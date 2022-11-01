محركات
كيف تحافظ على طلاء سيارتك وتحميه من التلف؟
1/11/2022
يشكل الجسم الخارجي للسيارة الجزء الأكبر والأهم فيها، ويعطي انطباعا مهما عن مدى محافظة مالكها عليها، كما يسهم إلى حد كبير في عملية التقييم أثناء إعادة البيع.
ويحافظ الطلاء على جسم السيارة من التآكل والصدأ، وللحفاظ عليه بشكل جيد ولأكبر فترة ممكنة يجب اتباع بعض الإرشادات التي تعمل على إبقائه لامعا وجذابا.
وقبل أن نبدأ بإرشادات الحفاظ على الطلاء، يجب أن نتعرف على العوامل التي تعمل على تسبب الضرر لطلاء السيارة، وهي:
- إبقاء السيارة تحت أشعة الشمس فترة طويلة.
- إزالة الرمل الملتصق بجسم السيارة باليد بدل ضغط الماء.
- استخدام مواد غسيل الصحون والملابس لغسل السيارة.
- عدم الحفاظ على جسم السيارة جافا، مما قد يتسبب في تكون الصدأ.
- تلميع السيارة بصورة متكررة، لأن هذا الأمر يتسبب في إزالة الجزيئات الدقيقة للطلاء.
- عدم إزالة فضلات الطيور في أسرع وقت مما يتسبب في تآكل الطبقة الحافظة على الطلاء.
- استخدام طبقات حماية مجهولة المصدر قد يسبب تلفا لطبقة الطلاء الأساسية.
- استخدام المناشف الورقية التي تترك علامات بالطلاء.
وبعد التعرف على الأمور التي تؤدي إلى تلف الطلاء، نتعرف على النقاط التي تحافظ عليه لأكبر فترة ممكنة:
- الحرص على إبقاء جسم السيارة -خاصة الطلاء- نظيفا.
- إضافة طبقة حماية شمعية عند شراء السيارة الجديدة، أو بشكل دوري للحفاظ على الطلاء الأصلي، أو تغليفها بأغلفة الحماية المخصصة وعلى أيدي خبراء.
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تجنب استخدام الملصقات بكل أنواعها على الطلاء.
- الحرص على تغطية جسم السيارة بالكامل عند توقفها فترات طويلة بأغطية مخصصة لذلك وذات جودة عالية.
- عند طلاء السيارة في حالة الخدوش العميقة أو الحوادث، احرص على استخدام مواد أصلية وعلى أيدي فنيين مهرة.
- ركن السيارة في مكان مخصص، بعيدا عن أماكن الاحتكاك مع المارة أو أمام البوابات، وبعيدا عن مناطق لعب الأطفال.
- الحرص على غسيل السيارة في أوقات بعيدة عن حرارة الشمس قدر الإمكان، وتجفيفها جيدا.
المصدر : الجزيرة