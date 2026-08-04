هل بين الركاب طبيب؟.. وزير الصحة التركي يتدخل لإسعاف مسافرة في الجو

لم تكن الرحلة الجوية المتجهة إلى إسطنبول عادية بالنسبة لركابها، إذ تحولت إلى موقف طارئ بعدما تعرضت إحدى المسافرات لوعكة صحية مفاجئة، ليتدخل وزير الصحة التركي كمال مميش أوغلو بنفسه لتقديم الإسعافات الأولية لها.

وبحسب وكالة الأناضول، وقعت الحادثة خلال رحلة عودة الوزير من جولة لتقييم الخدمات الصحية في ولايتي باتمان وسيرت، بعدما أعلن طاقم الطائرة عبر مكبرات الصوت عن حاجة إحدى المسافرات إلى مساعدة طبية.

وعلى الفور، توجّه مميش أوغلو برفقة المدير العام للمستشفيات الحكومية محمد أمين دميركول وأفراد من فريقه الطبي إلى مقعد المسافرة، حيث قدموا لها الإسعافات الأولية، وقاسوا ضغط دمها، وتابعوا حالتها حتى استقرت.

ونشرت وكالة الأناضول مقطع فيديو يوثق لحظة تدخل الوزير والفريق الطبي داخل الطائرة، قبل استئناف الرحلة إلى إسطنبول.

ولاقت الواقعة تفاعلا واسعا في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في تركيا، حيث أشاد متابعون بسرعة استجابة الوزير والفريق المرافق له في التعامل مع الحالة الطارئة.