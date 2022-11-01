كيف تحافظ على طلاء سيارتك وتحميه من التلف؟

يشكل الجسم الخارجي للسيارة الجزء الأكبر والأهم فيها، ويعطي انطباعا مهما عن مدى محافظة مالكها عليها، كما يسهم إلى حد كبير في عملية التقييم أثناء إعادة البيع.

ويحافظ الطلاء على جسم السيارة من التآكل والصدأ، وللحفاظ عليه بشكل جيد ولأكبر فترة ممكنة يجب اتباع بعض الإرشادات التي تعمل على إبقائه لامعا وجذابا.

وقبل أن نبدأ بإرشادات الحفاظ على الطلاء، يجب أن نتعرف على العوامل التي تعمل على تسبب الضرر لطلاء السيارة، وهي:

إبقاء السيارة تحت أشعة الشمس فترة طويلة.

إزالة الرمل الملتصق بجسم السيارة باليد بدل ضغط الماء.

استخدام مواد غسيل الصحون والملابس لغسل السيارة.

عدم الحفاظ على جسم السيارة جافا، مما قد يتسبب في تكون الصدأ.

تلميع السيارة بصورة متكررة، لأن هذا الأمر يتسبب في إزالة الجزيئات الدقيقة للطلاء.

عدم إزالة فضلات الطيور في أسرع وقت مما يتسبب في تآكل الطبقة الحافظة على الطلاء.

استخدام طبقات حماية مجهولة المصدر قد يسبب تلفا لطبقة الطلاء الأساسية.

استخدام المناشف الورقية التي تترك علامات بالطلاء.

وبعد التعرف على الأمور التي تؤدي إلى تلف الطلاء، نتعرف على النقاط التي تحافظ عليه لأكبر فترة ممكنة: