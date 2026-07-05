نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، مقاطع مصورة أظهرت روبوتا وهو يشتبك مع أحد الأشخاص داخل مكتب مغلق، ويوجه إليه عدة ضربات، في مشهد أثار تفاعلا واسعا وفتح باب التساؤلات حول حقيقة ما جرى.

وأظهرت بيانات التاريخ المثبتة على تسجيلات كاميرات المراقبة أن الحادثة تعود إلى 26 يونيو/حزيران، لكنها لم تحقق انتشارا واسعا إلا أمس السبت، حين بدأت المقاطع تنتشر بكثافة عبر المنصات -خاصة على إنستغرام– مما دفع آلاف المستخدمين إلى إعادة تداولها والتعليق عليها.

اشتباك وضربات وابتسامات

في المقاطع المتداولة يبدو الروبوت وهو يتحرك داخل مكتب ثم يقترب من أحد الأشخاص قبل أن يوجه إليه عدة ضربات، بينما يحاول الرجل الاحتماء ويتراجع، وسط ضحكات من بعض الموجودين في المكان.

وإلى جانب مشهد الاشتباك، تظهر لقطات أخرى شخصا يبدو أنه يوجه الروبوت أثناء تحركاته داخل المقر، وهو ما دفع كثيرين إلى التشكيك في أن ما جرى حادثة حقيقية، مرجحين أن تكون هذه المشاهد جزءا من حملة ترويجية للروبوت أو محتوى تمثيليا مُعدا مسبقا.

روبوت "جوكو".. رقص وعراك وحملة محتملة

كما تداولت حسابات أخرى مقاطع للروبوت نفسه، الذي أطلق عليه اسم "جوكو"، وهو يؤدي حركات راقصة ويتجول داخل المكان ذاته، قبل أن تظهر لاحقا لقطات الاشتباك والضرب داخل المكتب نفسه.

وبحسب المعلومات المتداولة عبر منصات التواصل، فإن الواقعة حدثت في مدينة جاكرتا الإندونيسية، لكن حتى الآن لم تصدر أي جهة رسمية بيانا يحدد الموقع الدقيق أو يوضح ملابسات ما جرى، كما لم تُعلن أي شركة أو مؤسسة تبنّي هذه المشاهد بشكل واضح.

الحساب الذي يحمل اسم الروبوت نشر صورة ترويجية أعلن فيها أنه سيكشف، يوم غد الاثنين، مزيدا من التفاصيل حول الحادثة التي حققت انتشارا واسعا. وقد حصد أحد المقاطع 70.4 مليون مشاهدة خلال أقل من يومين فقط.

وتضمنت الصورة عبارات ذات طابع ساخر من بينها: "لا أصدق أن الإنترنت كله شاهدني"، في إشارة إلى سرعة انتشار الفيديو، وذلك دون صدور أي تأكيد رسمي بشأن هوية الحساب أو مدى ارتباطه الفعلي بالروبوت الذي ظهر في المقاطع المتداولة.

تشير المشاهد المتداولة وطبيعة التفاعل داخل المكتب إلى احتمال أن تكون الواقعة جزءا من حملة ترويجية للروبوت "جوكو" أو تجربة أدائية مصورة؛ إذ يظهر الأشخاص الذين تعرضوا للضرب وهم يضحكون ولا تبدو عليهم علامات الذعر أو محاولة طلب المساعدة.

إعلان

كما يبدو في بعض اللقطات شخص يقوم بتوجيه الروبوت أثناء تحركاته داخل المكان. ورغم هذه المؤشرات، فإن غياب أي توضيح رسمي حتى الآن حول طبيعة الواقعة أو الهدف من هذه المقاطع، يترك الباب مفتوحا أمام التأويلات، في انتظار ما سيُكشف عنه في الإعلان المرتقب.