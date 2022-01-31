تعرف على طرازات سيارة تسلا.. المركبة الكهربائية الأشهر في العالم

وتنتج تسلا سيارات كهربائية متعددة الأشكال والأحجام، وتنتهج مبدأ التعامل المباشر بين الصانع والمستهلك دون وسيط بينهما، لذا لا توجد وكالات خاصة بتسلا في أنحاء العالم كما هو حال باقي شركات السيارات، إذ يمكن للمستخدم طلب وشراء سيارته عبر الموقع الإلكتروني لتسلا من خلال التواصل المباشر بين المستخدم وصانع السيارة.

وقد وصلت القيمة السوقية لتسلا أول يوليو/تموز 2020 إلى 206.5 مليارات دولار، متجاوزة بذلك شركة تويوتا اليابانية وأصبحت بذلك شركة السيارات الأكثر قيمة بالعالم للعام 2020.

وبلغ حجم مبيعات تسلا خلال العام 2021 نحو مليون سيارة، وبحسب هذه الشركة الأميركية فقد تم تسليم نحو 241 ألفا و300 سيارة كهربائية خلال الربع الثالث من العام نفسه.

طرازات

وتقدم تسلا العديد من الطرازات مثل: تسلا إس (Tesla S)، تسلا 3 (Tesla 3)، تسلا إكس (Tesla X)، تسلا واي (Tesla Y). وقد أوقفت الجيل الأول من تسلا رودستار (Tesla Roadstar) وأطلقت الجيل الثاني منها عام 2020، وأعلنت مؤخرا عن طراز نقل تسلا سايبر تراك (Tesla Cybertruck)، شاحنة نصف مقطورة تسلا سيمي (Tesla Semi).

تسلا إس (Tesla S)

تأتي تسلا إس (Tesla S) بـ 3 محركات تولد قوة 825 حصانا، هي سيارة سيدان بـ 5 أبواب، وتعد السيارة الكهربائية الأكثر مبيعًا في جميع أنحاء العالم لعامي 2015 و2016، حيث تم بيع ما يقدر بـ 50 ألفاً و931 وحدة عام 2016. واعتبارًا من سبتمبر/أيلول 2018 تمَ إدراجها كثاني أفضل سيارة كهربائية مبيعا في العالم، بمبيعات عالمية بلغت 250 ألف وحدة.

تسلا إس الأكثر مبيعًا في جميع أنحاء العالم عامي 2015 و2016 (تسلا)

وأصبحت "تسلا إس" أول سيارة كهربائية تتصدر ترتيب المبيعات الشهرية في أي بلد، بعد تحقيقها المركز الأول في قائمة مبيعات السيارات الجديدة النرويجية في سبتمبر/أيلول 2013.

وتبدأ أسعارها بنحو 75 ألف ريال سعودي (ما يعادل 20 ألف دولار أميركي، 314 ألف جنيه مصري).

تسلا 3 (Tesla 3)

وتأتي تسلا 3 (Tesla 3) بمحركين يولدان قوة 430 حصانا، وهي سيارة سيدان بـ 4 أبواب، كشفت عنها تسلا في 31 مارس/آذار 2016، وبعد أسبوع واحد من الكشف بلغت الحجوزات أكثر من 325 ألفا.

وبدأَ إنتاج تسلا 3 في يوليو/تموز2017، وفي يونيو/حزيران 2018 وصل الإنتاج 5 آلاف سيارة في الأسبوع، ووصلت عمليات التسليم العالمية 100 ألف سيارة في أكتوبر/تشرين الأول 2018. وتم تصنيف تسلا 3 كأفضل سيارة كهربائية مبيعا في العالم عام 2018، حيث بيع منها نحو 146 ألف سيارة.

تصنيف تسلا 3 كأفضل سيارة كهربائية مبيعا في العالم عام 2018 (تسلا)

وحافظت تسلا 3 على صدارتها في المبيعات حول العالم، لتصبح السيارة الكهربائية الأكثر مبيعا في العالم على الإطلاق، بعد أن تم بيع أكثر من 500 ألف سيارة بحلول مارس/آذار 2020.

وتبدأ أسعار تسلا 3 بنحو 131 ألف ريال سعودي أي ما يعادل 35 ألف دولار أميركي، 550 ألف جنيه مصري).

تسلا إكس (Tesla X)

تعتبر تسلا إكس (Tesla X) سيارة كروس أوفر متوسطة الحجم، وتأتي بمحركات مختلفة حيث تولد محركاتها بقوتها القصوى 1020 حصانا، وبدأت عمليات تسليمها في سبتمبر/أيلول 2015، حيث تم تقديمها بـ 5 و6 و7 ركاب، وتعكس أبواب الركاب تصميمات "جناح الصقر" التي تفتح عموديًا.

