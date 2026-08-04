هل تصبح "صانع محتوى" بشهادة جامعية؟.. كلية أمريكية تدرّس اقتصاد المؤثرين

لم يعد صانع المحتوى مجرد شخص يلاحق المشاهدات عبر المنصات الرقمية، بل أصبح جزءا من سوق عمل جديد يدفع الجامعات إلى إعادة تعريف مهارات الإعلام في العصر الرقمي.

وفي هذا السياق، تقدم جامعة ولاية أريزونا برنامجا أكاديميا في صناعة المحتوى يهدف إلى تدريب الطلاب على بناء الجمهور، وإنتاج المحتوى، وإدارة الحضور الرقمي.

من "اليوتيوبر" إلى طالب جامعي

تقدم كلية والتر كرونكايت للصحافة والإعلام الجماهيري في "جامعة ولاية أريزونا" (ASU) برنامجا أكاديميا في صناعة المحتوى يركز على إعداد الطلاب للعمل في ما يعرف بـ"اقتصاد صناع المحتوى".

ويركز البرنامج على مهارات أصبحت أساسية في عالم المنصات الرقمية، من بينها تخطيط المحتوى وإنتاج الفيديو والسرد متعدد الوسائط وبناء الجمهور وتطوير العلامة الشخصية وتحليل تفاعل المتابعين.

ولا يتعامل البرنامج مع صناعة المحتوى بوصفها مجرد طريق إلى الشهرة، بل باعتبارها مجالا مهنيا يجمع بين الإعلام والإنتاج الإبداعي وريادة الأعمال الرقمية.

صناعة لها أدواتها وقواعدها

توضح وثائق كلية كرونكايت أن برنامج صناعة المحتوى يهدف إلى تنمية مهارات الطلاب في إنتاج المحتوى الرقمي والتواصل عبر المنصات الاجتماعية، مع فهم كيفية إدارة المجتمعات الرقمية وتحويل المحتوى إلى نشاط مهني مستدام.

كما يرتبط البرنامج بأساسيات العمل الإعلامي، بما يشمل السرد المسؤول وفهم الجمهور وأهمية المصداقية في بيئة رقمية تنتشر فيها الأخبار والمعلومات بسرعة كبيرة.

بهذا لا تقدم الجامعة صناعة المحتوى بوصفها مجرد إنتاج مقاطع قصيرة أو متابعة للاتجاهات الرائجة، بل مهارة تحتاج إلى تدريب ومعرفة بأدوات الاتصال الحديثة.

من الهواية إلى اقتصاد قائم بذاته

جاء ظهور هذه البرامج مع صعود ما يعرف بـ"اقتصاد صناع المحتوى"، وهو قطاع نشأ مع توسع منصات مثل يوتيوب وتيك توك وإنستغرام، وأتاح لملايين المستخدمين بناء جماهير وتحقيق دخل عبر الإعلانات والشراكات التجارية والاشتراكات والمحتوى المدفوع.

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لكن النجاح في هذا المجال لم يعد يعتمد فقط على الحضور الشخصي أو امتلاك فكرة جذابة، بل يحتاج إلى فهم الخوارزميات وقراءة بيانات الجمهور وإدارة الهوية الرقمية وصناعة محتوى قادر على الاستمرار في سوق شديد المنافسة.

خبرة سابقة في الجمهور الرقمي

لا تأتي خطوة جامعة ولاية أريزونا من فراغ، إذ تمتلك كلية كرونكايت برامج وخبرات سابقة مرتبطة بدراسة الجمهور الرقمي وصناعة المحتوى، حيث يتعلم الطلاب كيفية قياس التفاعل مع المحتوى وتطويره وفقا لسلوك المستخدمين.

كما توفر الكلية تجارب عملية في إنتاج المحتوى المرئي والصوتي، تربط الدراسة الأكاديمية بواقع صناعة الإعلام والترفيه.

هل تصبح صناعة المحتوى مهنة أكاديمية؟

يعكس دخول صناعة المحتوى إلى الجامعات تحولا أوسع في سوق العمل الإعلامي، حيث تتراجع الحدود التقليدية بين الصحفي وصانع المحتوى والمنتج الرقمي.

فبعد أن بدأت هذه الصناعة كهواية فردية يمارسها مستخدمون عبر هواتفهم، أصبحت اليوم مجالا يحتاج إلى مهارات متخصصة تجمع بين الإبداع والتحليل والتسويق وفهم الجمهور.

ورغم أن طبيعة المنصات الرقمية تجعل هذا المجال سريع التغير، فإن خطوة جامعة ولاية أريزونا تشير إلى أن "اقتصاد صناع المحتوى" لم يعد مجرد ظاهرة مرتبطة بـ"الترندات"، بل بدأ يتحول إلى مجال دراسة وتدريب، وربما إلى مسار وظيفي أكثر تنظيما خلال السنوات المقبلة.