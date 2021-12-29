تعرف على مواصفات كيا سبورتاج 2022 وموعد وصولها إلى الأسواق العربية

رغم أن تصميم كيا سبورتاج الحالي يتيح لها تحمل الطرق الوعرة كسيارة دفع رباعي، فإنها بدأت بالأساس كسيارة رياضية صغيرة الحجم عند إطلاقها للمرة الأولى في عام 1993، قبل أن تشهد تغيرا كبيرا وتتحول إلى سيارة عائلية في عام 2002.

مواصفات كيا سبورتاج 2022

تعتبر كيا سبورتاج 2022 باكورة الجيل الخامس، وتختلف مواصفاتها باختلاف البلاد التي تستوردها، ولكن هذا الموديل يأتي بـ4 خيارات من المحركات، حيث يأتي الطراز الأول بنزين بسعة "1600 سي سي"، بمحرك توربيني والمعروف اختصارا "تيربو" يولد قوة مقدارها 177 حصانا، وعزم دوران 265 نيوتن/متر، مع ناقل حركة يدوي 6 سرعات، أو أوتوماتيك من 7 سرعات.

كما يأتي المحرك الثاني بوقود ديزل بسعة 2000 سي سي، بقوة 183 حصانا، وعزم دوران 417 نيوتن/متر، ومع ناقل حركة أوتوماتيكي ذي 8 سرعات.

كيا سبورتاج 2022 تأتي بـ4 محركات مختلفة (كيا)

وقد أعلنت الشركة الكورية أن كيا سبورتاج ستُطرح بمحركين جديدين، واحد بنزين والآخر ديزل لكن دون توفير أي معلومات حول هذين المحركين وسعتهما أو مقدار القوة التي ستولدها، ومن المنتظر أن تصل كيا سبورتاج الجديدة إلى أسواق الشرق الأوسط في الربع الثاني من 2022.

مواصفات سبورتاج الداخلية

وعن المواصفات الداخلية لكيا سبورتاج 2022، فقد قُدمت بمقصورة داخلية فسيحة ومميزة، وسقف بانوراما، وتتميز سبورتاج الجديدة بنظام معلومات وترفيه حديث يدعم كار بلاي وأندرويد أوتو، وتوفر أوضاع القيادة المختلفة، (Comfort، Smart، Sport، Eco).

كيا سبورتاج قُدمت بمقصورة داخلية فسيحة ومميزة، وسقف بانوراما (كيا)

كما تتميز السيارة بلوحة إعدادات رقمية تعمل باللمس قياس 12 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات حديثة ومتطورة، ونظام تكييف داخلي أوتوماتيكي، بالإضافة إلى نظام ملاحة متطور، ومقاعد رياضية، ووسائد هوائية أمامية وجانبية، كما تتمتع السيارة بنظام فرامل مانعة للانغلاق (ABS)، ونظام المحافظة على المسار، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية.

أسعار كيا سبورتاج 2022

كما أسلفنا، فإن تغير المواصفات من بلد لآخر يمثل عاملا رئيسيا في تغير سعر السيارة، علما بأن أسعار كيا سبورتاج الجديدة لم تعلن حتى الآن، ومن المتوقع أن تعلن مطلع 2022.

موديل قديم من كيا سبورتاج

تأتي سيارة كيا سبورتاج 2020 بعدة خيارات للمحرك كلها ذات 4 أسطوانات، حيث يأتي المحرك الأول بسعة 2400 سي سي، يولد قوة قدرها 181 حصانا، وبقوة عزم 237 نيوتن/متر.

سيارة كيا سبورتاج 2020 تأتي بعدة خيارات للمحرك كلها ذات 4 أسطوانات (كيا)

أما المحرك الثاني المزود بتيربو، فيأتي بسعة 2000 سي سي، ويولد قوة قدرها 240 حصانا، وبقوة عزم 352 نيوتن/متر.

المواصفات الداخلية لسبورتاج 2020

تتسع كيا سبورتاج 2020 لـ5 أشخاص مع توفر خاصية تدفئة وتهوية المقاعد الأمامية القابلة للتعديل كهربائيا، بالإضافة إلى إمكانية تدفئة عجلة القيادة في المواصفات الأعلى من السيارة.

وتشمل الميزات القياسية في "كيا سبورتاج 2020" شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات وآبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ونظاما صوتيا مكونا من 6 مكبرات صوت، وبلوتوثا، ومنفذ (USB).

ميزات "كيا سبورتاج 2020" تشمل شاشة تعمل بنظام آبل كاربلاي وأندرويد أوتو (كيا)

كما يتوفر نظام ملاحة إلى جانب شحن الهاتف اللاسلكي ومخرج USB ثان ونظام صوتي (Harman Kardon) مع 8 مكبرات صوت وراديو ستالايت في النسخة كاملة التحسينات.

أسعار كيا سبورتاج 2020

وتتوفر "كيا سبورتاج 2020" بأكثر من فئة وتختلف أسعارها باختلاف الفئة والمواصفات فيها. وما سيذكر هنا أسعار تقريبية.

تبدأ أسعار سبورتاج 2020 ذات المحرك 2400 سي سي من 68 ألفا و400 ريال سعودي، أي ما يوازي 18 ألفا و200 دولار أميركي، أو 286 ألفا و400 جنيه مصري.

أسعار كيا سبورتاج 2021 تختلف باختلاف الفئة والمواصفات فيها (كيا)

في حين تبدأ أسعار سبورتاج ذات المحرك 2000 سي سي من 84 ألف ريال سعودي أي ما يوازي 22 ألفا و300 دولار أميركي، أو 352 ألفا و400 جنيه مصري.

تاريخ كيا سبورتاج منذ 1993

بلغ عدد الأجيال التي تعاقبت على كيا سبورتاج منذ انطلاقتها 1993 حتى 2022، أربعة أجيال سابقة على انطلاق الجيل الخامس في 2021 نخلصها هنا:

الجيل الأول

كشفت كيا الستار عن الجيل الأول من سبورتاج في عام 1993، وبدأت إنتاجه من خلال تحالف بينها وبين فورد الأميركية ومازدا اليابانية، إذ استعانت كيا سبورتاج بمنصة مازدا بونجو، بالإضافة إلى محركات ونواقل حركة خاصة بطرازات مازدا المختلفة.

الجيل الثاني

ظهر الجيل الثاني من كيا سبورتاج، بمنصة مشتركة مع المنافسة لها هيونداي توسان. واعتمدت سبورتاج على 3 محركات الأول بنزين سعة 2000 سي سي، والثاني سعة 2700 سي سي، والثالث ديزل سعة 2000 سي سي، وبخيارات للدفع الأمامي أو الدفع الرباعي.

عدد الأجيال التي تعاقبت على كيا سبورتاج منذ انطلاقتها بلغ حتى الآن 5 أجيال (الجزيرة)

الجيل الثالث

وقد كشفت كيا عن الجيل الثالث من سبورتاج عام 2010، وتوفر هذا الجيل بعدة محركات أبرزها بنزين سعة 2000 سي سي، وديزل سعة 2000 سي سي.

الجيل الرابع

كما كشفت كيا الستار عن الجيل الرابع من سبورتاج خلال فعاليات معرض فرانكفورت للسيارات في 2015، وطرحت في الأسواق في عام 2016، وتوفر الجيل بـ3 محركات.