بورش الألمانية تكشف عن سيارة ميشن آر الاختبارية

كشفت شركة بورش الألمانية عن سيارة اختبارية جديدة مخصصة للحلبات أطلقت عليها اسم "ميشن آر" (Mission R)، وتأتي السيارة بمواصفات مبهرة وبقوة تزيد على ألف حصان، وتنطلق من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال أقل من 2.5 ثانية.

وتسعى الشركة إلى حجز مقعدها بين المنافسين الكبار في صناعة المحركات الكهربائية عالية السرعة من خلال تطوير سيارات اختبارية وأخرى تجارية بعد نجاح سيارة "بورش تايكان" (Porsche Taycan) الكهربائية.

وقد عملت الشركة على إنتاج النسخة التجريبية من سيارة "ميشن آر"، على أن تنتجها بشكل رسمي في العام 2025، وتأتي السيارة بتصميم رياضي جريء مع الحفاظ على هوية بورش في الأضواء الأمامية والخلفية، ويسمح تصميم السيارة بديناميكية أكثر في القيادة، وتساعد الفتحات الموجودة على هيكل السيارة في تبريد المحرك والبطارية.

وتأتي السيارة بتصميم داخلي رياضي فريد يتناسب مع كونها سيارة للسباق، مع عجلة قيادة غير اعتيادية تتوسطها شاشة لعرض معلومات السيارة.

ويمكن إعادة شحن بطارية السيارة من صفر-80% خلال 15 دقيقة فقط باستخدام وحدة شحن خاصة تبلغ 350 كيلوواتا.