجم 13.2 بوصة وتعتمد جميع هذه الشاشات على نظام ترفيهي جديد اسمه "PIVI Pro".

وقد حصلت رنج روفر 2022 على نظام تكييف هواء أوتوماتيكي، كما تأتي النسخة ذات المواصفات القياسية مع نظام الصوت "Meridian" المزود بـ14 مكبر صوت ونظام معلومات وترفيه في شاشة واحدة بقياس 13.1 إنشا تتميز بموقعها وتصميمها، وتدعم برمجيات "Pivi Pro" والتوصيل اللاسلكي بـ"أندرويد أوتو" و"آبل كاربلاي"، وشاشة سائق تفاعلية رقمية، ولوحة شاحن لاسلكي للجوال، وزر دعم الأوامر الصوتية.

وتمتلك "رنج روفر" العديد من الأنظمة الخاصة بالقيادة مثل مانع انغلاق الفرامل، وتوزيع قوتها إلكترونيا، ومراقبة حركة المرور الخلفية، ومساعد الركن الأمامي والخلفي، كما تتمتع السيارة بنظام فرامل طوارئ تلقائية، والمساعدة على البقاء في المسار، ونظام النقاط العمياء مع إنذار محيطي، ونظام تعليق هوائي إلكتروني مع الاستجابة الديناميكية، ونظام توجيه عزم الدوران بالكبح.

تبدأ أسعار "رنج روفر إس إي 2022 بـ393 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 105 آلاف دولار أميركي، و1.9 مليون جنيه مصري.

طراز قديم من رنج روفر

جاءت رنج روفر 2021 بالعديد من المواصفات:

فئة السيارة: إس يو في (Suv).

إس يو في (Suv). عدد الأحصنة: 400 حصان.

400 حصان. عدد الأسطوانات: 6 أسطوانات.

6 أسطوانات. ناقل الحركة: أتوماتيكي من 8 سرعات.

أتوماتيكي من 8 سرعات. الكراسي وداخلية السيارة: جلد وكسوة من الخشب الأصلي.

جلد وكسوة من الخشب الأصلي. الشاشة: بمقاس 10 بوصات تدعم نظام "آبل كار بلاي" و"أندرويد أوتو".

بمقاس 10 بوصات تدعم نظام "آبل كار بلاي" و"أندرويد أوتو". فتحة السقف: متوفرة بالإضافة إلى بانوراما.

مميزات أخرى

أنماط قيادة متعددة.

مساعد القيادة: الحفاظ على المسار، ومراقبة النقطة العمياء.

وسائل الأمان: تحذير من الاصطدام الأمامي وفرملة الطوارئ التلقائية، ومثبت السرعة التكيفي.

أجيال رنج روفر

الجيل الأول

أطلق الجيل الأول من رنج روفر عام 1970 واستمر حتى عام 1996، وحمل الجيل الأول محركا ذا 8 أسطوانات، كما تأتي السيارة بداخلية بسيطة مع لوحات قيادة من البلاستيك صُمّمت لكي تغسل بخراطيم المياه، ولم تُضف وسائل الراحة مثل سجاد الأرضية وتكييف الهواء والمقاعد القماشية أو الجلدية وتطعيمات الخشب الداخلية إلا لاحقًا.

الجيل الثاني

وبعد 25 عامًا من تقديم الجيل الأول من رنج روفر، تم تقديم الجيل الثاني عام 1995 واستمر حتى عام 2001، مع نسخة محدثة من المحرك بـ8 أسطوانات، وقد وفّر الطراز الجديد تجهيزات ولمسات فاخرة أكثر أدت إلى تحويل المركبة إلى فئة أعلى من "لاند روفر دسكفري" لمواجهة المنافسة المتزايدة في سوق مركبات الاستخدامات الرياضية، وكان هذا آخر طراز بمحرك روفر ذي 8 أسطوانات.

الجيل الثالث

بدأ الجيل الثالث عام 2002 واستمر حتى عام 2012، وكان نقطة تحول في مسيرة رنج روفر حيث توجه الصانع البريطاني إلى سوق السيارات الفارهة، وكان تصميم وتطوير الجيل الثالث تحت ملكية "بي إم دبليو"، كما تم التخلي تمامًا عن ناقل الحركة اليدوي وتوفير ناقل أوتوماتيكي فقط.

الجيل الرابع

عُرض الجيل الرابع من رنج روفر عام 2012، واستمر حتى عام 2021، ويحمل الاسم الرمزي "إل 405″، وقد أُشهر في معرض باريس للسيارات 2012.

النسخة الهجينة

أنتجت رنج روفر طراز "هايبرد" هجينا يعمل بالديزل والكهرباء كُشف عنه أول مرة في معرض فرانكفورت للسيارات 2013، وبدأ استقبال الطلبات عليها في سبتمبر/أيلول 2013، ووصلت إلى الجمهور في أوروبا مع بداية عام 2014.