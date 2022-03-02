كل ما تريد معرفته عن سيارات أودي.. طرازاتها تجمع بين الرياضة والفخامة

سلّمت شركة أودي الألمانية خلال عام 2021 أكثر من 1.6 مليون سيارة في جميع أنحاء العالم، مسجلةً بذلك انخفاضا طفيفا عن عام 2020 بنسبة 0.7%، ويعزى ذلك إلى النقص العالمي في أشباه الموصلات.

وتقدم الشركة الألمانية العديد من الطرازات المتنوعة التي تجمع بين الأداء الرياضي والرفاهية، وتتمتع هذه السيارات بمحركات فريدة وصلبة تميزها عن باقي السيارات في الفئة ذاتها.

وتفضل أودي الاعتماد على محركات الدفع الأمامي أو الدفع الرباعي، خلاف العديد من السيارات التي تنتجها فلوكس فاغن، كما تعتمد أودي على محركات فريدة ورائدة في صناعة السيارات ذات 5 أسطوانات تعيش فترة أطول من المحركات التقليدية ذات الـ6 أسطوانات.

كما تعتبر أودي أول شركة تقوم بعمل اختبارات التصادم لقياس متانة وسلامة السيارات التي تنتجها، كما اعتمدت على طلاء سياراتها بالزنك لمنع الصدأ، وهو الأمر الذي دفع الشركة الألمانية إلى زيادة ضمانها الأصلي ضد الصداء من 10 إلى 12 سنة، ولم تكتف أودي بهذا النوع بل أضافت صناعة سياراتها من الألومنيوم فيما يسمى (إطار فضاء أودي) وقدمت من خلاله الشركة سلسلة جديدة من السيارات.

ويعتمد اسم الشركة على الترجمة اللاتينية لاسم مؤسسها أوغست هورش ويعني اسم "هورش" استمع باللغة الألمانية وترجمته "أودي" باللاتينية، ولها 9 مصانع حول العالم. وتمتلك فولكس فاغن ما نسبته 99.5% من شركة أودي منذ عام 1964.

طرازات أودي السيدان

سيارة أودي إيه1 (Audi A1)

يأتي محرّك سيارة أودي إيه1 (Audi A1) بسعة 1200 سي سي يولد قوة 86 حصانا، وبعزم دوران 160 نيوتن. متر، ويتصل بناقل حركة من 5 سرعات. ويتوفر محرك بنزين آخر بسعة 1400 سي سي يولد قوة 120 حصانا، كما تأتي بمحرك ديزل بسعة 1600 سي سي يولد قوة 105 أحصنة، وبعزم دوران 250 نيوتن متر، وجميع هذه المحركات مزودة بنظام تيربو.

ويتسع الطراز الأصغر من أودي لراكبين في الأمام، وأطفال في الخلف لضيق المساحة الخلفية، ويأتي مزودا بشاشة معلومات، بالإضافة إلى خاصية التحكم الصوتي والتي من خلالها ترسل أوامر صوتية لتشغيل أي شيء موجود في السيارة بكل سهولة، كما تعد الشاشة الموجودة في السيارة الأفضل في فئتها فتتفوق على مثيلاتها.

وتوجد في "أودي إيه1" أماكن لوضع الأكواب ومكان للتخزين بين المقعدين الأماميين، كما تمتاز السيارة بقرب أزرار التحكم من السائق، الأمر الذي يجعل القيادة سهلة والوصول لما يريد السائق سهلا دون الحاجة للوقوف بالسيارة.

وتبدأ أسعار "أودي إيه1" (Audi A1) من نحو 139 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 37 ألف دولار أميركي، و582 ألف جنيه مصري.

سيارة أودي إيه3 (Audi A3)

تأتي سيارة "أودي إيه3" (Audi A3) بمحرك تيربو سعة 1400 سي سي، يولد قوة 150 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، وهي سيارة ذات دفع أمامي، كما يتوفّر هذا الطراز بعدة محركات أخرى.