تسلا إكس سيارة كروس أوفر متوسطة الحجم (تسلا)

وقد تم تصنيف تسلا إكس في سبتمبر/أيلول 2016 في النرويج بأنَها "السيارة الكهربائية الأكثر مبيعًا".

وتبدأ أسعار تسلا إكس بنحو 360 ألف ريال سعودي (ما يعادل 95 ألف دولار أميركي، 1.4 مليون جنيه مصري).

تسلا واي (Tesla Y)

الطراز تسلا واي (Tesla Y) عبارة عن مركبة متعددة الاستخدامات مدمجة، تأتي بمحركين يولدان قوة 480 حصانا، وفيها 3 صفوف من المقاعد تتسع لـ 7 أشخاص.

وتأتي تسلا واي من الداخل بمقاعد أمامية مع إمكانية الضبط كهربائيا، ومقاعد أمامية وخلفية مدفأة، وبالإمكان أن يأتي فرد المقاعد بالصف الثاني لتكون مسطحة، وتحتوي سيارة تسلا على نظام صوتي فاخر مكون من 13 سماعة، ومصابيح ضباب LED، وسقف زجاجي ملون مع حماية من الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء، وملفات تعريف مخصصة للسائق.

تسلا واي تحتوي على 3 صفوف من المقاعد تتسع لـ 7 أشخاص (تسلا)

وتبدأ أسعار تسلا واي بنحو 146 ألف ريال سعودي (ما يعادل 39 ألف دولار أميركي، 613 ألف جنيه مصري).

طراز رياضي

تسلا رودستر (Tesla Roadster)

كشفت تسلا عن السيارة الرياضية رودستر (Tesla Roadster) الجيل الثاني عام 2020، وتحتوي السيارة على 3 محركات كهربائية تسمح بالدفع الرباعي، تولد قوة بين 800 و1000 حصان.

تحتوي تسلا رودستر على 3 محركات كهربائية تسمح بالدفع الرباعي (تسلا)

وقد تم تحديد السعر الأساسي عند 200 ألف دولار، في حين أن أول ألف وحدة ستباع بمبلغ 250 ألف دولار. وتطلبت الحجوزات إيداع 50 ألف دولار، وقد سمح لمن قاموا بالحجز في الحدث بإجراء اختبار قيادة، لكن تسلا أخرت تسليم رودستر إلى عام 2023.

شاحنات

تسلا سيمي (Tesla Semi)

هي شاحنة نصف مقطورة، تنتج قوة ألف حصان عبر 4 محركات كهربائية بالكامل، تم الإعلان عنها رسميا في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وتتضمن تسلا سيمي (Tesla Semi) مجموعة واسعة من أجهزة الاستشعار لتمكينها من البقاء في مسارها الخاص، وإبقائها على مسافة آمنة من المركبات الأخرى، وتوفير القيادة الذاتية على الطرق السريعة.

تسلا سيمي تتضمن مجموعة واسعة من أجهزة الاستشعار (تسلا)

وقد أعلنت تسلا أن عمليات التسليم ستبدأ عام 2019 وأن الشركة ستبيع 100 ألف شاحنة سنويا، لكن عمليات التسليم تأخرت حتى عام 2023، ويرجع جزء من سبب هذا التأخير إلى أن طراز سيمي يحتوي على خلايا بطارية أكثر بـ 5 مرات، وأنَ إمداد البطاريات غير كاف بعد لسيارات تسلا وسيمي.

ومن المتوقع أن تبدأ أسعار تسلا سيمي بنحو 562 ألف ريال سعودي، (أي ما يعادل 150 ألف دولار، 2.3 مليون جنيه مصري).

تسلا سايبر تراك (Tesla Cybertruck)

فقد أعلنت تسلا عن سايبر تراك Tesla Cybertruck في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وكان من المقرر إنتاجها أواخر 2021، وفي 22 سبتمبر/أيلول 2020 كشفت تسلا عن ما يقرب من 600 ألف طلب لسايبر تراك مسبقاً، قبل أن تعلن مؤخرا تأجيل تسليمها حتى العام القادم بسب النقص العالمي في نقص الرقائق الإلكترونية عالميا.

تسلا سايبر تراك بـ 3 محركات كهربائية (تسلا)

وتأتي تسلا سايبر تراك بـ 3 محركات تولد قوة 753 حصانا، بتصميم فريد وهيكل فولاذي وزجاجات مضادة للرصاص، وأكدت تسلا أن هذه السيارة صالحة لكل التضاريس ولن يعيقها شيء حسب ادعاء تسلا.

وتبدأ أسعار تسلا سايبر تراك بنحو 150 ألف ريال سعودي (أي ما يعادل 40 ألف دولار أميركي، 629 ألف جنيه مصري).