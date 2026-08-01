وادي العيون.. حكاية الـ 360 نبعاً بين طبيعة حماة وروح الساحل

تستقبل بلدة "وادي العيون" زوارها بأصوات خرير المياه المتدفقة التي تُسمع قبل الوصول إليها. وفي هذه المنطقة الجبلية، لا يحتاج القادم إلى مرشدٍ لمعرفة أماكن المياه، إذ تتفجر أعداد كبيرة من الينابيع من قلب الصخور لتنساب شلالات وجداول تروي المساحات الخضراء المحيطة بها.

360 نبعا تنبض بالحياة

تتمتع بلدة وادي العيون بموقع طبيعي جعلها من أبرز الوجهات السياحية في ريف حماة، وتشتهر بوجود نحو 360 نبعا مائيا تتفجر من التكوينات الصخرية، لتشكل مناظر طبيعية وتوفر أجواء باردة تستقطب الزوار من مختلف المحافظات السورية خلال فصل الصيف.

هوية حموية بلمسة ساحلية

تتبع البلدة إداريا لمحافظة حماة، غير أن موقعها الجغرافي يجعلها تبدو كجيب متداخل مع حدود محافظة طرطوس، وهو ما أوجد نقاشات وحكايات بين الأهالي حول تبعيتها الإدارية والتاريخية.

وعن هذا التداخل الجغرافي، يضيف أحد أبناء البلدة في حديثه لمراسلة "سوريا الآن" أنه "منذ تشكيل الخارطة الإدارية في سوريا ونحن نتبع محافظة حماة ونعتز بذلك، رغم أن الأجداد يذكرون أنها كانت تتبع قديما لمحافظة اللاذقية قبل إعادة تنظيم المحافظات".

وفي ظل هذا الموقع المتميز بين الطبيعة الساحلية والبيئة الجبلية الباردة، يعيش نحو 20 إلى 25 ألف نسمة من أهالي البلدة، حيث يعتمد الاقتصاد المحلي بشكل أساسي على الزراعة الجبلية والنشاط السياحي المتزايد.

"تفضلوا وحوّلوا"

تتجاوز جاذبية البلدة طبيعتها المائية لتصل إلى التقاليد الاجتماعية والأهلية، إذ يُشكل الترحيب بالزوار جزءا من الحياة اليومية لتقاليد السكان. ومن أبرز العبارات المسموعة عند المداخل والمطاعم عبارتا "تفضلوا" و"حوّلوا"، اللتان تعكسان ثقافة الضيافة لدى أهالي المنطقة.

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وفي هذا السياق، عبّرت إحدى الزائرات المتواجدات مع عائلتها عن انطباعها لمراسلة "سوريا الآن" قائلة: "المكان ساحر بجباله وبرودته، ويجمع بين عذوبة الينابيع ولذة الطعام المحلي، إلا أن أجمل ما فيه هو كرم أهله وحسن ضيافتهم. لقد كانت زيارة مفعمة بالروعة والهدوء".

ملاذ سياحي ينبض بالهدوء

تحولت وادي العيون والمناطق المجاورة لها (مثل الديرون والمشتل الحلو) إلى مقصد رئيسي للرحلات الجماعية والعائلية، ولا سيما في عطلات نهاية الأسبوع، هرباً من ارتفاع درجات الحرارة وصخب المدن نحو المقاهي والمساحات المطلة على مجاري السيول.

ويرى أحد منظمي الرحلات السياحية في تصريح للمراسلة أن الإقبال على المنطقة يعود إلى مقوماتها الطبيعية، مشيرا إلى أنها "تتميز بغزارة المياه والغطاء النباتي والأجواء المعتدلة، ما يجعلها خيارا مفضلا ضمن برامج الرحلات السياحية في المنطقة الوسطى والساحلية".

ويعتبر كثير من السكان، أن منطقة وادي العيون تبقى شاهدا حيا على ثراء الطبيعة السورية وتنوعها، ولوحة متناغمة تدمج عذوبة المياه بجلال الصخر وكرم الإنسان السوري.