وقد تم تزويد سيارة "أودي إيه3" بنظام البصمة، وتكييف هواء أتوماتيكي ومرايات كهربائية، وشاشة وسائط 7 بوصات، وحساسات للضوء والأمطار، ومثبت للسرعة، ونظام السرعة التتابعية، وبلوتوث، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، وكراسي مساج جلدية.

ويبدأ سعر "أودي إيه3" (Audi A3) بـ139 ألف ريال سعودي، ما يعادل 37 ألف دولار أميركي، و585 ألف جنيه مصري.

سيارة "أودي إيه4" (Audi A4)

وتأتي "أودي إيه4" (Audi A4) بمحرك سعة 2000 سي سي، يولد قوة 190 حصانا، وعزم دوران 320 نيوتن متر، مع نقال حركة من 7 سرعات.

وزودت السيارة بإضاءة داخلية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف من الجلد، ونظام صوتي من 10 سماعات، وبلوتوث، ومثبت ومحدد سرعة، فضلا عن نظام الدخول والتشغيل الذكي، وخاصية فتح صندوق الأمتعة بحركة القدم، بالإضافة إلى لوحة عدادات رقمية.

وتبدأ أسعار "أودي إيه4" بـ212 ألف ريال سعودي، ما يعادل 56 ألف دولار أميركي، و890 ألف جنيه مصري.

سيارة "أودي إيه5" (Audi A5)

تأتي سيارة "أودي إيه5" (Audi A5) بمحرك بسعة 2000 سي سي تيربو، يولد قوة 225 حصانا، وعزم دوران 350 نيوتن متر، مع ناقل حركة بـ8 سرعات.

وتتمتع السيارة من الداخل بباقة متنوعة من المعلومات والترفيه، منها شاشة بقياس 10 بوصات تدعم نظام أندرويد أوتو، آبل كار بلاي، ونظاما صوتيا مزودا بـ10 مكبرات صوت، ومزودة بنظام ملاحة، وفتحة سقف ومكيف أوتوماتيكي.

وتبدأ أسعار "أودي إيه5" من 238 ريال سعودي، ما يعادل 63.5 ألف دولار أميركي، و999 ألف جنيه مصري.

سيارة "أودي إيه6" (Audi A6)

تأتي سيارة "أودي إيه6" (Audi A6) بمحرك سعة 2000 سي سي يولد قوة 190 حصانا، وعزم دوران 320 نيوتن متر، يتصل بناقل حركة من 7 سرعات.

وتم تعزيز هذه السيارة بمجموعة من التجهيزات الخاصة بالسلامة، تتضمن وسائد هواء، ومثبت ومحدد سرعة، وكاميرا 360ﹾ برؤية محيطة ثلاثية الأبعاد 3D، ومراقبة ضغط الهواء في الإطارات بنظام غير مباشر، ونظام تحذير للعجلة غير محكمة الربط، ومسامير عجلات مضادة للسرقة.

وتبدأ أسعار سيارة "أودي إيه6" (Audi A6) من 298 ألف ريال سعودي، ما يعادل 79 ألف دولار أميركي، و1.2 مليون جنيه مصري.

سيارة "أودي إيه8" (Audi A8)

تعتبر سيارة "أودي إيه8" (Audi A8) أفخم سيارة سيدان تقدمها الشركة الألمانية وتأتي بمحركين، الأول من 6 أسطوانات بسعة 3000 سي سي يولد قوة 340 حصانا وعزم دوران 500 نيوتن متر، أما المحرك الثاني من 8 أسطوانات بسعة 4000 سي سي يولد قوة 460 حصانا وعزم دوران 660 نيوتن متر، جميعها مزودة بناقل حركة من 8 سرعات.

وتتميز هذه السيارة بمقصورة داخلية فخمة للغاية بمساحة شاسعة مخصصة للساقين في الخلف، بالإضافة إلى شاشات تستخدم لتشغيل النظام المعلوماتي الترفيهي في الخلف، ومشغل الأسطوانات، ومدخل USB، وبلوتوث، ومدخل AUX، ومكيف أتوماتيك، ونظام صوتي مزود بـ10 مكبرات صوت، مع إمكانية تعديل المقاعد كهربائيا، وسقف بانوراما، بالإضافة إلى نظام تثبيت السرعة الذكي، كاميرا 360 درجة.

وتبدأ أسعار "أودي إيه8" (Audi A8) بـ352 ألف ريال سعودي، ما يعادل 94 ألف دولار أميركي، و1.4 مليون جنيه مصري.

طرازات أودي SUV

سيارة "أودي كيو2" (Audi Q2)

تعتبر سيارة "أودي كيو2" (Audi Q2) أصغر كروس أوفر تنتجها أودي، وتأتي بـ3 محركات، الأول 1000 سي سي، ويولد قوة 116 حصانا، وعزم دوران 200 نيوتن متر، والمحرك الثاني بسعة 1400 سي سي مزود بالتيربو، ينتج قوة 150 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن متر. وهي محركات من 3 أسطوانات، فيما يأتي المحرك الثالث بـ4 أسطوانات 2000 سي سي ينتج قوة 190 حصانا، وعزم دوران 320 نيوتن متر.

تتسع سيارة "أودي كيو2" لـ4 ركاب من الداخل، وتأتي بشاشة داخلية مقاس 7 بوصات تدعم نظام تشغيل آبل كاري بلاي، وأندرويد أوتو، مزودة بنظام تكييف أمامي فقط، مع زر تشغيل وإيقاف السيارة بالقرب من ناقل الحركة، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، وأنظمة متعددة للقيادة، كما تتمتع السيارة بصندوق خلفي متوسط الحجم.

تبدأ أسعار سيارة "أودي كيو2" بـ147 ألف ريال سعودي، ما يعادل 39 ألف دولار أميركي، و620 ألف جنيه مصري.

سيارة "أودي كيو3" (Audi Q3)

تأتي سيارة "أودي كيو3" (Audi Q3) بمحرك تيربو بسعة 2000 سي سي يولد قوة 228 حصانًا، وعزم دوران 258 نيوتن.متر، بمحرك ذي 4 أسطوانات مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، ودفع رباعي.

ومن الميزات الداخلية لـ"أودي كيو3″ شاشة ترفيه بمقاس 8.8 بوصات، تدعم نظام تشغيل أندرويد أوتو، وآبل كار بلاي، مع بلوتوث، و4 مخارج USB، ومجموعة قياس رقمية مقاس 10.25 بوصات، مزودة بـ10 مكبرات صوت، وشحن لاسلكي للهواتف الذكية، ونظام صوت بـ15 مكبر صوت، ونظام بدء التشغيل عن بُعد، والتشغيل بضغطة زر، ودخول من دون مفتاح.

وتبدأ أسعار "أودي كيو3" بنحو 134 ألف ريال سعودي، ما يعادل 35 ألف دولار أميركي، و561 ألف جنيه مصري.

سيارة "أودي كيو5" (Audi Q5)

تأتي سيارة "أودي كيو5" (Audi Q5) بمحرك بسعة 2000 سي سي يولد قوة 249 حصانا وعزم دوران 370 نيوتن.متر، بمحرك توربيني ذي 4 أسطوانات، مع ناقل حركة من 7 سرعات، بدفع رباعي عبر نظام كواترو.

وتتمتع "أودي كيو5" بمزايا داخلية عديدة، إذ تأتي السيارة بطابع أفقي يوحي بمساحة أوسع، كما تبرز شاشة بقياس 10.1 بوصات في الوسط (متوفرة بقياس 12.3 بوصة) وتتضمن الداخلية تطعيمات من الخشب وفرش جلدي مطرز على المقاعد والمقود، وفتحة سقف بانوراما، ومقاعد أمامية كهربائية التحكم، ونظام تكييف أوتوماتيكي ثلاثي المناطق مع تدفئة المقاعد الأمامية، وفتح وإغلاق الصندوق الخلفي كهربائيا، وكاميرا خلفية، وحساسات أمامية وخلفية للمساعدة على الركن.

وتبدأ أسعار "أودي كيو5" بنحو 185 ألف ريال سعودي، ما يعادل 49 ألف دولار أميركي، و774 ألف جنيه مصري.

