هيونداي إلنترا.. سيارة كورية قدمت نسخة خاصة لمحبي ألعاب الفيديو

حققت "هيونداي إلنترا" (Hyundai Elantra)‏ المركز الثالث في قائمة السيارات الأكثر مبيعا في السعودية للعام 2021، بنحو 27 ألف سيارة. وتعتبر السيارة الكورية الجنوبية المنافس الرئيسي لنظيرتها اليابانية تويوتا كورولا، والتي تعدّ السيارة الأكثر مبيعا في العالم.

وقد حصلت إلنترا على تصنيف ضمن قوائم الوكالة الأميركية لحماية البيئة كواحدة من أفضل 10 سيارات في فعالية استهلاك الوقود، كما حصلت على المركز الثاني في العامين 2006 و2007 في فئة سيارات السيدان الأكثر فعالية في استهلاك الوقود.

ويرجع بلوغ "هيونداي إلنترا" هذه المرتبة المتقدمة في المبيعات إلى سعرها المناسب بالنظر إلى مواصفاتها التي نتعرّف عليها فيما يلي.

محركات سيارة هيونداي إلنترا 2022

وتتوفر سيارة هيونداي إلنترا 2022 بعدة خيارات؛ المحرك الأول بسعة ألفين سي سي يولد قوة 150 حصانا وعزم دوران 192 نيوتن مترا، فيما يأتي المحرك الثاني المزود بتيربو بسعة 1600 سي سي يولد قوة 201 حصان، وعزم دوران 265 نيوتن مترا.

هيونداي إلنترا 2022 من الداخل

وتحتوي هيونداي إلنترا 2022 على نظام معلومات يتكون من شاشة مقاس 8 بوصات، تدعم نظام تشغيل "آبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو"، وميزة التعرف على الصوت، وبلوتوث.

وتأتي الفئة الأعلى مع شاشة تعمل باللمس مقاس 10.2 بوصات ومجموعة قياس رقمية مطابقة وتحتوي هذه الشاشات على رسومات أكثر وضوحا ونطاق أوسع من التخصيص على الشاشة، ونظام ملاحة، و8 مكبرات صوت، وشحن لاسلكي للجهاز.

بالإضافة إلى الدخول بدون مفتاح، والتحكم التلقائي في المناخ ثنائي المنطقة، والتشغيل بضغطة زر، وفتحة السقف، وتطبيق المفتاح الرقمي عبر الهواتف الذكية.

أسعار هيونداي إلنترا 2022

وتبدأ أسعار هيونداي إلنترا 2022 في فئتها القياسية بـ 71 ألف ريال سعودي، ما يعادل 19 ألف دولار أميركي، و298 ألف جنيه مصري.

كما تأتي أسعار الفئة كاملة المواصفات بـ 78 ريال سعودي، ما يعادل 21 ألف دولار أميركي، و329 ألف جنيه مصري.

"إلنترا إن" (Elantra N)

وتأتي النسخة الخاصة من السيارة الكورية والتي تحمل اسم "إلنترا إن" (Elantra N) بمحرك تيربو بسعة 2000 سي سي، ويولد قوة 276 حصانا، وعزم دوران 392 نيوتن مترا. وتتميز السيارة بزر أحمر خاص موجود على المقود "إن جي إس" (NGS) يعطي السيارة أقصى استجابة من المحرك لمدة 20 ثانية شبيه لما نراه في ألعاب الفيديو.

وتتبلغ السيارة سرعة 100 كيلومترا في الساعة خلال 5 ثوان فقط، وتأتي بنظامي ناقل حركة؛ إما ناقل يدوي من 6 سرعات، أو ناقل أتوماتيكي بـ 8 سرعات.

وعملت هيونداي على تقديم "إلنترا إن" بتقديم أداء قوي في الخطوط المستقيمة بالإضافة لإجرائها لتحسينات ميكانيكية على الهيكل وإضافة جناح خلفي لتعزيز حركة الهواء، وسعى الصانع الكوري الجنوبي في طراز "إلنترا إن" من تقليل الضوضاء والاهتزاز عبر إضافة عازل ثنائي في التعليق الأمامي.

ولم تهمل هيونداي نظام المكابح في السيارة حيث تأتي المكابح بمقاس 360 مليمترا، وجنوط بمقاس 19 بوصة.

هيونداي إلنترا إن من الداخل

وتوفر "إلنترا إن" نظام "معادل الصوت إن" (N Sound Equalizer) والذي يعمل على تضخيم صوت العادم عن طريق مكبرات الصوت لإعطاء إحساس أكبر لقائد السيارة بالأداء الرياضي، بينما تحصل المقصورة الأمامية على نظام ترفيهي حديث مع رسوم حصرية خاصة بذات الإصدار.

وتمتلك المقصورة مقاعد رياضية تحمل علامة (N)، ويمكن رؤية ذات العلامة في عدة أجزاء من عجلة القيادة وناقل الحركة ومناطق أخرى مختلفة.

كما تأتي بنظام ترفيهي خاص بهذه النسخة بشاشة مقاس 8 بوصات تدعم نظامي تشغيل "أندرويد أوتو"، و"آبل كار بلاي"، مع وضع خاص بالفئة "إن" يوضح قراءات المحرك وكفاءة المحرك، ونظام التيربو، كما تأتي السيارة بنظام تبريد وتدفئة المقاعد، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية.

أسعار "هيونداي إلنترا إن"

وتبدأ أسعار "هيونداي إلنترا إن" من 94 ألف ريال سعودي، ما يعادل 25 ألف دولار أميركي، و394 ألف جنيه مصري.

أجيال "هيونداي إلنترا"

صدر الجيل الأول من "هيونداي إلنترا" عام 1990، وكان يحمل اسم "أفانتي" (Avante) في كوريا الجنوبية، كما حملت السيارة سابقا اسم "لانترا" و"أفانني" في أستراليا وبعض الأسواق الأوروبية.

وقد تسبب اسم "لانترا" في خلاف مع بعض مصنعي السيارات الآخرين بسبب تشابه الأسماء مع سيارات أخرى تصنعها شركة "متسوبيشي موتورز" في أستراليا، الأمر الذي دفع بهيونداي إلى التخلي عن هذا الاسم في عام 2001 واعتماد اسم إلنترا كعلامة تجارية في جميع أنحاء العالم.

وقد ظهر الجيل الثاني من "هيونداي إلنترا" عام 1996، واستمر حتى العام 2000، فيما جاء الجيل الثالث من السيارة عام 2001 واستمر 5 سنوات حتى العام 2006.

أما الجيل الرابع فبدأ في العام 2007، واستمر أيضا لـ5 سنوات حتى العام 2012، وكان أبرز ما يميزه قدومه بمحركين الأول بسعة 1600 سي سي، والثاني 2000 سي سي.

وبدء الجيل الخامس من السيارة الكورية الجنوبية عام 2012 واستمر حتى العام 2016 وجاء بمحرك مزود بتقنية "سي في في تي" (CVVT) لأول مرة على إلنترا.