فقد السيطرة وارتطم بالأرض.. هبوط مرعب لمظلّي وسط طريق سريع

تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط مظلي على إحدى الطرق السريعة في منطقة مانالي بولاية هيماشال براديش شمالي الهند، بعد فقدانه السيطرة على مظلته الشراعية أثناء التحليق فوق المنطقة.

ويظهر الفيديو محاولة المغامر توجيه المظلة نحو مساحة مفتوحة لتجنب الاصطدام بالمركبات أو المناطق السكنية القريبة، قبل أن يهبط اضطراريا على الطريق ويرتطم بالأرض على مسافة قريبة من السيارات المارة.

وذكر حسابات محلية أن الحادث وقع في منطقة رايسون على الطريق السريع الرابط بين شانديغار وماندي، وأن المظلي اضطر إلى هذه المناورة بعد تغير مفاجئ في حالة الطقس واتجاه الرياح حال دون بلوغه موقع الهبوط المخصص للمظلة الشراعية.

اضطراب مروري ونجاة من إصابات خطيرة

وفق وسائل إعلام هندية، تسبب الهبوط الاضطراري في اضطراب مؤقت لحركة المرور على الطريق السريع، قبل أن يتمكن السائقون من إيقاف مركباتهم أو إبطاء سرعتهم لتفادي الاصطدام بالمظلي الذي سقط على الإسفلت، دون تسجيل إصابات خطيرة.

وأفادت صحيفة "إنديان إكسبرس" بأن سكانا كانوا على مقربة من المكان سارعوا إلى مساعدة المظلي ونقله إلى منطقة آمنة بعيدا عن الطريق، قبل إبلاغ السلطات المختصة بالحادث، الذي وصفه معلقون بأنه "نجاة من كارثة أكبر كانت ممكنة" لو تصادف الهبوط مع مرور إحدى الشاحنات أو الحافلات.

جدل حول استمرار الرحلات في موسم الأمطار

وأثار الفيديو موجة من التعليقات التي تساءلت عن مدى أمان الرياضات الجوية في هيماشال براديش، خاصة في ظل دخول موسم الأمطار الموسمية.

وفي منشور مرفق بالمقطع على منصة إكس، تساءل أحد المستخدمين عما إذا كان سائق سيارة قد يُحمَّل المسؤولية لو اصطدم بالمظلي على الطريق، معربا عن استغرابه من استمرار السماح برحلات التحليق بالمظلات رغم اضطراب الطقس في هذا الوقت من العام.

كما أعاد الحادث التذكير بسلسلة حوادث سابقة شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة أثناء رحلات التحليق بالمظلات، وأدت في بعض الحالات إلى إصابات ووفيات، وسط دعوات لتشديد الرقابة على معايير السلامة وتحديد مناطق الهبوط بعيدا عن الطرق الحيوية.