سيارة "أودي كيو7" (Audi Q7)

تعتبر "أودي كيو7" (Audi Q7) أول سيارة SUV تنتجها شركة أودي، تأتي بمحرك بسعة 3000 سي سي تيربو، بقوة 340 حصانا وعزم دوران 500 نيوتن متر، وتأتي السيارة بمحرك آخر توربو بسعة 2000 سي سي بقوة 248 حصانا وعزم دوران 273 نيوتن متر.

وتأتي السيارة من الداخل بـ3 صفوف تتسع لـ7 ركاب، مزودة بشاشتين علوية مقاس 10.1 بوصات، وسفلية تعمل مقاس 8.6 بوصات، تدعم نظامي تشغيل أندرويد أوتو، وآبل كار بلاي، مزودة بنظام الملاحة، وبلوتوث، ومخارج USB، مع 10 مكبرات صوت، مع شاحن لاسلكي.

وتبدأ أسعار "أودي كيو7" من 281 ألف ريال سعودي، ما يعادل 75 ألف دولار أميركي، و1.1 مليون جنيه مصري.

سيارة "أودي كيو8" (Audi Q8)

تأتي سيارة "أودي كيو8" (Audi Q8) بتصميم رياضي ومحرك 3000 سي سي تيربو ذي 6 أسطوانات، يولد قوة 335 حصانا وبعزم دوران 500 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل تروس أوتوماتيكي من 8 سرعات.

وتتمتع "أودي كيو8" بقمرة قيادة افتراضية رقمية بالكامل مع شاشة عدادات عالية الدقة مقاس 12.3 بوصة، يمكن التحكم فيها عبر أزرار التحكم على عجلة القيادة، كما توفر المقصورة شاشة علوية على الزجاج الأمامي ذات معلومات مهمة، بما في ذلك إرشادات الممرات المفصلة للملاحة.

وتبدأ أسعار "أودي كيو8" من 320 ألف ريال سعودي، ما يعادل 85 ألف دولار أميركي، و1.3 مليون جنيه مصري.

طرازات أودي الكهربائية

أودي إي ترون (Audi E-Tron)

تأتي "أودي إي ترون" (Audi E-Tron) بمحركين كهربائيين بقوة 800 فولت يولد قوة 469 حصانا، وعزم دوران 630 نيوتن متر، ترتبط مع ناقل حركة ثنائي السرعات، يستمد طاقته بطارية ليثيوم أيون 86 كيلوواتا، لتتمكن السيارة من قطع مسافة تصل إلى 383 كيلومترا، وتصل المسافة إلى 488 كيلومترا بالشحنة الكهربائية الواحدة.

وتتم عملية شحن السيارة بالطاقة الكهربائية من نسبة 5% إلى 80% باستخدام الشاحن السريع خلال 22.5 دقيقة فقط، بحسب الشركة الألمانية.

وتتميّز "أودي إي ترون" الكهربائية بتصميم رياضي انسيابي وسقف منحني و4 أبواب وجنوط عريضة، وأضواء متصلة في الخلف، ونظام تثبيت السرعة التكيفية، ونظام خاص بتقدير معدل الكفاءة المساعدة، ونظام كبح أو الإسراع بشكل تنبؤي.

كما تأتي السيارة مع منظومة تقنية كاملة، كما تعتبر أول سيارة تستغني عن المرايا الجانبية وتستبدل كاميرات بها، وتحتوي المقصورة الداخلية على شاشة للمعلومات تكون موجودة في المنطقة الوسطى للتحكم، وقياسها 10 بوصات، تدعم نظام آبل كار بلاي ونظام أندرويد أوتوا، وتم تزويد السيارة بنظام يجمع البيانات خلال قيادة السائق للسيارة، من أجل الحفاظ على السيارة في المسار الذي تسير فيه.

وتبدأ أسعار "أودي إي ترون" (Audi E-Tron) من 374 ألف ريال سعودي، ما يعادل 99 ألف دولار أميركي، و1.5 مليون جنيه مصري.