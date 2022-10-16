نجح الجيل الجديد من نيسان سنترا 2022 في إخراج الشركة اليابانية لسيارته الشهيرة من الفئة الصغيرة إلى المدمجة، والحصول بالتالي على فرص أفضل للمنافسة في السوق العالمية.

وتأتي سنترا بمحرك يولد كفاءة عالية، يسعى لمنافسة تويوتا كورولا اليابانية، وهيونداي إلنترا الكورية في أسواق الشرق الأوسط، حيث تقدم خيارات مثالية بأسعار تمكنها من المنافسة.

وقد أنتجت السيارة للمرة الأول في العام 1982، وكانت حينها ضمن تصنيف السيارات الصغيرة الحجم، لكن في العام 2000 تم إعادة تصنيفها كسيارة مدمجة.

محركات نيسان سنترا 2022

تأتي نيسان سنترا 2022 بعدة خيارات للمحرك الأول بسعة 2000 سي سي، يولد قوة 149 حصانا، وعزم دوران 197 نيوتن/متر، ذات دفع أمامي، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كليو متر/ساعة خلال 9.4 توان. أما المحرك الثاني فبسعة 1800 سي سي، يولد قوة 130 حصانا، وعزم دوران 174 نيوتن/متر.

في حين يأتي المحرك الثالث بسعة 1600 سي سي، يولد قوة 118 حصان، وعزم دوران 154 نيوتن/ متر، وتأتي سنترا بناقل حركة تفاعلي من سرعة واحدة.

مواصفات سريعة لنيسان سنترا 2022

فئة السيارة: سيدان

سيدان عدد الأحصنة: 149

149 عدد الأسطوانات: 4

4 ناقل الحركة: أتوماتيكي

أتوماتيكي الكراسي وداخل السيارة: جلد أو قماش

جلد أو قماش الشاشة: مقاس 8 بوصات

مقاس 8 بوصات فتحة السقف: متوفرة

متوفرة التسارع: من 0-100 كيلومتر/ساعة خلال 9.4 ثوان

نيسان سنترا 2022 من الداخل

تأتي نيسان سنترا 2022 بمقصورة واسعة مع إمكانية الدخول عن بعد دون مفتاح وتشغيل بضغطة زر، مع مواصفات السلامة والأمان Safety Shield 360 من نيسان، مع مقاعد جلد في الفئة الأعلى من مواصفات السيارة.

كما تأتي السيارة مع شاشة ترفيه مقاس 8 بوصات تدعم نظامي تشغيل أندرويد أوتو Android Auto، وآبل كاري بلاي "Apple CarPlay"، مع مميزات NissanConnect التي تتيح تشغيل السيارة عبر الهاتف الذكي، مع نظام صوتي من بوس "Bose" متصل بـ8 مكبرات صوت مع حساسات مستوى السرعة التي تقوم تلقائيا بضبط مستوى صوت الموسيقى وفقا لسرعة السيارة.

أسعار نيسان سنترا 2022

وتبدأ أسعار نيسان سنترا 2022 في فئتها القياسية بنحو 20 ألف دولار، وتبدأ في فئتها المتوسطة بنحو 21.4 ألف دولار.

وتبدأ أسعار نيسان سنترا 2022 في فئتها العليا بنحو 23 ألف دولار.

أجيال نيسان سنترا

ظهر الجيل الأول من نيسان سنترا عام 1982 بـ4 أشكال مختلفة، سيدان بـ4 أبواب، وسيدان بـ5 أبواب هاتشباك، وطراز رياضي ببابين، ورياضي هاتشباك بـ3 أبواب، واستمر هذا الجيل حتى العام 1986. في حين بدأ الجيل الثاني من سنترا عام 1987 بطرازات الجيل الأول مع محرك بسعة 1600 سي سي، يولد قوة 69 حصانا مع ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات، واستمر حتى العام 1990.

وقد شهد الجيل الثالث من سنترا تغيرات جذرية الذي ظهر عام 1991، حيث اكتفى الصانع الياباني بطرازين فقط للسيارة، الأول سيدان ذات 4 أبواب، والثاني رياضية ذات بابين، قدمت السيارة بمحرك جديد بسعة 1600 سي سي تولد 110 حصانا، كما جاءت السيارة بوسادة هوائية للمرة الأولى، واستمر هذا الجيل حتى العام 1994.

أما الجيل الرابع الذي قدم عام 1995 فقد استغنت فيه نيسان عن الطراز الرياضي واكتفت بطراز السيدان فقط، لكن السيارة قدمت بمحرك جديد للمرة الأولى بسعة 2000 سي سي، يولد قوة 140 حصانا، واستمر هذا الجيل حتى العام 1999.

وقدم الجيل الخامس من نيسان سنترا عام 2000 وقد شهد تغيرات كبيرة من حيث الشكل والمحرك، إذ قدمت بخيارين للمحرك الأول بسعة 1800 سي سي يولد قوة 126 حصانا، والثاني بسعة 2500 سي سي، يولد قوة 165 حصان، واستمر هذا الجيل حتى العام 2006.

قدم الجيل السادس من نيسان سنترا عام 2007 بحجم أكبر من الحجم السابق، وخيارين للمحرك الأول بسعة 2000 سي سي يولد قوة 140 حصانا، أما الثاني فبسعة 2500 سي سي يولد قوة 177 حصانا، مع ناقل حركة من 6 سرعات، واستمر هذ الجيل حتى العام 2012.

أما الجيل السابع ظهر عام 2013 فقد شهدت السيارة تغييرا جذريا في الشكل والمحرك الذي جاء بخيارين الأول بسعة 1600 سي سي مزود بتيربو، يولد قوة 188 حصانا، أما المحرك الثاني فبسعة 1800 سي سي، ويولد قوة 130 حصانا، واستمر هذا الجيل حتى العام 2019.

ظهر الجيل الثامن من نيسان سنترا عام 2020، وقد شهد هذا الجيل تطورا كبيرا، سواء في الشكل الخارجي أو الداخلي وحتى المحرك القادم بسعة 2000 سي سي ويولد قوة 149 حصانا، بناقل حركة أتوماتيكي فقط، ويستمر هذا الجيل حتى الآن.