ابتلع المخدرات فكادت تقتله.. أغرب محاولة تهريب بمطار إسطنبول

أحبط أفراد شرطة مكافحة المخدرات التركية بمطار إسطنبول الدولي إحدى أعقد وأخطر محاولات تهريب المواد المخدرة، بعد الاشتباه في مسافر إيراني (51 عاما) قبل رحلة مغادرته تركيا، عبر تناول مخدر مادة الميثامفيتامين المعروفة باسم "الشبو" أو "الآيس" في كبسولات ابتلعها وكادت تتسبب في وفاته.

بدأت الواقعة عندما أثارت طريقة مشي المسافر -القادم من إيران في نهاية يونيو/حزيران الماضي- وتحركاته المريبة داخل أروقة المطار شكوك أفراد الأمن، مما دفعهم إلى إخضاع المسافر لتفتيش أدق في شبهة تهريب مخدرات عن طريق الابتلاع، وهي طريقة تقليدية شائعة لإخفاء الممنوعات داخل كبسولات وابتلاعها في المعدة لتجاوز عمليات التفتيش التقليدية.

وخلافا لعمليات التفتيش الروتيني، يخضع هذا النوع من الشبهات لكشف طبي دقيق عبر أجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة، وقد أظهرت الفحوص وجود 26 كبسولة مغلقة تحتوي على 380 غراما من مخدر "الآيس" المعروف علميا باسم الميثامفيتامين داخل معدة المسافر وأمعائه.

جراحة عاجلة لإنقاذ المهرّب

وتضاعفت خطورة العملية عندما تبيّن أن بعض الكبسولات كانت على وشك الانفجار داخل أحشاء المسافر، ومن ثَم إصابته بتسمم حاد يهدد حياته.

وبينما نجح الأطباء في إخراج 13 كبسولة صغيرة بالطريقة الطبيعية، تطلّب الموقف تدخلا جراحيا عاجلا لاستئصال 13 كبسولة أخرى كبيرة الحجم من أمعائه.

وفي الاعترافات الأولية المفاجئة، كشف المتهم أنه وافق على نقل هذه الشحنة مقابل 20 ألف ليرة تركية فقط (نحو 420 دولارا)، وهو مبلغ ضئيل جدا مقارنة بالقيم السوقية للشحنة التي تتجاوز 40 ألف دولار أمريكي حيث يتجاوز سعر الغرام الواحد 100 دولار.

بين الدهشة والفزع الأمنيَّين

وأثارت تفاصيل القصة موجة عارمة من التفاعلات على شبكات التواصل الاجتماعي وفي الشارع التركي، ورصدت حلقة الخميس (30 يوليو/تموز2026) من برنامج "شبكات" جانبا من تنوع الآراء بشأن الواقعة بين الصدمة من رخص الحياة البشرية لدى عصابات المخدرات والإشادة بيقظة أفراد الأمن.

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فقد استنكر أوزدمير بساطة المبلغ الذي طلبه المهرّب مقابل المغامرة بحياته في عملية شديدة الخطورة، فكتب:

تعجبت كثيرا من هذا الرجل! خاطر بحياته مقابل 20 ألف ليرة فقط. شبكات المخدرات لا تهتم بحياة المهرّبين وتستخدمهم أدوات

وهو الأمر نفسه الذي علّقت عليه سيلين في تغريدتها، فكتبت:

فكرة أن تنفجر كبسولة واحدة داخل معدة هذا المهرّب كافية لتغيير نظرتنا إلى هذه الجريمة تماما.. أي فظاعة يفعلها ولماذا؟

واحتفت زينب بذكاء وقوة جهاز أمن المطار في التشكيك وملاحظة التغيرات في حالة الهارب مما أفشل عملية التهريب كلها، فكتبت:

أحيانا لا تحتاج الشرطة إلى جهاز متطور، فملاحظة تصرف غير طبيعي قد تكون أهم من كل التقنيات الحديثة، مثلما لاحظوا طريقة مشي هذا المهرّب

وعلّق شاهين على صعوبة المهام التي تقع على عاتق موظفي المطارات:

المطارات ليست مجرد أماكن للسفر، بل خطوط مواجهة مستمرة مع شبكات تهريب دولية

وعقب استقرار الحالة الصحية للمتهم، أحالته السلطات إلى النيابة العامة بمدينة إسطنبول، التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيق وسط توقعات بمواجهته عقوبة السجن المشدد لمدة تصل إلى 45 عاما بموجب المادة 188 من قانون العقوبات التركي.